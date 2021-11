Alpine 4 Holdings (ALPP) maakt zijn opwachting in de productie van lithium-/grafeenbatterijen binnen met de recente overname van ElecJet/Real Graphene en is van plan om zijn batterijproductie naar de Verenigde Staten te verplaatsen

PHOENIX, 29 november 2021 /PRNewswire/ -- Alpine 4 Holdings, Inc. (Nasdaq: ALPP), een vooraanstaande exploitant en eigenaar van kleine marktondernemingen, verkondigt vandaag de overname van ElecJet/Real Graphene (ElecJet), pionier bij productie en ontwerp van lithium-/grafeenbatterijen. De twee bedrijven, Real Graphene en ElecJet, fuseerden eerder dit jaar, waarmee de combinatie van het intellectuele eigendom op het gebied van grafeen van Real Graphene en de oplaadapparatuur van ElecJet ontstond. Het resultaat van deze fusie was een symbiotisch huwelijk tussen de nieuwste, baanbrekende batterij- en energiesysteemtechnologie in één bedrijf. ElecJet en Alpine 4 onderzoeken samen met de staat Indiana of de fabriek in South Bend kan worden omgebouwd, om de productie van grafeenbatterijen naar de VS te kunnen halen.

Kent Wilson, CEO van Alpine 4, wilde kwijt: "Eerder dit jaar zijn Sam Gong, CEO van ElecJet en ik begonnen te werken aan een batterijvoeding, die kon voldoen aan de speciale behoeften van onze toekomstige US-2 drone. Het was al duidelijk dat een echte lithiumbatterij niet echt paste bij het US-2-ontwerpprotocol en dat er diverse technologieën moesten worden geïmplementeerd. Grafeen werd voor ons het voor de hand liggende antwoord. Grafeen is een geweldige geleider van elektriciteit en vermindert de warmte in de lithiumbatterijen tijdens de oplaadcyclus aanzienlijk. Die vermindering van warmte en de weerstand van met grafeen uitgeruste batterijen zorgt voor hogere oplaadsnelheden en een langere levensduur van de batterij.

De gezamenlijke inspanningen van Alpine 4 en ElecJet hebben al twee resultaten opgeleverd. Het eerste was het inzicht, dat ElecJet aanzienlijk betere commerciële mogelijkheden zou hebben als Alpine 4-dochteronderneming. Ten tweede konden we als één bedrijf de markt voor elektrische voertuigen (EV) een nieuwe, overtuigende batterijoplossing bieden. De meeste EV-fabrikanten gebruiken pure lithiumbatterijcellen, zoals de 18650, 21700 en 4680. EV-bedrijven als Rivian, Tesla, Lucid en anderen gebruiken verschillende batterijcellen, afhankelijk van de energiedichtheidsbehoeften van het voertuig in kwestie. Het aanbod van de grafeen-lithiumbatterijen van ElecJet zal alle drie primaire batterijcellen verbeteren, die op dit moment door EV-fabrikanten worden gebruikt (18650, 21700 en 4680), zowel in vermogensdichtheid als in energiedichtheid. Een van de belangrijkste prestaties van onze grafeenbatterijen: ze kunnen 5 tot 8 keer sneller worden opgeladen dan lithiumbatterijen. Bedenk dat u uw auto in minder dan 10 minuten van 0-80% op een gelijkstroom-snellaadsysteem kunt opladen, vergeleken met 30-45 minuten op alleen lithiumbatterijen, zodat u de batterijcellen in uw voertuig niet zoals door herhaald gelijkstroom-opladen beschadigt. Dit zorgt ervoor dat voertuigen met onze grafeenbatterijen net zo snel worden opgeladen als een conventioneel voertuig nodig heeft om te tanken. Wij zijn daarom van mening dat dit de 'game-changer' is voor de EV-markt en voor verschillende andere commerciële toepassingen."

Samuel Gong CEO van ElecJet: "Mensen wachten al tien jaar in spanning op grafeen, maar het wordt vooral gebruikt in laboratoriumsituaties. Dit heeft al tot een hype geleid en tot tal van nepproducten en -bedrijven. Maar we zijn hier om te laten zien dat grafeenbatterijen niet alleen de toekomst hebben, maar al het hier-en-nu zijn. En terwijl we in de eerste plaats een producent van batterijcellen zijn, doen we wat we beloven door het produceren van grafeen accuvoeding. We hebben op de consument gerichte grafeen-powerbanks in verschillende afmetingen, slechts in 17 minuten volledig oplaadbaar en te koop via Amazon, onze Shopify-site en zelfs bij onze onlangs gelanceerde campagne op Indiegogo.

Om een beeld te krijgen hoe indrukwekkend onze consumentenproducten zijn, onze nieuwste powerbank op Indiegogo heeft meer dan drie keer de batterijcapaciteit van een iPhone 13 en laadt zichzelf in slechts 27 minuten volledig op! Het zou nog sneller kunnen, maar USB-C is beperkt tot 100 W. We hebben op commerciële schaal aangetoond dat onze grafeen batterijtechnologie mensen niet alleen in staat stelt om meer dan 5 keer sneller op te laden dan op dit moment mogelijk is, maar ook dat het een veilig, massaal produceerbaar, compact, kostenefficiënt, duurzaam en gebruiksvriendelijk product is.

ElecJet/Real Graphene heeft de mogelijkheid om grafeenproducten van de productiefase naar de eindgebruiker te brengen. Dit holistische, schaalbare vermogen heeft ons succes opgeleverd. Kent heeft een geweldige visie waar ons team enthousiast deel van uitmaakt, en zijn persoonlijkheid weerspiegelt echte Amerikaanse kernwaarden. Nu ElecJet/Real Graphene zich bij de bedrijvengroep van Alpine 4 heeft aangesloten, kunnen we de op een na grootste evolutie in batterijruimte sinds decennia realiseren en deze kerntechnologie weer naar de VS terughalen."

De nieuwste powerbank van ElecJet, de Apollo Ultra, werd onlangs door Forbes Magazine en digitaltrends.com besproken.

ElecJet zal in de portefeuille van A4 Technologies, Inc. als aanjager en facilitator van het commerciële Alpine 4 DSF-model aanwezig zijn.

Over Alpine 4 Holdings: Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) is een aan de NASDAQ genoteerd bedrijf dat ondernemingen overneemt, die passen in het opzienbarende commerciële DSF-model van Aanjagers, Stabilisatoren en Faciliteerders. Bij Alpine 4 begrijpen we hoe technologie en innovatie samen een bedrijf kunnen versterken. Onze focus ligt op de manier waarop de aanpassing van nieuwe technologieën innovatie kan bevorderen, zelfs in fysieke bedrijven. We zijn ook van mening dat onze ondernemingen van wederzijdse synergie moeten kunnen profiteren, in staat moeten zijn om in verschillende sectoren samen te werken, nieuwe ideeën te ontwikkelen en een vruchtbare basis voor concurrentievoordelen te creëren.

Vier principes vormen de kern van ons bedrijf: Synergie. Innovatie. Resultaat. Perfectie. Bij Alpine 4, geloven we dat synergetische innovatie perfectie voortbrengt. Door deze woorden te verankeren in onze gedeelde ervaring en capaciteiten, kunnen we op een agressieve manier, binnen en tussen verticale markten onderling, kansen benutten. Wij leveren oplossingen die niet alleen de industrienormen bepalen, maar ook de waarde voor onze aandeelhouders verhogen.

