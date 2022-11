ALPINION MEDICAL SYSTEMS DÉVOILE LA VERSION DE POINTE AMÉLIORÉE DU « X-CUBE 90 on GPX » ET LA CONSOLE DE VALEUR « X-CUBE 60 » À LA RSNA 2022

SÉOUL (Corée du Sud), 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ALPINION Medical Systems, un équipementier médical de pointe, présentera une nouvelle gamme d'équipement de diagnostic haute performance à la conférence de radiologie de la Radiological Society of North America (RSNA).

ALPINION Medical Systems

Les médecins, les spécialistes cliniques et les chercheurs en radiologie présents au rassemblement scientifique de la RSNA peuvent s'attendre à des démonstrations de la nouvelle série améliorée X-CUBE : 90 et 70 on GPX d'ALPINION et la nouvelle console de valeur : X-CUBE 60. La série X-CUBE vise à offrir le plus haut niveau de performance échographique avec une imagerie clinique précise et une efficacité opérationnelle. Les séries X-CUBE 90 et 70 on GPX ont subi une mise à niveau complète de leur système qui intègre des technologies de diagnostic avancées avec une réduction du bruit et des artefacts pour fournir une excellente résolution de contraste tout en finesse. Les trois modèles sont équipés d'une technologie d'acquisition d'imagerie avancée capable de traiter 4 fois plus de signaux et 14 fois plus rapidement que la plateforme existante, ce qui permet aux prestataires de soins de prendre chaque décision critique avec un maximum de visualisation et d'interprétation des données et de fournir un diagnostic précis en toute confiance.

Le X-CUBE 90 on GPX, qui sera récemment présenté lors de cette conférence, démontrera la technologie de traitement d'images accumulées d'ALPINION : imagerie d'atténuation (Attenuation Imaging, ATI) pour détecter et quantifier objectivement la stéatose du foie ; élastographie par ondes de cisaillement (EOC) pour aider à diagnostiquer la cirrhose du foie et Brilliant Flow pour montrer le flux sanguin en trois dimensions sur l'appareil.

Le nouveau produit, X-CUBE 60, offre des performances d'imagerie améliorées et une utilisation pratique grâce à X+ Architecture, dont l'excellente performance et la qualité ont été prouvées sur le marché. Les caractéristiques du X-CUBE 60 comprennent une plate-forme d'imagerie haute performance, un panneau de commande facile à utiliser et un clavier numérique, diverses fonctions de mesure automatique, X+ Assistant prenant en charge des flux de travail personnalisés, un système de support en ligne, un poids léger de 70 kg et un design compact.

La réunion annuelle 2022 de la RSNA marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'entreprise, alors qu'ALPINION prend de l'expansion à l'échelle mondiale grâce à de nouveaux partenariats, de nouvelles opportunités de marché et une représentation dans des canaux nouvellement développés.

À propos d'ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.

Filiale du groupe ILJIN (015860.KS), société représentant la Corée du Sud dans le domaine de la fabrication de pièces et de matériaux, ALPINION MEDICAL SYSTEMS se spécialise dans le développement et la fabrication de systèmes d'échographie médicale. En développant et en fabriquant indépendamment des transducteurs de haute qualité, ainsi que des systèmes d'échographie diagnostique et thérapeutique, elle contribue à l'amélioration de la qualité des services médicaux.

