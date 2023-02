Der 70-jährige Verlag der Maschinenindustrie(CMP) hält einen Rekord von „ jeden Tag 10 veröffentlichte Bücher und 100.000 verkaufte Exemplare " und ist eine klassische Fallstudie der HBS.

PEKING, 10. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die in Massachusetts ansässige Harvard Business School (HBS), eine der bekanntesten Wirtschaftshochschulen der Welt, bietet Kurse an, bei denen man die weltweit großartigsten Business Cases kontinuierlich studieren und analysieren kann. Studenten aus aller Welt an der HBS befinden sich in einer intensiven Debatte über ein etabliertes chinesisches Verlag– der Verlag der Maschinenindustrie Chinas (CMP),der den Branchenrekord „ jeden Tag zehn Bücher zu veröffentlichen und 100.000 Exemplare pro Tag zu verkaufen" hält. CMP ist außerdem die erste Fallstudie der chinesischen Kulturindustrie,die in den MBA-Cases der HBS beinhaltet werde.

Als erste Fallstudie der chinesischen Kulturindustrie bei der Harvard Business School,hat der Verlag der Maschinenindustrie Chinas gerade seine 70 jährige Geburtstag gefeiert.

CMP hat kürzlich sein 70-jähriges Jubiläum gefeiert. CMP, einer der größten Verlag im Bereich Wissenschaft und Technik in China, hat seit seiner Gründung eine Vielzahl von wissenschaftlich-technischen Zeitschriften und Büchern veröffentlicht, darunter Mechanical Workers, die erste Zeitschrift über Maschinenwissenschaft und Technik nach der Gründung der Volksrepublik China, Journal of Mechanical Engineering, eine hochkarätige Fachzeitschrift, deren Redaktionsleitung unter anderem mit Experten wie Qian Xuesen, Qian Weichang und Lu Yongxiang aufwarten konnte, und das als elektromechanische Enzyklopädie von tausenden Experten zusammengeschriebene Mechanical Engineering Handbook und Electrical Engineering Handbook.

Bekanntlich bemüht die globale Verlagsbranche im digitalen Zeitalter sich, um neue Technologien in Inhalte und Marketing zu integrieren. Um diese Integration zu beschleunigen, hat der etablierte Verlag CMP die Ditigalisierung der Inhalte,der Produktion, des Marketing, der Basisplattform und des Management realisiert. Dank solcher Erneurung hat CMP robuste Produktions- und Marketingkapazitäten aufgebaut: nach letzter Statistik ist das Hauptverlagsgeschäft von CMP jährlich um mehr als 5 % gewachsen, und aufstrebende Geschäftsbereiche wie die Medienkonvergenz ist jährlich um mehr als 10 % gewachsen. Im Jahr 2021 hat CMP jeden Tag zehn Bücher veröffentlicht und 100.000 Exemplare verkauft.

Entsprechend wird der Ansatz von CMP in den Bereichen Kommunikation, Produktion und Marketing als „exploratives Beispiel für die Verlagerung von traditionellem Verlagswesen zum reinen Medienverlag" angesehen.

Nach Ansicht von Li Qi, Vorsitzender von CMP, die Eigenschaften „voller Marktbewusstsein, Mut zum kampf " sind in die Knochen der CMP-Mitarbeiter eingraviert. Er ist überzeugt, dass ständige Verbesserung, nah am Markt und Innovationstrieb die Quellen für die Vitalität dieses umfassenden Wissenschafts-und Technikverlags auf dem schnell veränderten Markt sind.

