Als u FEI- of TRIBE-tokens hebt gekocht in het Genesis Event tussen 31 maart 2021 en 3 april 2021, kan een class action-schikking van invloed zijn op uw rechten

COSTA MESA, Californië, 7 juli 2023 /PRNewswire/ -- Simpluris Inc. kondigt aan dat er een schikking is voorgesteld in een class action-rechtszaak met betrekking tot de verkoop van "FEI"- of "TRIBE"-tokens via het Fei Protocol in een eerste verkoop die plaatsvond tussen 31 maart 2021 en 3 april 2021, het zogenaamde "Genesis Event" De schikking voorziet in $ 17.850.000,00 om claims te betalen aan personen en entiteiten die FEI- of TRIBE-tokens hebben gekocht in het Genesis Event. Indien u in aanmerking komt, kunt u een bewijs van schuldvordering indienen om uw deel van de schikking te ontvangen, om uzelf uit te sluiten van de schikking om uw rechten om te procederen te behouden, of om bezwaar te maken tegen de schikking. Het bedrag van uw claim kan aanzienlijk zijn.

Het Superior Court van Californië voor San Francisco County heeft toestemming gegeven voor deze kennisgeving. Voordat er geld wordt uitbetaald, zal de rechtbank een hoorzitting houden om de schikking goed te keuren.

WIE VALT ER ONDER DE REGELING?

U bent een class member en zou een betaling kunnen krijgen als u de digitale activa FEI of TRIBE hebt gekocht in ruil voor ETH in het Genesis Event dat plaatsvond tussen 31 maart 2021 en 3 april 2021, inclusief als u uw FEI-tokentoewijzing "pre-swapte" voor TRIBE.

Als u niet zeker weet of u een class member bent, vindt u meer informatie, waaronder een gedetailleerde kennisgeving en klasse-indeling, op www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com of kunt u gratis bellen naar 888-427-9229.

WAAR GAAT DEZE RECHTSZAAK OVER?

De rechtszaak stelt dat de verkoop van FEI- en TRIBE-tokens in het Genesis Event een verkoop van ongeregistreerde effecten was. De eiser stelt dat dit personen die FEI- en TRIBE-tokens rechtstreeks van het Fei Protocol in het Genesis Evenement hebben gekocht, het recht geeft op compensatie. De beklaagden ontkennen elke overtreding en het Hof heeft niet kunnen vaststellen dat een beklaagde een fout heeft begaan.

WAT HOUDT DE SCHIKKING IN?

De schikking creëert een fonds van $ 17.850.000,00 ("schikkingsfonds") dat zal worden gebruikt voor het betalen van claims van de groep, administratiekosten voor de schikking, belastingen, honoraria en kosten van advocaten en een mogelijke service award voor de eiser. Het netto schikkingsfonds, dat het bedrag is dat overblijft nadat de rechtbank alle kennisgeving, claims en administratiekosten, belastingen en belastingkosten, honoraria en kosten van advocaten, een mogelijke service award aan de eiser die de rechtszaak heeft aangespannen en andere door de rechtbank goedgekeurde aftrekposten heeft goedgekeurd, zal pro rata worden verdeeld onder alle class members die tijdig een geldig bewijs van schuldvordering hebben ingediend en zichzelf niet van de schikking hebben uitgesloten. Het netto schikkingsfonds wordt geschat op ten minste $ 13 miljoen, als de rechtbank de betaling goedkeurt van kennisgeving, claims en administratiekosten, advocatenhonoraria en kosten, en een service award voor de eiser in de volledige gevraagde bedragen.

Uw aandeel in het netto schikkingsfonds zal afhangen van het totale aantal geldige claims dat is ingediend, het aantal FEI- en TRIBE-tokens dat u hebt gekocht en het bedrag dat u hebt terugverdiend of zou kunnen terugverdienen door de tokens te verkopen of in te leveren. Het volledige bedrag van $ 17,850,000.00 zal worden uitbetaald. Over het algemeen, als u meer FEI- en TRIBE-tokens hebt gekocht en meer verliezen hebt, ontvangt u een grotere uitbetaling. Indien u minder FEI- en TRIBE-tokens hebt gekocht en minder verliezen hebt, ontvangt u een lagere uitbetaling.

HOE VRAAGT U UITBETALING AAN?

Om in aanmerking te komen voor een uitbetaling, dient u een geldig bewijs van schuldvordering en bewijsstukken in te dienen. U kunt een papieren versie van het bewijs van schuldvordering downloaden of online indienen op de schikkingswebsite www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com. Bewijzen van schuldvordering moeten uiterlijk op 1 oktober 2023 worden ingediend.

WAT ZIJN UW ANDERE OPTIES?

Als u niet juridisch gebonden wilt zijn door de schikking, moet u zichzelf uitsluiten vóór 6 september 2023. Anders kunt u de schikkende gedaagden niet aanklagen of blijven aanklagen over de rechtsvorderingen in deze zaak. Als u zichzelf uitsluit, kunt u geen geld krijgen van de schikking. Als u in de schikking blijft, kunt u tot 1 oktober 2023 bezwaar indienen. Voor meer informatie over uw rechten om bezwaar te maken of uitsluiting van de schikking aan te vragen, kunt u terecht op www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com,en in het bijzonder op de volledige Long Form Notice, die te vinden is op www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com/long-form-notice.pdf.

De rechtbank zal op 27 oktober 2023 om 10.00 uur een hoorzitting houden om te beoordelen of de schikking wordt goedgekeurd, en een verzoek van de advocaten die de class members vertegenwoordigen voor ongeveer $ 4.500.000,00 aan honoraria en kosten voor advocaten voor het onderzoeken van de feiten, het procederen in de zaak en het onderhandelen over de schikking, evenals een service award van maximaal $ 10.000,00 voor de eiser voor het procederen over de claims van de class members. Deze gevraagde vergoedingen, kosten en service award zouden ongeveer 25% van het schikkingsfonds vertegenwoordigen als ze werden goedgekeurd. U kunt verzoeken om op de hoorzitting te verschijnen, maar dat hoeft niet.

Voor meer informatie kunt u gratis bellen naar 888-427-9229, de website www.FEITRIBESecuritiesSettlement.com bezoeken, een e-mail sturen naar [email protected] of schrijven naar FEI TRIBE Securities Settlement, P.O. Box 25243, Santa Ana, CA 92799.

