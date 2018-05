ALSC3 1T18: Crescimento orgânico de vendas de 6,8% e aumento de SSS de 4,1%

SSS cresceu 4,1%, maior crescimento trimestral desde 4T14. As vendas totais dos shoppings alcançaram R$ 1,3 bilhão, 7,4% acima do ano anterior. Na base mesmos shoppings as vendas aumentaram 6,8%





Provisão para devedores duvidosos permanece em tendência de queda, caindo 20,7% e representando 6,4% da receita líquida, vs. 8,1% no 1T17.





Atividade de comercialização recorde, com 464 lojas comercializadas nos últimos 12 meses, crescimento de 21,5% sobre ano anterior. Taxa de ocupação do portfólio atingiu 95,9% ao final de março, permanecendo estável em relação ao 4T17, apesar da sazonalidade.





Reposicionamento do perfil da dívida, com pré-pagamento de dívidas de custo mais alto. Exposição ao CDI chegou a 43,3% da dívida total.





AFFO impulsionado pela restruturação corporativa e redução do custo da dívida. O AFFO cresceu 18,7% e atingiu R$ 38,5 milhões no 1T18. Margem AFFO teve expansão de 425 bps.





Informações gerenciais no 1T18 na participação da Aliansce em cada ativo. Nova estrutura de consolidação permitiu maior eficiência fiscal e financeira.

Para obter a versão completa do Release de Resultados do 1T18, por favor acesse nossa página de RI:

Para Rafael Sales, Vice-Presidente Executivo, "o primeiro trimestre confirmou a recuperação gradual e sustentável das vendas. As vendas mesmas lojas cresceram pelo quarto trimestre consecutivo, com o melhor desempenho desde o final de 2014. As "vendas mesmos shoppings" refletiram o crescimento orgânico e a força comercial do portfólio." Para Rafael Sales "continuamos atraindo lojistas e qualificando a base de operadores, com maior crescimento de vendas/m² e menor inadimplência. As mudanças na estrutura corporativa focam em áreas que vão gerar crescimento e ganhos de eficiência. Os resultados até agora são encorajadores"

