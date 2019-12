Alta performance na vida e na carreira em 2020

De acordo com a terapeuta corporal quântica Talita Moreno, palestrante do APEX em 2020, "a virada de ano chega com uma nova chance, um novo começo, uma nova fé, um novo ciclo. Mas, um novo ciclo só se inicia mesmo quando você deixa a dúvida de lado e coloca em ação a busca por si mesmo, para encontrar a sua melhor versão. Quando você muda seus pensamentos, hábitos e atitudes, é como se uma força poderosa fosse instalada dentro de si mesmo, e faz com que você inicie novos desafios." Então lhe pergunto: você está disposto a encerrar esse ciclo de desafios e dar início a um novo momento em sua vida, com alta performance?

A busca por programas que te ajudam a encontrar a sua melhor versão é cada vez mais importante. Você sabe qual é o seu alvo? Sabe para qual caminho está seguindo? Ou está perdido, sem foco? Agora é tempo de redirecionamento!

Os ciclos de vida não são benéficos apenas para medir o tempo, mas trazem benefícios para diferentes áreas, pois nos dão a sensação de recomeço. Sendo assim, devemos aprender a usar estes ciclos em nosso favor.

Que tal aproveitar o encerramento de um ciclo para investir em uma grande mudança em sua vida? Nos dias 24 a 26 de abril irá acontecer o APEX NID LEADER, um evento que tem o objetivo de promover um ambiente de reflexão e autoconhecimento com diferentes palestras e atividades, onde o tema central do evento será: Como ter alta performance na vida e na carreira!

O evento irá ocorrer no Hotel Terras Altas, localizado em de Itapecerica da Serra, e contará com a presença de grandes palestrantes, que irão abordar temas sobre resiliência, liderança, trabalho em equipe, mindfulness, entre outros.

FONTE NID Comportamental

