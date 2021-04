Altaaqa et AFC Energy vont développer des solutions de production d'hydrogène à zéro émission en Arabie saoudite et au Moyen-Orient

LONDRES, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- Avec la première manche du championnat Extreme E en Arabie saoudite comme toile de fond, Altaaqa et AFC Energy ont signé un protocole d'accord qui réunira la vaste expérience des deux entreprises pour soutenir la transition de l'industrie de la production d'électricité de la région vers des solutions à zéro émission utilisant la technologie des piles à hydrogène d'AFC Energy.

Altaaqa est une société du groupe Zahid qui possède 20 ans d'expérience dans la production de solutions clés en main pour l'électricité et l'eau au Royaume d'Arabie saoudite et dans le monde entier. Altaaqa possède et exploite l'un des plus grands parcs de location de groupes électrogènes diesel mobiles au monde, avec une capacité totale de 2 gigawatts (GW). L'entreprise fournit des solutions temporaires et hors réseau pour les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics, des mines, de l'armée, de la fabrication, des centres de données, de la construction et des services gouvernementaux.

AFC Energy est une société basée au Royaume-Uni qui produit des systèmes de piles à combustible alcalines évolutives, afin de fournir de l'électricité propre pour des utilisations en réseau et hors réseau. La technologie est déjà déployée dans les chargeurs de véhicules électriques et les systèmes d'alimentation décentralisés hors réseau dans le cadre d'une approche visant à la décarbonisation des besoins en électricité.

Le protocole d'accord constitue la base d'un partenariat à long terme qui s'étendra dans toute la région, dans le but d'obtenir une position de leader sur le marché pour des solutions fiables et sûres de conversion de l'hydrogène en électricité pour divers segments et applications de l'industrie.

Cet accord renforce l'engagement d'Altaaqa et du groupe Zahid à ouvrir la voie à la transition vers des carburants durables en étant des participants de premier plan au développement de l'économie et de l'écosystème de l'hydrogène du Royaume. Cet engagement aligne davantage les efforts inlassables du groupe Zahid sur l'objectif Vision 2030 du Royaume qui vise à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. L'accord intervient peu de temps après que Son Altesse Royale le prince héritier Muhammad Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud a dévoilé l'Initiative verte saoudienne et l'Initiative verte pour le Moyen-Orient qui contribueront de manière significative à l'atteinte des objectifs mondiaux en matière de lutte contre les changements climatiques. L'Initiative verte saoudienne vise à réduire de 60 % les émissions de carbone dans la région.

La cérémonie de signature a également permis de souligner le rôle bénéfique que le sport peut jouer pour mettre en lumière l'urgence climatique mondiale. L'accord a été signé lors du X Prix inaugural d'Extreme E – le Desert X Prix – qui s'est tenu à Al'Ula, en Arabie saoudite. Extreme E a été conçu pour mettre l'accent sur les enjeux climatiques les plus importants de notre génération et pour présenter des technologies qui peuvent accélérer les efforts mondiaux de décarbonisation.

M. Majid T. Zahid, président du groupe Zahid pour l'énergie, a commenté :

« Aujourd'hui marque le début d'un nouveau partenariat avec AFC Energy, leader du secteur de la production d'électricité propre. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous jouerons un rôle important dans l'objectif de notre Royaume de devenir la plaque tournante mondiale de la production d'hydrogène et d'ammoniac verts.

Le groupe Zahid est en parfaite harmonie avec la vision stratégique de notre Royaume pour l'avenir et nous le prouvons dans toutes les entreprises de notre groupe. »

Adam Bond, directeur général d'AFC Energy plc, a déclaré :

« AFC Energy se réjouit de commencer son partenariat stratégique avec Altaaqa, un partenaire de choix pour de nombreuses entreprises des secteurs de l'industrie et de l'énergie de premier plan dans le monde, alors qu'elles cherchent à soutenir la transition de l'industrie vers une économie de carboneutralité au Royaume d'Arabie saoudite et au Moyen-Orient.

Cet accord trace clairement la voie pour le déploiement futur de nos produits, en soutenant directement la position d'Altaaqa en tant que leader du marché et en servant de point de référence pour le reste de la région. »

Alejandro Agag, fondateur et PDG d'Extreme E, a ajouté :

« Je suis ravi que AFC Energy et Altaaqa aient signé cet accord, ici, à notre premier Extreme E X-Prix. En tant que sport, Extreme E vise à jouer un rôle de moteur pour mettre en avant des moyens durables pour organiser ce type d'événements, et notre pile à hydrogène d'AFC Energy en est la clé. Nous sommes fiers de voir que cette technologie passionnante est appliquée à une utilisation mondiale plus large qui aura un effet positif sur l'industrie. »

Demandes de renseignements :

AFC Energy plc FTI Consulting (Conseillers RP financiers) Sara Powell et Ben Brewerton [email protected] /+44 (0) 203 727 1000 Groupe Zahid Energy Alexandra Roger-Machart Responsable de la communication [email protected] / +49 172 397 0957

