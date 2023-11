Altier Moema Pássaros da Plaenge: Apartamento decorado de 156 m² exibe pé-direito duplo e design internacional

Charmoso bairro de Moema foi o escolhido para receber o primeiro empreendimento da construtora em São Paulo. Apartamento entregue com piso de madeira nas suítes é um dos diferenciais, além do pé-direito duplo no living

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O segundo semestre do ano trouxe novidades para o mercado imobiliário de São Paulo, com a abertura do apartamento decorado de alto padrão: Altier Moema Pássaros, pela Plaenge. Considerada a Líder do Sul, maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de altíssimo padrão, a empresa, que nasceu em Londrina, traz seu primeiro lançamento do grupo no cenário paulistano.

O renomado escritório de arquitetura, LW Design Group, sediado em Dubai e conhecido por sua experiência global, interpretou com maestria a essência do Altier Moema Pássaros e trouxe vida aos ambientes internos do apartamento decorado que cativa pela atenção meticulosa aos detalhes. Cada elemento escolhido e acabamento aplicado confere personalidade a cada um dos 34 apartamentos, que variam de 151 a 156 m², e unidades garden e duplex na cobertura de até 278 m².

Altier é entregue com todos os diferenciais da Plaenge a começar pelo conforto acústico. Os apartamentos vêm com envelopamento de tubulações e manta acústica nas lajes das suítes, garantindo um ambiente tranquilo para seus moradores.

Cada unidade é entregue com pisos, forro de gesso, louças e metais, o que demonstra o compromisso da empresa com o padrão de excelência. Além disso, os futuros moradores têm a flexibilidade de personalizar o acabamento conforme suas preferências através do programa 'Plaenge Personalize', desenvolvido em parceria com a Porsche Consulting.

Outro diferencial do empreendimento, presente no apartamento decorado para apreciação dos futuros moradores, é o caixilho com conforto acústico em toda a unidade. Além disso, o compromisso também se destaca no Altier, que entregará piso de madeira engenheirada nos dormitórios e porcelanato nas demais áreas.

Situado em um trecho nobre de Moema, bairro que oferece o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de São Paulo, Altier Moema Pássaros foi desenvolvido, segundo o superintendente Fernando Motta, com o objetivo de proporcionar uma sensação única de bem-estar, com muita luz, ventilação e espaços equilibrados. Com apenas 34 unidades residenciais, a privacidade e o requinte são garantidos.

Ainda de acordo com Motta, o apartamento decorado do 'Altier Moema Pássaros' oferece uma oportunidade única de se conectar com o imóvel dos sonhos durante todo o processo de decisão de compra. "É um privilégio vivenciar esse ambiente e perceber como ele se encaixa perfeitamente nas aspirações individuais de cada morador", conclui.

Detalhes do projeto

Cristina Wakamatsu, sócia-diretora da LW, arquiteta por trás do projeto de interiores do Altier Moema Pássaros, proporcionou insights exclusivos sobre o processo criativo que deu vida ao apartamento decorado. Com um portfólio global, a LW Arquitetura traz uma fusão única entre arquitetura e design de interiores.

Wakamatsu explica que a inspiração para os elementos dos espaços internos foi encontrada no voo dos pássaros, incorporando dinamismo, fluidez, equilíbrio e suavidade.

"O elemento AR está presente no living de pé-direito duplo, onde o contraste entre luz e sombra é explorado de diversas formas para criar sensações inesperadas de conforto e bem-estar. Essa visão se reflete no design, onde a harmonia entre formas suaves e elementos contrastantes cria uma atmosfera verdadeiramente única", explica.

A paleta cromática do projeto de interiores do apartamento decorado foi escolhida com cuidado, utilizando cores neutras como base, mas com toques estratégicos de cor para destacar elementos específicos. O uso criativo de texturas nas pedras, tecidos e revestimentos adiciona personalidade e aconchego ao ambiente. A arquiteta detalhou a filosofia por trás das escolhas de design.

"Mesclamos mobiliários de design brasileiro e internacional, além de criarmos peças exclusivas para o projeto, resultando em uma composição equilibrada e muito sofisticada. Além disso, usamos o termo 'Timeless Quality' para nortear o desenvolvimento do projeto, onde buscamos traduzir o conceito através dos revestimentos, elementos e design atemporal", detalha.

Ao adotar características de projetos hoteleiros de luxo, LW garantiu que o apartamento oferecesse um padrão de qualidade elevado, pensando exclusivamente nos consumidores mais exigentes do mercado de São Paulo.

"O nosso conceito de design internacional trouxe uma nova atmosfera, onde introduzimos elementos de projetos hoteleiros de 5 e 6 estrelas ao apartamento, como por exemplo a suíte com banheiro integrado", finaliza.

Sobre a Plaenge

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e sonhos. Fundada por um jovem engenheiro há 53 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda se mantem vivos com o passar dos anos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, e está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano.

Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 462 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes. Saiba mais sobre o Grupo Plaenge: www.plaenge.com.br

