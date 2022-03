AlUla quebra o recorde da maior apresentação de balões de ar quente iluminados do mundo

Um total de 142 balões intensamente iluminados foram reunidos em uma apresentação sobre o local antigo que abrilhantou os céus e iluminou o cenário desértico rochoso.

O recorde anterior também foi alcançado em AlUla – durante seu festival de artes e cultura, Winter at Tantora, em 2019 - na ocasião com 100 balões.

O evento foi realizado após a assinatura de um memorando de entendimento entre a Comissão Real para AlUla (RCU) e a Federação de Balonismo da Arábia Saudita (SAHAB) em 1º de março de 2022, tornando AlUla a capital das atividades de balonismo de ar quente no Reino da Arábia Saudita.

O World's Largest Hot Air Balloon Glow Show realizado em 1º de março de 2022 fez parte do AlUla Skies, um novo festival no calendário de eventos da AlUla Moments. O festival contou com experiências de balões ao nascer e ao pôr do sol com cerca de 150 balões a cada manhã sobrevoando de forma serena o deslumbrante local antigo.

Esta não é a primeira vez que AlUla quebra recordes mundiais. Maraya – o local multifuncional de conferências e entretenimento – também detém o título do Guinness World Records™ de maior edifício espelhado do mundo, com 9.740 metros quadrados de espelhos, criando uma miragem deslumbrante que reflete as montanhas e paisagens de areia do vale de Ashar.

O calendário de eventos de inverno AlUla Moments tem como objetivo oferecer experiências artísticas, musicais e culturais envolventes e autênticas inspiradas na terra das civilizações. Os eventos continuam com o festival AlUla Wellness e Arts AlUla até o final de março de 2022.

Para mais informações sobre AlUla, acesse: www.ExperienceAlUla.com

FONTE AlUla Moments

