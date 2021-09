Alvopetro anuncia la finalización de consolidación y desdoblamiento de acciones

CALGARY, Alberta, 7 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Alvopetro Energy Ltd. (TSX-V: ALV) (OTCQX: ALVOF), ("Alvopetro" o la "Compañía") anuncia que, de conformidad con una resolución especial aprobada por los accionistas el 12 de agosto de 2021, por una orden final del Tribunal Superior de Alberta (Alberta Court of Queen's Bench) y con la aprobación condicional de TSX Venture Exchange (el "TSXV"), hemos completado nuestro acuerdo previamente anunciado para ejecutar una consolidación de acciones de 2.100 a 1 seguida de inmediato por un desdoblamiento de acciones de 1 a 700 (la "restructuración de acciones"). Los accionistas propietarios de menos de 2.100 acciones comunes al cierre del negocio el 3 de septiembre de 2021 tienen derecho a recibir un pago en efectivo a cambio de sus acciones comunes equivalente a CAD 1,12 por acción común (los "ingresos en efectivo"). Los ingresos en efectivo se basan en el precio promedio ponderado en volumen de las acciones comunes en el TSXV durante los cinco días de operaciones consecutivos que terminaron el 3 de septiembre de 2021 (incluido).

Se espera que las acciones comunes comiencen a operar después de la consolidación y desdoblamiento en el TSXV y el OTCQX a partir de la apertura de las operaciones hoy, 7 de septiembre de 2021 con un nuevo número CUSIP (02255Q209) y el mismo símbolo de operaciones. El precio de cierre de Alvopetro en el TSX Venture Exchange el viernes 3 de septiembre de 2021 fue CAD 1,15 por acción, lo que equivale a CAD 3,45 por acción posterior a la consolidación y el desdoblamiento.

Las cartas de transmisión se enviaron por correo a los accionistas registrados el 21 de julio de 2021 proporcionando instrucciones para entregar sus acciones comunes al agente de transferencia de Alvopetro, TSX Trust Company ("TSX Trust") para: a) en el caso de los titulares de 2.100 o más acciones comunes al 3 de septiembre de 2021, certificados de reemplazo o recomendaciones del DRS equivalentes al número de acciones comunes posteriores a la consolidación y desdoblamiento a las que tiene derecho el titular; y b) en el caso de los titulares de menos de 2.100 acciones comunes al 3 de septiembre de 2021, los ingresos en efectivo. Se solicita a los accionistas registrados que envíen sus certificados de acciones o recomendaciones del DRS, según corresponda, junto con su carta de transmisión aplicable completa a TSX Trust. Los accionistas registrados con menos de 2.100 acciones comunes deben completar la carta de transmisión amarilla. Los accionistas registrados con 2.100 acciones comunes o más deben completar la carta de transmisión azul. Copias de las cartas de transmisión están disponibles en el perfil SEDAR de Alvopetro en www.sedar.com y en el sitio web de la compañía en https://alvopetro.com/Shareholder-Documents. Cualquier pregunta relacionada con las cartas de transmisión puede dirigirse a TSX Trust Company al 1-866-600-5869 (Norteamérica) o al 416-342-1091 (local/internacional), o a [email protected].

Los titulares beneficiarios no inscritos que posean sus acciones comunes a través de un banco, corredor u otro intermediario deben tener en cuenta que dichos bancos, corredores u otros designados pueden tener procedimientos específicos para procesar la restructuración de acciones que pueden diferir de los descritos anteriormente para los accionistas registrados. Se invita a los titulares beneficiarios no registrados que tengan alguna pregunta al respecto a ponerse en contacto con su intermediario para obtener más información.

El precio de ejercicio o conversión y la cantidad de acciones comunes que se pueden emitir en virtud de cualquier plan de compensación basado en acciones de la compañía se han ajustado proporcionalmente.

La visión de Alvopetro Energy Ltd. es convertirse en un operador independiente líder de fase inicial y media en Brasil. Nuestra estrategia consiste en liberar el potencial del gas natural del estado de Bahía en Brasil a partir del desarrollo de nuestro yacimiento de gas natural de Caburé y nuestra infraestructura estratégica de fase media.

Ni el TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (como se define ese término en las políticas del TSX Venture Exchange) asumen responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Declaraciones prospectivas y advertencias. Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "hará", "espera", "pretende" y otras palabras o expresiones similares tiene como objetivo identificar información prospectiva. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos, no deben leerse como garantías de rendimiento o resultados futuros, y no necesariamente serán indicaciones precisas de si se lograrán o no dichos resultados. Una serie de factores podrían causar que los resultados reales variaran significativamente de las expectativas planteadas en las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas reflejan supuestos y expectativas actuales con respecto a eventos futuros. En consecuencia, al confiar en las declaraciones prospectivas para tomar decisiones, Alvopetro advierte a los lectores de no depositar una confianza inapropiada en estas declaraciones, ya que las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen declaraciones con respecto a la fecha en que Alvopetro espera que se empiecen a comerciar sus acciones comunes después de la consolidación y el desdoblamiento. Se incluye información adicional sobre estos y otros factores que podrían afectar las operaciones o los resultados financieros de Alvopetro en nuestro formulario de información anual, al que se puede acceder a través del perfil SEDAR de Alvopetro en www.sedar.com. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en su fecha de emisión y Alvopetro no asume obligación alguna de actualizar públicamente o revisar la información prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.

