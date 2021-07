Alvopetro anuncia una asamblea anual general y especial, la reestructuración de acciones y la recompra de lotes pequeños

CALGARY, Alberta, 21 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Alvopetro Energy Ltd. (TSXV: ALV) (OTCQX: ALVOF), ("Alvopetro" o la "Empresa") anuncia detalles de su próxima asamblea anual general y especial (la "Asamblea"). La asamblea se celebrará el jueves 12 de agosto de 2021 a partir de las 2:00 p. m. Para hacer frente de manera proactiva a la pandemia de la COVID-19 y mitigar posibles riesgos para la salud y la seguridad, la asamblea se llevará a cabo a través de transmisión web. La gerencia y los directores de Alvopetro consideran que este formato les ofrecerá a los accionistas una oportunidad más segura de asistir a la asamblea, debido a las restricciones en curso en materia de viajes y reuniones públicas, así como a los problemas de salud. La circular de información de gestión (la "Circular") y todos los materiales de asamblea relacionados están ahora disponibles en nuestro sitio web y en www.sedar.com.

En la asamblea, se pedirá a los accionistas que voten sobre asuntos habituales de la asamblea general anual, incluida la elección de directores (de los cuales cada uno es un director actual de la empresa), el nombramiento de auditores y la nueva aprobación del plan de opciones sobre acciones. Además, se les pedirá a los accionistas que consideren dos resoluciones especiales, como se detalla a continuación y en la Circular.

Resolución especial: reestructuración de acciones y recompra de lotes pequeños

En la asamblea, se les pedirá a los accionistas considerar una resolución especial para aprobar un plan de acuerdo (el "Acuerdo"), que ofrecerá una reestructuración de acciones y la recompra de un pequeño lote conforme al cual la empresa:

completará una consolidación de las acciones comunes emitidas y en circulación (las "Acciones") en una proporción de 2.100 acciones previas a la consolidación por cada acción posterior a la consolidación (la "Consolidación") vigentes en la fecha que determine el Directorio a su entera discreción; desde ese momento, cualquier titular de menos de 1 acción posconsolidación dejará de ser titular de acciones y tendrá derecho a recibir una contraprestación en efectivo igual al número de acciones previas a la consolidación que posea el titular multiplicado por un importe igual al promedio ponderado del volumen de cotización de las acciones durante los cinco (5) días inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la consolidación (sujeto al cumplimiento por parte de la empresa de las políticas de TSX Venture Exchange ("TSXV")), redondeado hasta el centavo más cercano; e inmediatamente después de la finalización de la consolidación, completará un desdoblamiento de las acciones emitidas y en circulación recientemente consolidadas sobre la base de 700 acciones posteriores al desdoblamiento por cada acción anterior al desdoblamiento (posconsolidación), (el "desdoblamiento de acciones" y, junto con la consolidación, la "reestructuración de acciones").

El resultado de estas medidas será que los titulares de menos de 2.100 acciones dejarán de ser los titulares y, en su lugar, tendrán derecho a recibir una contraprestación en efectivo por sus acciones. Los titulares de 2.100 o más acciones después de la entrada en vigencia de la consolidación serán, en efecto, consolidados en una proporción de 3:1 según el número de acciones que se poseen actualmente.

Alvopetro tiene un gran número de accionistas titulares de una pequeña cantidad de acciones. Con base en datos recientes, cerca de 1,6 millones de las acciones en circulación están en poder de un estimado de 4.275 cuentas de accionistas con activos corrientes de menos de 2.100 acciones, lo que representa un promedio de aproximadamente 372 acciones por titular. Esto representa cerca del 1,6 % de las acciones en circulación y más del 79 % de las cuentas de accionistas en circulación de la empresa. La empresa considera que la reestructuración de las acciones será beneficiosa tanto para la empresa como para los accionistas existentes, ya que ofrecerá un evento de liquidez para los accionistas más pequeños, reducirá la volatilidad en el precio de las acciones de la empresa asociada con las transacciones de lotes pequeños, reducirá los costos administrativos futuros para permitir a la empresa administrar de manera más rentable los futuros dividendos si lo declara la junta directiva, y ofrecer flexibilidad para estructurar futuros financiamientos, en caso de ser necesario.

La resolución especial para el acuerdo requiere la aprobación de al menos dos tercios de las acciones votadas en la asamblea. Si se aprueba en la asamblea y tras la recepción de la aprobación final del Tribunal de Alberta, el directorio estará autorizado a completar la reestructuración de acciones a su discreción, en cualquier momento antes de la siguiente asamblea anual de accionistas, o bien, puede optar por no implementarla en absoluto.

Resolución especial: reducción de capital declarado

En la asamblea, también se les pedirá a los accionistas que aprueben una resolución especial que autorice la reducción del capital declarado de la empresa (la "Reducción de capital declarado"). El objetivo de la reducción de capital declarado es garantizar que la empresa tenga suficiente flexibilidad para pagar dividendos en el futuro, si, como y cuando la junta directiva la declare, tal como se describe en mayor detalle en la circular que estará disponible en el sitio web de la empresa y en SEDAR a fines de este mes. La reducción de capital declarado que se propuso no tendrá impacto alguno en las operaciones diarias de la empresa y no alterará la condición financiera de Alvopetro.

La resolución especial para reducción de capital declarado requiere la aprobación de al menos dos tercios de las acciones votadas en la asamblea. Si se aprueba en la asamblea, la junta directiva estará autorizada a completar la reducción de capital declarado a su discreción, o bien, puede optar por no implementar la reducción de capital indicada en absoluto.

La visión de Alvopetro Energy Ltd. es convertirse en un operador independiente líder de fase inicial y media en Brasil. Nuestra estrategia consiste en liberar el potencial del gas natural del estado de Bahía en Brasil a partir del desarrollo de nuestro yacimiento de gas natural de Caburé y nuestra infraestructura estratégica de fase media.

Ni el TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (como se define ese término en las políticas del TSX Venture Exchange) asumen responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Todas las cifras que figuran en este nuevo comunicado están expresadas en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario; y todas las cifras en tabla están expresadas en miles de dólares estadounidenses, salvo que se indique otra cosa.

Declaraciones prospectivas y advertencias. Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "hará", "espera", "pretende" y otras palabras o expresiones similares tienen como objetivo identificar información prospectiva. En particular y sin limitaciones, este comunicado de prensa contiene información prospectiva sobre los planes operativos de la empresa, los planes de dividendos en el futuro y los beneficios previstos del acuerdo. Las declaraciones prospectivas se basan en ciertas expectativas y suposiciones clave de Alvopetro, incluyendo, entre otros, los plazos de las licencias y aprobaciones regulatorias, el éxito de las futuras actividades de perforación, finalización, pruebas, refinalización y desarrollo, los tipos de cambio futuros, las perspectivas de los mercados de materias primas y la capacidad de acceder a los mercados de capitales, el impacto de la pandemia de la COVID-19, el rendimiento de los pozos y depósitos de producción, el desarrollo de los pozos y el rendimiento operativo, las condiciones económicas y comerciales generales, el clima y el acceso a los sitios de perforación, la disponibilidad y el costo de la mano de obra y los servicios, la regulación ambiental, incluida la reglamentación relativa a la fracturación hidráulica y estimulación, la capacidad de monetizar los hidrocarburos descubiertos, el entorno normativo y legal, y otros riesgos asociados con las operaciones de petróleo y gas. Se advierte al lector que los supuestos empleados en la preparación de esa información, aunque se consideren razonables en el momento de la preparación, podrían ser incorrectos. Los resultados reales obtenidos durante el período previsto variarán de la información proporcionada en el presente documento como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, así como otros factores. Si bien Alvopetro considera que las expectativas y suposiciones sobre las que se basa tal información prospectiva son razonables, no se debe confiar indebidamente en la información prospectiva porque Alvopetro no puede dar garantías de que será correcta. Se advierte a los lectores que la lista de factores mencionada no es exhaustiva. Se incluye información adicional sobre estos y otros factores que podrían afectar las operaciones o los resultados financieros de Alvopetro en nuestro formulario de información anual, al que se puede acceder a través del sitio web de SEDAR en www.sedar.com . La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en su fecha de emisión y Alvopetro no asume obligación alguna de actualizar públicamente o revisar la información prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.

Para obtener más información: Corey C. Ruttan, presidente, director ejecutivo y director, o Alison Howard, directora financiera. Teléfono: 587.794.4224, correo electrónico: [email protected], www.alvopetro.com, TSX-V: ALV,OTCQX: ALVOF

FUENTE Alvopetro Energy Ltd.

