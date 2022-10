Alwaleed Philanthropies signe un partenariat de cinq ans avec le club saoudien Al Hilal pour promouvoir le sport féminin

RIYADH, Arabie saoudite, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Alwaleed Philanthropies, présidée par SAR le prince Alwaleed Bin Talal Al Saud, vient de signer un partenariat de cinq ans avec le club saoudien Al Hilal pour promouvoir le sport féminin.

Conformément au plan Vision 2030, le partenariat s'engage à promouvoir la participation des femmes aux sports et à contribuer à proposer des expériences de haut niveau dans l'ensemble de l'industrie. Ce partenariat consistera à modifier les comportements envers les athlètes féminines, alors que le club saoudien Al Hilal reste déterminé à promouvoir l'excellence pour les femmes dans le sport.

L'accord a été signé par SAR la princesse Lamia bint Majed Saud Al Saud, secrétaire général d'Alwaleed Philanthropies, et Fahad Bin Nafel, président du conseil d'administration du club saoudien d'Al Hilal. En présence de M. Suleiman Al-Hattlan, vice-président du conseil d'administration du club saoudien d'Al Hilal, des membres du conseil d'administration du club saoudien d'Al Hilal, de M. Faisal Al-Ghashian, de M. Salman Al-Tuwaijri et de M. Sultan Alsheikh, PDG de la société Al Hilal Investment Club.

L'accord a été conclu le dimanche 9 octobre 2022 à l'hôtel Four Seasons de Riyad, en présence d'Abdullah bin Abdulaziz Al Jarbou, ingénieur et directeur exécutif du club saoudien Al Hilal, et de Najla Al Junaid, ingénieur et directeur exécutif en charge des initiatives nationales pour Alwaleed Philanthropies.

SAR la princesse Lamia bint Majed Saud Al Saud, secrétaire général d'Alwaleed Philanthropies, a déclaré : « Depuis des années, Alwaleed Philanthropies s'efforce d'autonomiser les femmes en Arabie saoudite et dans le monde entier. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts fournis en collaboration avec le club saoudien d'Al Hilal pour promouvoir l'avancement des femmes et démontrer la force du sport féminin dans le Royaume. Nous sommes déterminés à faire des femmes des leaders au sein d'un système sportif intégré et diversifié. Conformément au plan Vision 2030 et aux objectifs de développement durable, nous nous engageons à offrir des expériences exceptionnelles en élargissant le champ des possibles et en redéfinissant la culture du sport féminin. »

À propos du partenariat, Fahad bin Saad bin Nafal, président du club saoudien Al Hilal, a déclaré : « Nous sommes très heureux de signer cet accord avec Alwaleed Philanthropies, qui est une institution pionnière dans le domaine de l'aide humanitaire et l'une des plus influentes dans l'aide aux communautés et aux projets philanthropiques à l'échelle mondiale. Cet accord contribue à l'avancement des femmes dans le sport ; il permet de consolider la création de notre division sportive féminine au sein du club saoudien d'Al Hilal. Depuis la création de cette division en août, nous avons lancé sept activités sportives, et d'autres suivront. Nous sommes impatients de remplir nos objectifs de partenariat collectif et de bénéficier de toutes ces possibilités sur le terrain. »

Depuis quatre décennies, Alwaleed Philanthropies a soutenu et dépensé plus de 16,5 milliards de dollars en aides sociales et lancé plus de 1 000 projets dans plus de 189 pays, supervisés par 10 femmes saoudiennes, bénéficiant à plus d'un milliard de personnes dans le monde, sans distinction de genre, de race ou de religion. Alwaleed Philanthropies collabore avec de nombreuses organisations philanthropiques, gouvernementales et éducatives pour lutter contre la pauvreté, autonomiser les femmes et la jeunesse, contribuer au développement des communautés, porter secours aux sinistrés et favoriser la compréhension culturelle par l'éducation.

