Am Körper tragbares Temperaturkontrollpflaster TempTraq® erhält CE-Kennzeichnung

TempTraq®, ein am Körper tragbares Bluetooth-Fieberthermometer, gibt Eltern und Pflegenden beruhigende Gewissheit und setzt einen neuen Pflegestandard in europäischen Krankenhäusern

CLEVELAND, 6. November 2018 /PRNewswire/ -- Blue Spark Technologies gab heute bekannt, dass sein revolutionäres, am Körper tragbares Bluetooth-Fieberthermometer TempTraq die CE-Kennzeichnung erhalten hat. Durch die CE-Kennzeichnung wird TempTraq schon bald für europäische Verbraucher und Krankenhaussysteme erhältlich sein. Dabei handelt es sich um die einzige auf dem Markt angebotene kontinuierliche Temperaturkontrolllösung in Form eines weichen, bequemen Einwegpflasters.

TempTraq liefert kontinuierlich und kabellos die Temperaturmesswerte einer erkrankten Person und erleichtert so die Pflege erheblich, da sie nicht mehr ständig zum Fiebermessen gestört oder geweckt werden muss. Auf diese Weise können Pflegende die Temperaturdaten von jedem beliebigen Standort aus überwachen, sodass wichtige medizinische Entscheidungen früher getroffen werden können. Zusätzlich kann das am Körper tragbare Pflaster Warnmeldungen an Mobilgeräte senden, wenn der Patient einen vom Benutzer zuvor festgelegten Temperaturschwellenwert erreicht.

Mit TempTraq Connect, einem sicheren, HIPAA-konformen Dienst, der von der Google Healthcare Cloud Platform unterstützt wird, kann TempTraq direkt in das zentrale Überwachungssystem eines Krankenhauses und in elektronische Patientenakten integriert werden, um Patientendaten sicher zu speichern. Dadurch kann das Pflegepersonal die Temperatur so oft wie nötig in seinem System abrufen und sich bei kritischen Temperaturveränderungen akustische oder optische Warnmeldungen in Echtzeit ans Bett des Patienten oder über die zentrale Pflegestation senden lassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Patienten zum Fiebermessen nicht mehr geweckt werden müssen und durch das hygienische Einwegkonzept der bisherige Aufwand für das regelmäßige Sterilisieren von Thermometern entfällt, was Zeit und Kosten spart.

TempTraq hat seine Effizienz in klinischen Studien in den anspruchsvollsten Krankenhausumgebungen bewiesen, wie unter anderem in der Intensivstation der Cleveland Clinic, im University Hospitals Seidman Cancer Center und im Cincinnati Children's Hospital sowie in anderen führenden Krankenhäusern der USA.

Das TempTraq-System ist skalierbar und kann sowohl in einem einzelnen Krankenhaus als auch in einem aus mehreren Kliniken oder Arztpraxen bestehenden Gruppenpflegesystem eingesetzt werden.

