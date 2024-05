AmacaThera doses First In Human Study to Evaluate, AMT-143, for Non-opioid Treatment of Postoperative Pain

TORONTO, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- AmacaThera Inc, une société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de formulations avancées d'hydrogel à libération prolongée, a administré à son premier sujet humain le AMT-143, le principal actif de la société dans la gestion de la douleur aiguë non pioïde.

AMT-143 est un anesthésique local non pioïde à libération lente qui s'appuierait sur la plateforme AmacaGel pour fournir un soulagement de la douleur postopératoire à action prolongée. C'est le premier produit thérapeutique formulé pour être livré via AmacaGel, la plateforme technologique brevetée de la société.

Auparavant, la société avait testé la plateforme AmacaGel sans aucun agent pharmaceutique actif. Cet essai testera la plateforme combinée à un anesthésique connu. L'étude évaluera la tolérance, l'innocuité, la pharmacocinétique et l'activité clinique de la plateforme AmacaGel avec un composé connu qui a un long historique d'innocuité et d'efficacité.

S'il est approuvé, le AMT-143 pourrait un jour être utilisé pour réduire la douleur postopératoire sans avoir besoin d'opioïdes. L'AMT-143 serait appliqué sur le site de l'incision au moment de la chirurgie pour contrôler la douleur locale.

« Un résultat réussi sera la démonstration de la sécurité de notre actif par des données et une cinétique de libération montrant une libération prolongée plus longue que les produits concurrentiels », a déclaré le Dr Mike Cooke, directeur général et cofondateur d'AmacaThera, « Il existe un besoin réel de produits qui offrent un répit plus long que ceux actuellement disponibles sur le marché. »

Le Dr Molly Shoichet est directeur scientifique de la société et cofondateur d'AmacaThera. La technologie originale a été développée dans son laboratoire de l'Université de Toronto. « Mon laboratoire a démontré la compatibilité d'AmacaGel avec un large éventail de produits thérapeutiques - des cellules aux produits biologiques », a déclaré Shoichet, « Avec cette étude, notre objectif est de fournir des données humaines sur notre technologie qui aideront à faire progresser l'AMT-143 vers la clinique. Parallèlement, nous développons la technologie de la plateforme afin qu'elle puisse être mise à profit pour d'autres thérapies locales. »

AmacaThera est une société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de formulations avancées d'hydrogel à libération prolongée pour résoudre les principaux problèmes de livraison de produits thérapeutiques avec des charges utiles hors brevet et exclusives. AmacaThera se concentre sur le développement d'un pipeline interne de gestion de la douleur et d'actifs oncologiques ; et sur le partenariat pour résoudre les principaux problèmes de livraison grâce à des modalités thérapeutiques exclusives avancées.

La technologie de plateforme AmacaThera, AmacaGel, est un mélange d'hydrogel physique à gelage rapide de deux polymères de qualité médicale bien établis. Il a été conçu pour liquéfier la force de cisaillement, qui doit être livrée par une seringue conventionnelle, formant rapidement un dépôt au site d'injection, car il se réchauffe à la température corporelle. AMT-143, l'actif principal de la plateforme, est un anesthésique local non pioïde à libération lente qui s'appuie sur la plateforme AmacaGel pour fournir un soulagement de la douleur postopératoire à action prolongée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.amacathera.ca

Contact médias : Abhaya Khulbe, Relations avec les investisseurs, [email protected]