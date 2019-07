Amanda Costa: digital influencer, ex-jogadora de basquete e escritora

Amanda tem o esporte em seu sangue, sempre praticou e se dedicou muito, jogava como armadora, mas não imaginava que uma das maiores paixões seria crucial para se reerguer de tudo aquilo que a puxava para baixo, entre suas idas e vindas ao esporte, sua treinadora foi fundamental nessa fase difícil tirando-a de situações horríveis e foi assim que Amanda deu a volta por cima no basquete, e se tornou referência entre as outras jogadoras.

Amanda é mãe de um lindo menino, ele teve um grande papel em sua evolução como mulher e carrega também desde o ventre uma grande história. Hoje a digital influencer se dedica a modelagem, fotos de todos os tipos, sempre enaltecendo sua personalidade sensual e alegre e em seu Instagram mostra seu dia a dia como esposa, mulher poderosa e sensual, mãe e diversas outras situações agregando sua grande história de vida a todo tempo. Amanda está prestes a lançar seu livro contando com detalhes tudo que já passou, citando todo glamour que já viveu e também quando chegou ao fundo do poço.

Sua notabilidade na internet não é só pelo fato de ter muito seguidores, e sim por todas as conquista que adquiriu com o esporte. Amanda já foi convocada para integrar a equipe brasileira de basquete no sub 16 e além de ser uma ótima jogadora, Amanda tem uma beleza admirável, já tem em seu currículo o título como musa de Coritiba, também musa de carnaval em Ribeirão Preto sua cidade natal, tudo isso por ter um corpo escultural, habilidades incríveis como jogadora e dona de um bumbum de 103 cm. A loira alta de corpo malhado hoje faz a alegria de seus seguidores com sua beleza e sua história de vida, dizem que ela é a verdadeira Linda Mulher, um filme que narra a superação e paixão de um mulher guerreira e vencedora assim como ela.

Amanda Costa irá se dedicar mais ainda em contar e expor sua vida para que outras mulheres assim como ela vejam que existem finais felizes e realizações que só o tempo podem nos proporcionar, seu Instagram repleto de seguidores, contabiliza o total 399 mil pessoas, que só vem aumentando, sua rede social tem grandes chances de ser a evolução da influência na web, onde ela afirma não querer ganhar patrocinadores ou dinheiro e sim mostrar que qualquer um pode ser o que quiser e vencer todas as dificuldades.

Amanda é musa, atleta, escritora e digital influencer, a evolução da motivação pessoal está estampada em seu rosto e fotos na web.

