AMANE ADVISORS FUSIONNE AVEC A. VACCANI & PARTNERS AG (AVP), COMBINANT DES EXPERTS-CONSEILS DE PREMIER PLAN DANS LES DOMAINES DE L'EAU, DE LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

OXFORD, Royaume-Uni, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- Amane Advisors , le premier cabinet mondial de conseil stratégique axé sur l'industrie de l'eau, a annoncé sa fusion avec A. Vaccani & Partners AG (AVP) , un cabinet de conseil de premier plan fournissant une expertise et des recherches dédiées dans les domaines de la durabilité et de la récupération des ressources et de l'énergie. Basé à Zurich, en Suisse, AVP est spécialisé dans la fourniture de services de conseil en stratégie, de conseil en fusions et acquisitions, de partenariats stratégiques et de recherche industrielle à divers clients dans les secteurs des technologies propres, de l'environnement et de l'énergie depuis 1992, en mettant l'accent sur l'Europe, Asie et Amérique du Nord.

« En combinant l'expertise et le réseau d'AVP avec les capacités et le réseau uniques d'Amane dans ces secteurs très complémentaires (l'eau, la récupération des ressources et la récupération de l'énergie), nous élargirons nos offres de conseil dans les domaines qui seront absolument essentiels au développement d'une économie mondiale durable, et nous renforcerons notre capacité à servir les entreprises, les investisseurs et les agences gouvernementales qui dirigent le programme de développement durable », a déclaré Thierry Noel, l'associé fondateur d'Amane. « Il s'agit d'un grand pas en avant vers notre objectif continu d'aider nos clients à atteindre une croissance durable tout en aidant à protéger et à régénérer les ressources de la Terre. »

Amedeo Vaccani, fondateur et associé directeur d'AVP, a déclaré : « Après 30 ans à faire d'AVP un conseiller de premier plan pour les acteurs de la récupération des ressources et de l'énergie et de l'économie circulaire, je suis vraiment ravi de joindre mes forces à celles d'Amane Advisors, ce qui nous permettra d'avoir un impact encore plus positif en tirant parti de l'expertise et des connaissances complémentaires que les deux entreprises ont acquises au fil du temps. »

AVP est une entreprise familiale qui possède une vaste expérience en matière de conseil stratégique et de conseil en fusions et acquisitions dans les domaines de la récupération des ressources et de l'énergie, ayant conseillé certains des principaux acteurs mondiaux dans ces secteurs. La fusion servira de base à l'expansion de l'offre mondiale de services d'Amane en matière de durabilité et d'économie circulaire, ce qui lui permettra de poursuivre sa croissance rapide sur tous les marchés clés du monde entier.

À propos d'Amane Advisors

Amane Advisors est le premier cabinet de conseil stratégique international axé sur l'eau et la récupération des ressources et de l'énergie dans l'économie circulaire, avec une équipe internationale de consultants répartis dans six bureaux à travers le monde en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Bahreïn, en Chine et à Singapour.

Les clients d'Amane vont des startups innovantes aux grandes entreprises industrielles mondiales et aux investisseurs en capital/à rendement social dans le monde entier, y compris de nombreux leaders dans la protection et la régénération des ressources de la Terre. Amane les aide à accélérer leur croissance et leur impact dans l'industrie de l'eau et les marchés adjacents axés sur la durabilité, tels que la récupération des ressources et de l'énergie, grâce à un ensemble complet de services, notamment l'élaboration de stratégies, l'intelligence commerciale, le conseil en fusions et acquisitions, le conseil financier et la commercialisation. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web suivant : www.amaneadvisors.com .

À propos d'A. Vaccani & Partners (AVP)

AVP est un cabinet de conseil international en fusions et acquisitions et en gestion basé à Zurich, en Suisse. Les partenaires d'AVP sont des experts de l'industrie qui possèdent une vaste expérience opérationnelle combinant les connaissances, l'orientation transactionnelle, la gestion de projet et la recherche précise pour générer de la valeur et obtenir des résultats nets pour leurs clients.

AVP possède une expertise approfondie de l'industrie, des contacts et des références de projet dans tous les segments des industries de la technologie environnementale, de l'énergie provenant des déchets (EfW), de la gestion des déchets et des énergies renouvelables et de l'eau, ainsi qu'une solide équipe de recherche interne et un réseau international d'experts. Le cabinet possède une longue expérience de travail avec des clients nationaux et internationaux sur des mandats transfrontaliers, y compris des mandats de conseil complexes, des investissements entrants et sortants et des partenariats stratégiques internationaux. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web suivant : www.avp-group.net .

