AMAZFIT LANZA EL T-REX 2

1, La duración de la batería puede variar según los ajustes, las condiciones de funcionamiento y otros factores. 2, Los datos relevantes sobre este tema provienen del siguiente informe: H202203154768-01EN. No se recomienda una exposición prolongada ya que puede dañar el reloj y sus componentes. 3, Según la norma ISO 22810:2010, el Amazfit T-Rex 2 alcanza una clasificación de 10 ATM, para una resistencia al agua de hasta 100 metros, por lo que es apto para salpicaduras, nieve, duchas, natación o algunos deportes acuáticos de alta velocidad. 4, Estas características se añadirán mediante una actualización OTA. 5, La línea recta mostrada de vuelta al inicio de un viaje puede no ser una ruta práctica a seguir debido a factores ambientales; esto sólo pretende ayudarle a mantener un seguimiento de su posición en relación con el punto de inicio del viaje. Esta función se añadirá mediante una actualización OTA. 6, Los servicios de posicionamiento en interiores no son compatibles. La velocidad y la precisión del posicionamiento pueden verse afectadas por el entorno. El reloj puede conectarse automáticamente a un máximo de dos sistemas de satélite a la vez, y las conexiones de satélite específicas pueden depender de su ubicación. 7, El modo deportivo Surfing se añadirá a través de una actualización OTA. 8, La monitorización de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) durante las 24 horas del día debe estar activada en la aplicación Zepp. 9, Para procesar la medición de un toque y otras mediciones métricas manuales, por favor, lleve el reloj ajustado a un dedo de distancia de la muñeca, y mantenga el brazo inmóvil para obtener los mejores resultados. El movimiento y las características ambientales y físicas pueden afectar a la velocidad y precisión del seguimiento y la medición. 10, Este producto y la aplicación Zepp no son dispositivos médicos y no pueden ser utilizados con fines médicos, o como base para el diagnóstico de cualquier condición médica. 11, El modo de baja temperatura debe instalarse mediante una actualización OTA. Está desactivado por defecto y debe activarse en los ajustes del reloj.