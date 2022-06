Amazfit llega a Perú con lo último en tecnología para el monitoreo tu salud.

Son smartwatches modernos, fáciles de usar, resistentes al agua, y a través del sensor BioTrackerTM 3; permite obtener un monitoreo real y constante de la oxigenación, frecuencia cardiaca, detección de arritmias, control de sueño y estrés en cada momento del día. De esta manera, el usuario sabrá en qué condición se encuentra su organismo.

Es importante destacar que todos los modelos de la marca sobresalen a nivel mundial por la alta duración de su batería, así como también por sus funcionalidades integrales para la salud y el deporte.

"En Amazfit siempre buscamos que la experiencia de nuestros consumidores sea la mejor, sobre todo porque apostamos por su bienestar, así como la de sus seres queridos" comentó Raúl Falquez, gerente de marketing de Latinoamérica.

Es así, como Amazfit busca ofrecer a los peruanos algo más que un dispositivo inteligente, busca ser el aliado ideal en el cuidado del bienestar de las personas.

