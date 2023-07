Amazon anuncia júri especial para a 8ª edição do Prêmio Kindle de Literatura

As inscrições para a edição foram abertas em 01 de maio e vão até o dia 31 de agosto e o vencedor receberá o prêmio de R$ 50 mil, além de ter a obra impressa pelo Grupo Editorial Record e contar com uma edição especial limitada na caixa da TAG Curadoria da TAG Experiências Literárias

SÃO PAULO, 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br acaba de anunciar os jurados para a 8ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, realizado em parceria com o Grupo Editorial Record e a TAG Experiências Literárias. Este ano, a iniciativa contará com grandes nomes da literatura para compor o time de jurados, como Eliane Potiguara, escritora, poeta, professora, formada em Letras (Português-Literatura) e Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especializada em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), e a 1ª mulher indígena a receber o título de Doutora Honoris Causa pela UFRJ. Além dela, Eliana Alves Cruz, escritora, roteirista e jornalista, pós-graduada em comunicação empresarial, autora de "Solitária" e ganhadora do Prêmio Jabuti 2022 e Marcelino Freire, vencedor do Jabuti, conhecido por suas obras, constantemente adaptadas para o teatro e por sua atuação como professor de oficinas de criação literária, grande nome do mercado editorial, além de produtor cultural, também fará parte do júri.

Seguindo para sua 8ª edição, a premiação busca reconhecer e celebrar os autores independentes e suas obras de romances originais e inéditos no Brasil ,por meio do Kindle Direct Publishing (KDP). O KDP é uma ferramenta que permite que autores e editoras publiquem suas obras de forma fácil, rápida e gratuita na Amazon.com.br, para leitores ao redor do mundo. Os autores têm total controle sobre sua obra, capa, conteúdo e preço, podendo receber até 70% de royalties e entrar no programa KDP Select. As obras são disponibilizadas também no Kindle Unlimited.

A obra premiada deste ano, irá atribuir ao vencedor(a), o prêmio de R$ 50 mil, sendo R$ 10 mil deste valor, em adiantamento de royalties pelo Grupo Editorial Record, que publicará uma edição exclusiva em um dos seus selos. Além disso, a obra terá ainda uma edição especial e limitada produzida pela TAG Experiências Literárias, que será enviada aos seus assinantes da modalidade TAG Curadoria. O prêmio também irá contemplar um cupom no valor de R$ 5 mil para compras de livros no site do Grupo Editorial Record.

O júri escolhido irá avaliar as obras dos cinco finalistas em diversos critérios, incluindo criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. Durante o processo, os autores serão anunciados e avaliados e, destes, apenas um será reconhecido como vencedor. Todos os cinco títulos finalistas serão apresentados nas comunicações para clientes da Amazon.com.br com um selo de livro "Finalista" na capa da versão original não editada do eBook. Todos os finalistas serão adaptados em versão de audiobook pela Audible, Inc, com o acesso de milhões de membros do serviço em mais de 180 países em todo o mundo.

"A premiação reflete o compromisso da Amazon em fomentar a leitura e agregar valor à literatura nacional, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de escritores independentes. O prêmio contribui como incentivo para estes autores, endossando, também, os esforços que aplicamos em iniciativas como o KDP", afirma Ricardo Perez, gerente-geral de Livros da Amazon Brasil.

Na última edição, a obra vencedora foi o livro "Ébano Sobre os Canaviais", segundo romance da escritora Adriana Vieira Lomar, premiado em um grande evento no Museu da Língua Portuguesa que reuniu profissionais do mercado editorial e figuras políticas para uma noite de celebração da literatura nacional.

O Prêmio Kindle de Literatura já premiou os escritores Gisele Mirabai, por Machamba; Mauro Maciel, por O memorial do desterro; Eliana Cardoso, por Dama de Paus; Barbara Nonato, por Dias Vazios; Marília Arnaud, por O Pássaro Secreto; e Vanessa Passos, por A Filha Primitiva.

Conheça o time de jurados da edição de 2023:

Eliane Potiguara

Eliane Potiguara é a 1ª mulher indígena do Brasil a receber o título de Doutora Honoris Causa pela UFRJ. Eliane também recebeu do governo brasileiro o Título de Cavaleiro da Ordem ao Mérito Cultural em 2014. Foi indicada em 2005 ao Projeto Internacional "Mil Mulheres ao Prêmio Nobel da Paz", é escritora, poeta, professora, formada em Letras e Educação pela UFRJ, especializada em Educação Ambiental pela UFOP. É da etnia Potiguara, brasileira, fundadora da primeira organização de mulheres indígenas GRUMIN / Grupo Mulher-Educação Indígena (1988), embaixadora da Paz pelo Círculo de Embaixadores da França e Suíça. Trabalhou pela Declaração Universal dos Direitos Indígenas na ONU em Genebra. Seu livro carro-chefe é "METADE CARA, METADE MÁSCARA", pela Global Editora, 2004 e em 2019 pela GRUMIN EDIÇÕES. Ganhou o Prêmio do PEN CLUB da Inglaterra e do Fundo Livre de Expressão, USA, pelo seu livro A Terra é a Mãe do Índio.

Eliana Cruz

Eliana Alves Cruz é escritora, roteirista e jornalista pós-graduada em comunicação empresarial. Foi a ganhadora do Prêmio Jabuti de 2022 na categoria Contos, pelo livro "A vestida". Seu romance de estreia, Água de barrela, ganhou o Prêmio Oliveira Silveira de 2015, da Fundação Cultural Palmares/Ministério da Cultura, e foi menção honrosa do Prêmio Thomas Skidmore 2018, do Arquivo Nacional e da universidade americana Brown University. Seu segundo romance, O crime do cais do Valongo, foi escolhido como um dos melhores do ano de 2018 pelos críticos do jornal O Globo e foi semifinal do Prêmio Oceanos 2019. Já o romance "Nada digo de ti, que em ti não veja", lançado em junho de 2020 pela Editora Pallas, recebeu em 2022 o prêmio da União Brasileira dos Escritores. Seu romance "Solitária", lançado pela Companhia das Letras em 2022, já está entre os mais vendidos da editora.

Marcelino Freire

Marcelino Freire nasceu em 1967, em Sertânia, Pernambuco. É conhecido por suas obras, constantemente adaptadas para o teatro, e por sua atuação como professor de oficinas de criação literária, além de produtor cultural. Escreveu, entre outros, "Contos Negreiros" (Editora Record, 2005), com o qual foi vencedor do Prêmio Jabuti, livro também publicado na Argentina e no México. Em 2013 lançou, pela Editora Record, o romance "Nossos Ossos" (Prêmio Machado de Assis), também publicado em Portugal, na Argentina e na França. É o criador e curador da Balada Literária, evento que reúne, desde 2006, escritores nacionais e internacionais pelo bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Em 2018, lançou o livro "Bagageiro", reunindo o que ele chama de "ensaios de ficção" (Editora José Olympio).

Os interessados em participar da premiação ainda podem cadastrar suas obras até o dia 31 de agosto, acessando a página oficial do KDP e incluindo a #PrêmioKindle em suas palavras-chave durante a publicação, além de registrar as obras na categoria Ficção. Para serem avaliados os livros devem ser romances originais em português do Brasil, que não tenham sido publicados anteriormente, e submetidos exclusivamente ao Kindle durante o período do Prêmio, inscrevendo-os no programa KDP Select. Os termos e condições podem ser encontrados na página do Prêmio Kindle de Literatura .

Todos os romances participantes do Prêmio Kindle de Literatura estarão disponíveis na Loja Kindle e no Kindle Unlimited. Os eBooks podem ser comprados e lidos com o aplicativo Kindle gratuito para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle.

Sobre o Kindle Direct Publishing

O Kindle Direct Publishing, ou KDP, é uma ferramenta de autopublicação gratuita que permite que autores independentes publiquem seus trabalhos e alcancem novos leitores. Com o KDP, o poder da publicação está acessível a leitores e autores em todo o mundo, permitindo que um conjunto mais robusto e diversificado de vozes compartilhe histórias com um público mais amplo do que nunca. Para mais informações, visite a página oficial .

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão do cliente em vez de foco na concorrência, paixão pela invenção, compromisso com a excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, o melhor empregador do mundo e o lugar mais seguro para trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra de 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Pledge Climate são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, amazon.com.br/imprensa ou entre em contato conosco em [email protected].

Sobre o Grupo Editorial Record

O Grupo Editorial Record é um dos maiores conglomerados editoriais da América Latina. Em 80 anos reuniu um portfólio de doze editoras, que renovaram o espírito e fortaleceram as missões de promover o debate e de valorizar a bibliodiversidade. Além de ser uma das mais antigas editoras de livros atuantes no Brasil, a Record tem dinamismo na produção, proporcionado pela gráfica própria, capaz de rodar 100 livros de 200 páginas por minuto no Sistema Poligráfico Cameron.

Sobre a TAG Experiências Literárias

A proposta da TAG é mostrar que a literatura pode ser leve e divertida, presenteando o associado a cada mês com uma nova experiência literária e sensorial. A caixinha da TAG é uma forma de o livro disputar e recuperar o tempo na vida das pessoas que foi perdendo para filmes, redes sociais e jogos. Desde o início de suas atividades, em julho de 2014, a TAG já publicou 100 títulos, divulgando o trabalho de mais de 170 escritores, entre autores e curadores. A TAG surpreende seus assinantes com os títulos do mês, que são divulgados somente após a entrega de todas as caixas. Também fazem parte do produto publicações dedicadas à obra e ao autor; design próprio de capas e embalagens; brindes temáticos inéditos, incluindo eventuais publicações exclusivas para assinantes. A iniciativa foi premiada com o The Quantum Publishing Innovation do Excellence Award 2018, durante a Feira do Livro de Londres (The London Book Fair), e também com o Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro 2018, iniciativa da PublishNews, SNEL e Feira de Frankfurt.

