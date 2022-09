Amazon apresenta mais de 30 mil ofertas na primeira edição do Saldão do Cliente

De 12 a 16 de setembro, clientes poderão aproveitar promoções em dispositivos FireTV Stick e descontos em diversos itens de categorias como Livros, Eletrônicos, Casa e Cozinha, e muito mais

Saldão do Cliente terá também o Cupom do Dia, disponível no aplicativo da Amazon , com novas ofertas todos os dias

Amazon.com.br promove também a Loja de TVs, com descontos em marcas como LG e TLC

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br anuncia a primeira edição do Saldão do Cliente, evento que acontece de 12 a 16 de setembro e vai celebrar o Dia do Cliente, comemorado nacionalmente no dia 15 de setembro. Serão mais de 30 mil ofertas em produtos como dispositivos Fire TV Stick, e em itens de diversas categorias, incluindo Livros, Eletrônicos, Casa e Cozinha. Durante o Saldão do Cliente, clientes poderão aproveitar descontos com cupons diferentes todos os dias, exclusivamente pelo aplicativo da Amazon, disponível gratuitamente para iOS e Android. Além disso, será possível ativar as notificações para ficar por dentro das melhores promoções e produtos mais desejados.

"Na Amazon, somos obcecados pelos nossos clientes, e nada melhor do que estender a comemoração do Dia do Cliente para uma semana inteira de promoções. Entre os dias 12 e 16, traremos diariamente novas ofertas para clientes da Amazon.com.br, além de cupons exclusivos no Amazon app", afirma Juliana Sztrajtman, Diretora de Varejo de Eletrônicos e Bens de Consumo da Amazon no Brasil.

Durante o período, membros Amazon Prime ainda contam com ofertas exclusivas, em produtos selecionados. "Continuaremos investindo e inovando para trazer ainda mais conveniência, seleção e entretenimento para que o Amazon Prime continue sendo de grande valor para seus membros. No Brasil, a assinatura Prime inclui frete grátis ilimitado e rápido para todo o país em milhões de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra, e acesso a ofertas exclusivas na Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries premiados no Prime Video, acesso ilimitado a centenas de eBooks e revistas com o Prime Reading, mais de dois milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime e jogos gratuitos com o Prime Gaming e uma inscrição mensal gratuita na Twitch.TV", completa Juliana.

Durante o Saldão do Cliente, a Amazon.com.br promove também a Loja de TVs, com uma nova seleção de produtos e diversos itens relacionados a esta categoria, além de uma grande variedade de marcas e modelos, como SEMP, TLC e LG. São mais de 40 itens disponíveis em: www.amazon.com.br/tvs.

Confira destaques e descontos durante o Saldão do Cliente:

Dispositivos Amazon: Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick;

Fire TV Stick e Fire TV Stick; Livros : até 40% de desconto, além de ofertas em livros físicos com as melhores avaliações, com destaque para as editoras Nova Fronteira, Editora 34, Panini, Seguinte e Editora Rocco;

: até 40% de desconto, além de ofertas em livros físicos com as melhores avaliações, com destaque para as editoras Nova Fronteira, Editora 34, Panini, Seguinte e Editora Rocco; Computadores e Informática: ofertas incluem notebook e mouses, com destaque para as marcas Acer, Logitech, Multilaser e HP;

ofertas incluem notebook e mouses, com destaque para as marcas Acer, Logitech, Multilaser e HP; Cuidados Pessoais: ofertas em produtos de Higiene e Cuidado Pessoal com destaque para as marcas Dermacyd, Nexcare, Johnson's e suplementos Black Skull;

ofertas em produtos de Higiene e Cuidado Pessoal com destaque para as marcas Dermacyd, Nexcare, Johnson's e suplementos Black Skull; Eletrônicos, TV e Áudio : ofertas em TVs LG e TLC na Loja de TVs; descontos em itens para casa conectada i2Go; além de itens como tablets, caixas de som e roteadores, de marcas como Samsung, Philips e Positivo;

: ofertas em TVs LG e TLC na Loja de TVs; descontos em itens para casa conectada i2Go; além de itens como tablets, caixas de som e roteadores, de marcas como Samsung, Philips e Positivo; Video Games: ofertas em jogos, com destaque para PlayStation;

ofertas em jogos, com destaque para PlayStation; Cozinha : ofertas em utensílios para cozinha e itens como canecas e caçarolas de marcas como Le Creuset, Euro Home, Le Cook , Midea e Consul;

: ofertas em utensílios para cozinha e itens como canecas e caçarolas de marcas como Le Creuset, Euro Home, , Midea e Consul; Moda: até 30% de desconto em mochilas e relógios masculinos; 20% de desconto em óculos de sol masculino; saldão de camisetas masculinas. Entre as marcas de destaque estão Havaianas, Basicamente, Hang Loose e Fila. Além de ofertas em Crocs e chinelos femininos e últimos pares de Fila, Puma e Skechers;

até 30% de desconto em mochilas e relógios masculinos; 20% de desconto em óculos de sol masculino; saldão de camisetas masculinas. Entre as marcas de destaque estão Havaianas, Basicamente, e Fila. Além de ofertas em Crocs e chinelos femininos e últimos pares de Fila, Puma e Skechers; Brinquedos : ofertas em quebra-cabeças, brinquedos e jogos com destaque para as marcas Grow, Funko e Marvel;

: ofertas em quebra-cabeças, brinquedos e jogos com destaque para as marcas Grow, Funko e Marvel; Bebê: desconto em brinquedos e produtos de higiene para bebê, com destaque para as marcas Buba, Elka, Fischer Price e Johnson's Baby;

desconto em brinquedos e produtos de higiene para bebê, com destaque para as marcas Buba, Elka, Fischer Price e Johnson's Baby; Papelaria : ofertas em cadernos, fichários e canetas das marcas Tilibra, Cícero e Stabilo;

: ofertas em cadernos, fichários e canetas das marcas Tilibra, Cícero e Stabilo; Alimentos e Bebidas : descontos em cafés, chás e energéticos, com destaque para as marcas Nespresso, Desinchá, 3 Corações e Red Bull ;

: descontos em cafés, chás e energéticos, com destaque para as marcas Nespresso, Desinchá, 3 Corações e ; Ferramentas e Construção: ofertas em produtos de marcas como Vonder e 3M ;

ofertas em produtos de marcas como Vonder e ; Beleza: promoções em batons e máscaras capilares de marcas como Tracta, Chloé, Truss e Lola Cosmetics;

promoções em batons e máscaras capilares de marcas como Tracta, Chloé, Truss e Lola Cosmetics; Casa: descontos em aspirador-robô, roupas de cama e banho e produtos diversos em marcas como iRobot, Lyor, Buddemeyer e Santista;

descontos em aspirador-robô, roupas de cama e banho e produtos diversos em marcas como iRobot, Lyor, Buddemeyer e Santista; DVDs: ofertas em DVDs de drama;

ofertas em DVDs de drama; Pet Shop: ofertas em brinquedos para cães, produtos para beleza, higiene e cuidado de pets. Destaque para as marcas GermanHart e Furacão Pet;

ofertas em brinquedos para cães, produtos para beleza, higiene e cuidado de pets. Destaque para as marcas GermanHart e Furacão Pet; Filmes e Música: descontos em itens Rimo e Estúdio Warner;

descontos em itens Rimo e Estúdio Warner; Esportes, Aventura e Lazer: ofertas em bicicletas, copos térmicos e barracas das marcas Caloi, Stanley e Coleman.

Veja algumas dicas para aproveitar o Saldão do Cliente:

Frete grátis e rápido: Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de em livros e acima de nos produtos enviados pela Amazon. Pagamento : Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix e boletos bancários.

: Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix e boletos bancários. Parcelamentos: Os consumidores podem parcelar seus pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para Dispositivos Amazon, como a linha de produtos Kindle, Echo e FireTV.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

FONTE Amazon

SOURCE Amazon