Amazon Brasil é presença confirmada na Bienal do Livro do Rio de Janeiro 2023

Neste ano, a empresa marca presença grandiosa no maior evento de livros do Brasil, contando com 128 escritores, realizando 35 palestras e anunciando novidades para 2024

SÃO PAULO, 1 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Amazon Brasil estará presente na edição especial de 40 anos da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Com um estande próprio, a marca levará para o evento diversas atrações, como o anúncio de um novo concurso literário, palestras e um encontro de autores do Kindle Direct Publishing (KDP) para os visitantes. O destaque será a plenária Kindle Direct Publishing, onde serão realizadas 35 palestras literárias, com a presença de 128 escritores e profissionais do mercado, especialistas e professores, que irão apresentar conteúdos sobre escrita, divulgação, técnicas criativas, diversidade e inclusão, gêneros literários e muito mais. Outras ações especiais estão voltadas para os atuais concursos literários da Amazon, como o 'Prêmio Kindle de Literatura', que terá uma apresentação com um bate papo entre vencedores e finalistas no estande da Amazon.

Além disso, no dia 2 de setembro às 18h, haverá a conversa 'Um Conto e Ano Inesquecível', que ocorrerá no Auditório Estação Plural e contará com a presença de Lázaro Ramos e das autoras do livro que inspirou quatro filmes Originais Amazon, "Um Ano Inesquecível": Thalita Rebouças, Babi Dewet, Paula Pimenta e Bruna Vieira. Os quatro filmes Um Ano Inesquecível – Verão, Inverno, Primavera e Outono – já estão disponíveis no Prime Video. Ainda durante o evento, será anunciado uma nova ação em colaboração com a Harper Collins, voltado para o público jovem adulto. Às 19h, acontecerá o bate-papo "Literatura e Podcasts – Literatura em alto e bom som" com a participação dos podcasters Chico Felitti, Mabê Bonafé, Pedro Mota Cortella e o jornalista Vitor Hugo Brandelise. Pedro e Mabê estrearam seus respectivos podcasts "A Grande Fúria do Mundo" e "Caso Bizarro" no Amazon Music.

Além das 35 palestras, pela primeira vez, a Amazon irá abrir seu estande para o evento de encontro Autores KDP, em que os autores independentes terão a oportunidade de trocar ideias, compartilhar suas histórias e aprender com outros escritores talentosos, além de se conectar com seus leitores. O evento será gratuito, dia 09/09, 12h30. O estande da Amazon na Bienal terá ainda uma ativação do Kindle Unlimited em que novos assinantes poderão adicionar gratuitamente outros três membros, realizando sua assinatura diretamente do RioCentro. O espaço também contará com três modelos de dispositivos Kindle para degustação dos visitantes.

Durante todo o evento, o público que visitar o estande da Amazon terá à sua disposição um atendimento com especialistas para tirar dúvidas sobre como criar sua conta no Kindle Direct Publishing e publicar seus trabalhos em formato eBook.

Para conferir a agenda completa da Amazon, basta acessar aqu i.

O Kindle Direct Publishing, ou KDP, é uma ferramenta de autopublicação gratuita que permite que autores independentes publiquem seus trabalhos e alcancem novos leitores. Com o KDP, o poder da publicação está acessível a leitores e autores em todo o mundo, permitindo que um conjunto mais robusto e diversificado de vozes compartilhe histórias com um público mais amplo do que nunca.

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão do cliente em vez de foco na concorrência, paixão pela invenção, compromisso com a excelência operacional e visão de longo prazo.

