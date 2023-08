Amazon Brasil lança seu primeiro cartão de crédito no país em parceria com Bradesco e Mastercard

O novo cartão de crédito tem anuidade zero, oferece aos clientes um robusto programa de recompensas e parcelamento estendido, sem juros, de até 15 vezes na Amazon.com.br

Condições de parcelamento exclusivas e até 5% do valor da compra revertidos em pontos Amazon - esses pontos não expiram e podem ser usados em qualquer compra na Amazon.com.br

O cartão será gradualmente disponibilizado aos clientes durante o mês de agosto. Nos três primeiros meses, os clientes Amazon Prime que forem aprovados receberão um benefício de boas-vindas de 50 pontos (no valor de R$ 50). Já os clientes que não são Prime receberão 10 pontos (no valor de R$ 10)

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Amazon Brasil lançou hoje no país seu primeiro cartão de crédito, em duas modalidades: o Cartão de Crédito Amazon Prime e o Cartão de Crédito Amazon.com.br, emitidos pela Bradescard, empresa do Grupo Bradesco, com a bandeira Mastercard, categoria Platinum. A partir de hoje, clientes Amazon podem solicitar os cartões enquanto fazem compras na Amazon.com.br. Até o final de agosto, o cartão estará disponível para solicitação de todos os clientes, permitindo acumular pontos em todas as transações e resgatá-los por milhões de produtos oferecidos pela Amazon.com.br.

O lançamento dos cartões de crédito aumenta o portfólio de opções de pagamento da Amazon Brasil, que já inclui Compre com Pontos Livelo, Cartões de Crédito (à vista e parcelado), Pix e Boleto Bancário. O objetivo da Amazon é oferecer aos clientes a mais completa experiência de pagamentos e cada vez mais opções de recompensas.

Os clientes Amazon Prime que usarem o Cartão de Crédito Amazon Prime ganharão 5% em pontos Amazon ao comprarem na Amazon.com.br. Já os clientes que não são Prime e usarem o Cartão de Crédito Amazon.com.br, ganharão 3% em pontos Amazon ao comprarem no site. Ambos os cartões oferecerão 2% de retorno em pontos Amazon para compras em restaurantes, drogarias, viagens, entretenimento e compras internacionais, e 1% em pontos Amazon em todas as outras compras fora do site. Para comemorar o lançamento, durante os primeiros três meses, os clientes aprovados receberão um benefício de boas-vindas de 50 pontos (no valor de R$ 50) para membros Prime e 10 pontos (no valor de R$ 10) para membros não Prime.

"Estamos muito felizes em apresentar o Cartão de Crédito Amazon Prime e o Cartão de Crédito Amazon.com.br aos nossos clientes no Brasil e recompensá-los por sua fidelidade oferecendo novos benefícios", disse Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil. "Esses cartões de crédito representam nosso compromisso contínuo de oferecer conveniência aos nossos clientes por meio de mais flexibilidade de pagamento e recompensas. Estamos empenhados em gerar valor durante a experiência de compra e esperamos apresentar mais maneiras para os clientes economizarem com a Amazon, reforçando nossa posição como uma empresa focada no cliente local", completa Mazini.

Os pontos Amazon poderão ser resgatados apenas na Amazon.com.br e não expiram. O acompanhamento do saldo será realizado na carteira Amazon, no menu "Sua conta", dentro de "Seus pagamentos". Cada ponto ganho equivale a 1 real no Cartão de Crédito Amazon Prime ou no Cartão de Crédito Amazon.com.br. Os clientes podem visualizar quantos pontos serão disponibilizados após o pagamento da fatura, dentro da página de gerenciamento do cartão na Amazon.com.br. Ao fazer uma nova compra, o cliente poderá escolher usá-los no pagamento total ou parcial, o que simplifica o gerenciamento das recompensas.

Outra vantagem é o parcelamento estendido de até 15 vezes, sem juros, para compras a partir de R$ 1.500 na Amazon.com.br, um prazo maior em comparação a outros cartões de crédito. Os cartões de crédito Amazon não possuem anuidade e oferecem acesso aos benefícios do cartão Mastercard Platinum, como serviços de concierge e de assistência de viagem, descontos e ofertas no Mastercard Surpreenda, isenção de rolha em restaurantes selecionados, entre outros.

Com aprovação instantânea após uma verificação de crédito em tempo real, os clientes que escolherem o Cartão de Crédito Amazon Prime ou Cartão de Crédito Amazon.com.br já poderão utilizá-los imediatamente na Amazon.com.br. O cartão físico chegará no endereço escolhido em até 10 dias úteis e será ativado através do aplicativo Bradescard por meio de um QR Code presente no kit de boas-vindas. Assim que a operação for finalizada, o uso estará liberado para compras fora da Amazon.com.br.

"O lançamento desta parceria com o maior varejista global é um marco em termos de inovação digital no mercado brasileiro, disponibilizando aos clientes os maiores avanços tecnológicos e de experiência integrada. Deste modo, reforçando de forma decisiva o posicionamento e comprometimento do Bradesco no mercado de cartões" diz José Rocha, diretor vice-presidente do Bradesco.

"Nossa parceria com Amazon e Bradesco está em linha com a estratégia de fortalecer nossa liderança no varejo", explica Leonardo Linares, vice-presidente sênior de Soluções para o Cliente da Mastercard Brasil. "Além desta visão de negócio, o novo cartão traz também diversos benefícios aliados à liberdade de escolha, segurança e conveniência, melhorando a experiência de compra e oferecendo ao consumidor final possibilidades que não têm preço", finaliza.

Os benefícios do Cartão de Crédito Amazon Prime e do Cartão de Crédito Amazon.com.br incluem:

Cartão de Crédito Amazon.com.br

3% em pontos Amazon ao comprar na Amazon.com.br.

2% em pontos Amazon nas compras em restaurantes, drogarias, viagens, entretenimento e compras internacionais fora da Amazon.com.br.

1% em pontos Amazon em todas as outras compras realizadas fora da Amazon.com.br.

Pontos Amazon não expiram e cada ponto equivale a 1 real gasto no cartão.

Parcelamento estendido, sem juros, em até 15 vezes na Amazon.com.br para produtos selecionados.

Sem tarifa de anuidade.

Benefícios do cartão de crédito Mastercard Platinum. Para mais informações, acesse aqui.

Cartão de Crédito Amazon Prime

5% em pontos Amazon nas compras feitas na Amazon.com.br.

Todos os outros benefícios do Cartão de Crédito Amazon.com.br.

Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime , também disponível pelo aplicativo da Amazon para dispositivos Android: www.amazon.com.br/prime.

Sobre os benefícios do Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Vídeo, mais de 100 milhões de músicas em modo aleatório, playlists com acesso total e os melhores podcasts sem anúncio no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, nossa sala de imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Sobre o Bradesco

O Bradesco é um dos maiores bancos privados do País, com uma história sólida de 80 anos. Cresceu e evoluiu acompanhando as tendências e os ciclos econômicos do País. Seu modelo administrativo tem a transparência e o compromisso com as boas práticas de governança corporativa, além de proporcionar uma política de dividendos que oferece retorno atraente aos seus acionistas. No mercado de cartões, o Bradesco tem a mais completa linha de soluções em meios de pagamentos do Brasil, incluindo as principais bandeiras, como Elo, Visa, Mastercard e American Express.

Sobre a Bradescard

A Bradescard é uma empresa do Grupo Bradesco voltada para varejistas que buscam diferenciais competitivos, como crédito, dados, conhecimento e infraestrutura operacional, incluindo a digitalização do cliente final para gerar ganhos mercantis e financeiros de forma sustentável, contínua e crescente.

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

