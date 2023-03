Amazon Brasil vai lançar Compre com Pontos com Livelo

A nova opção de pagamento oferece aos clientes mais possibilidades e conveniência em sua experiência de compra na Amazon.com.br

Sem a necessidade de utilização mínima ou máxima de pontos, clientes poderão escolher quantos pontos usar e pagar o valor total ou parcial de suas compras

SÃO PAULO, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Amazon anunciou hoje o lançamento do Compre com Pontos, nova opção de pagamento para clientes no Brasil junto com a Livelo, um dos principais programas de recompensas do país. Compre com Pontos vai permitir aos clientes pagar com pontos a compra de qualquer item dos mais de 50 milhões de produtos em mais de 30 categorias, através do aplicativo Amazon Shopping ou na Amazon.com.br.

Além de já ser possível acumular pontos Livelo pela Amazon.com.br desde novembro de 2021, a opção de compras com pontos chega para oferecer aos clientes das duas empresas mais opções e praticidade no momento de realizar suas transações. O cliente participante do programa poderá optar por pagar com pontos Livelo o valor total ou parcial das compras feitas no aplicativo Amazon Shopping ou em Amazon.com.br, sem valor mínimo ou máximo para cada compra.

A Amazon é a primeira empresa de varejo em que a Livelo disponibiliza o uso de seu programa de pontos como opção de pagamento. "Estamos muito felizes em lançar mais esta conveniência para nossos consumidores com a excelência da Livelo para facilitar as compras na Amazon", declara Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil. "Como parte de tudo que fazemos conectados ao cliente do Brasil, oferecemos aos nossos clientes a opção de comprar o que precisam e pagar como quiserem. Apresentamos essa experiência única no varejo brasileiro, onde você pode ao mesmo tempo consultar seu saldo de pontos e utilizá-los para pagar o total ou uma parte de suas compras direto no checkout, com uma ótima taxa de conversão, oferecendo flexibilidade e muita conveniência. Seguimos com nosso compromisso de ser a empresa mais centrada no cliente do mundo e lançamentos como este demonstram nosso investimento contínuo no país e o nosso comprometimento em disponibilizar aos brasileiros os serviços mais inovadores", complementa Mazini.

"O acordo com a Amazon Brasil amplia as possibilidades de uso dos pontos Livelo no dia a dia dos nossos clientes através de uma experiência simples e fluida. É mais um passo importante para estarmos cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas", conta André Fehlauer, CEO da Livelo.

A operação para realizar o pagamento utilizando pontos é simples: o primeiro passo é acessar amazon.com.br/livelo e vincular a conta da Amazon Brasil à conta Livelo através do botão "Vincule sua Conta". A seguir, basta clicar em "Registrar uma nova conta de recompensa" e entrar com o login e senha da Livelo. O cliente poderá visualizar o seu saldo Livelo no momento da compra e para fazer o pagamento total ou parcial, basta incluir qual valor o cliente gostaria de pagar usando pontos. Eles serão automaticamente convertidos em reais e deduzidos do total da compra na aba "Resumo do Pedido".

Após realizado o vínculo entre as contas Amazon Brasil e Livelo, o programa de recompensas ficará salvo como opção de pagamento, não sendo necessário realizar novamente o passo a passo descrito acima. A nova opção de pagamento estará disponível a partir de hoje.

O Compre com Pontos no site e aplicativo da Amazon Brasil soma-se às soluções atualmente ofertadas pela Livelo. Além dessa novidade, no site e aplicativo da Livelo os clientes podem optar por trocar seus pontos por viagens, produtos e experiências no catálogo do programa de recompensas, transformar pontos em dinheiro através da opção de cashback ou fazer pagamentos em lojas com pontos via Pix.

Todas as informações sobre a iniciativa estão disponíveis em amazon.com.br/livelo e www.livelo.com.br/use-seus-pontos-amazon .

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon.

Para mais informações acesse amazon.com.br/imprensa

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas seis anos de mercado, já possui mais de 40 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Em 2022, lançou o produto que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix via QR Code. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui .

