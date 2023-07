Amazon celebra membros Prime no Prime Day com o maior número de promoções já realizado no Brasil

Nos dias 11 e 12 de julho, chega ao Brasil a 4ª edição do evento exclusivo para membros Prime, com ofertas de grandes marcas como Kindle, Apple, Samsung, Harper Collins, Wap, Bosch, Playstation, L'Oreal e outras, com até 50% de desconto.

SÃO PAULO, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Nos dias 11 e 12 de julho, os membros Prime ao redor do mundo terão acesso exclusivo a milhões de ofertas em mais um Amazon Prime Day. Esta edição traz o maior número de ofertas já apresentadas aos membros Prime no evento global. No Brasil, a 4ª edição da data iniciou com o Esquenta Prime Day, com ofertas antecipadas desde o dia 3 de Julho e chega agora nas 48 horas com maior quantidade de ofertas, descontos na ampla seleção de produtos, em diversas categorias, como Celulares, Eletrônicos, Casa e Cozinha, Brinquedos, Esportes, Ferramentas, Beleza, Bebês, Pets, Alimentos e Bebidas e Livros.

"O Prime Day é sempre uma festa! Mais uma vez, celebramos nossos membros Prime trazendo ofertas em itens que os brasileiros já amam, mas também apresentando um leque ainda maior de produtos, possibilitando que nossos membros descubram novas oportunidades", diz Camila Nunes, Diretora de Marketing da Amazon Brasil. "Ouvimos nossos clientes, respeitando o consumidor brasileiro de todas as regiões e em sua diversidade de interesses. Trouxemos ofertas personalizadas para estes consumidores de acordo com suas preferências na Amazon.com.br e conveniência na facilidade de navegação pelas ofertas. Esta é a nossa forma de retribuir a fidelidade de nossos membros Prime.", finaliza.

A Amazon oferecerá inúmeras promoções em produtos em diferentes categorias, incluindo marcas brasileiras e internacionais. Confira algumas das melhores ofertas* disponíveis neste Prime Day:

Dispositivos Amazon: até 40% de desconto na linha Echo com Alexa, incluindo o novo Echo Pop e novos Echo Dot 5ª geração, linha Fire TV, Kindle 11ª Geração e Kindle PaperWhite, além de produtos de casa inteligente compatíveis com Alexa.

Eletrônicos: até 30% de desconto em Apple; Samsung; VAIO; Positivo, Compaq; TP-Link; Intelbras; Positivo; Raveo.

Escritório e Papelaria: Leve 4 e Pague 3 em marcas como Maped; Stabilo; CIS; Uniball.

Moda: até 40% de desconto em Farm; Smash; Ray Ban; Calvin Klein.

Casa, Cozinha e Decoração: até 30% de desconto em Emma; Britânia, Mondial Oster; WAP; Karcher; Tramontina; Bosch, Vonder.

Livros: até 50% de desconto em HarperCollins; Intrínseca; HarperCollins, Companhia das Letras, Rocco.

Jogos e Entretenimento: até 35% de desconto em Playstation, Lego; Galápagos; Devir; Meeple; Dream Fitness; Kikos; Movement e Poli Sports; Caloi; Nintendo.

Cuidados pessoais: até 40% de desconto em Truss, Lola Cosmetics, Eudora Siàge, Payot, Felps, INOAR.

Bebidas: Jameson, Old Parr, Ballantine 's, Johnnie Walker, Jim Beam.

Esporte e Fitness: até 30% de desconto em Caloi; Kikos

Pet: até 30% de desconto em Whiskas, Pedigree.

Brinquedos: até 35% de desconto em Mattel, Fisher Price

Ofertas exclusivas no Prime Vídeo: os membros Prime já podem aproveitar os descontos antecipados no Prime Vídeo com uma seleção de títulos para alugar com até 50% de desconto, incluindo grandes lançamentos: Shazam! Fúria dos Deuses; Gato de Botas 2: O Último Pedido e Babilônia, entre outros. E para quem está de olho na assinatura de canais dentro do Prime Vídeo, essas são algumas das ofertas:

Paramount+ R$ 9,95 /mês por 2 meses

Lionsgate+ R$ 5,90 /mês por 2 meses

Discovery+ R$ 5,90 /mês por 2 meses

Premiere R$ 29,90 por 2 meses

O Prime Day tem clima de celebração e a Amazon.com.br faz questão de inovar todos os anos em ações de Marketing para apresentar as milhares de ofertas para os brasileiros. Durante os dias 11 e 12 de julho, volta à Avenida Paulista, cartão postal de São Paulo, o 'Prime Day Estúdio', agora maior e com mais novidades, em frente ao Shopping Cidade São Paulo. Sucesso em 2022, o 'Estúdio Prime Day' deste ano será uma caixa formada por painéis de led interativos, que apresentarão o conteúdo de Lives de ofertas, sempre às 19h e atrações especiais como o podcast 'Pod Delas'. Todas as atrações terão transmissão no direto no canal da Amazon.com.br no YouTube e TikTok, com retransmissão no canal do YouTube das hosts POD DELAS e mídias sociais dos convidados especiais. Os convidados para as Lives são:

11/07: Julio Rocha e Lorelay Fox

12/07: Luqueta e Fut Black, com participação especial de Duh Marinho nos dois dias.

Durante as lives, a Amazon Brasil também trará cupons exclusivos das marcas: Oral-B e Colgate, Samsung, Intel, Dell, Epson e Harman, Philips Walita e Stanley.

O 'Estúdio Prime Day' traz ainda a novidade de ofertas exclusivas durante os dois dias de lives. Serão cupons exclusivos de marcas que fazem parte do Prime Day, como Samsung, Intel, Dell, Epson, Harman, Philips Walita, entre outras. Durante a transmissão, os criadores de conteúdo vão compartilhar os produtos em oferta durante o Prime Day e apresentar os benefícios de ser um membro Prime. O conteúdo das lives será transmitido por fora da caixa nos painéis de led para que o público passante assista e interaja, acompanhando as ofertas pelo QR code transmitido nos telões.

Loja Pequenos Negócios

Mais uma vez, a Amazon tem orgulho em trazer seus vendedores parceiros e, principalmente empreendedores de pequenos e médios negócios, para apresentarem seus produtos aos membros Prime. Neste Prime Day, os membros Prime poderão contar com a novidade de filtrar suas pesquisas para descobrir produtos e negócios de pequenas empresas com o filtro Pequenos Negócios. Na página Pequenos Negócios, além de uma curadoria de produtos, membros Prime poderão navegar por cinco histórias de vendedores parceiros que tiveram seus negócios impulsionados pela Amazon: Twinkle Moutains (esportes), Splin (acessório para eletrônicos), Makeda Cosmético (beleza), DuRio (calçados), Gaio & Cia (móveis e decoração).

Dicas para economizar durante o Prime Day

Vasta seleção de produtos: Além de milhares de ofertas do Prime Day, a Amazon.com.br também oferece uma vasta seleção para o consumidor, com mais de 100 milhões de produtos em mais de 50 categorias.

Frete grátis e rápido: os clientes que fizerem a primeira compra no site ou no app têm frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Os membros do Amazon Prime desfrutam de frete grátis e rápido em todo o país, sem valor mínimo de compras, em milhões de itens elegíveis, incluindo entrega em mais de 1.000 cidades em dois dias úteis e agora em mais de 200 cidades em um dia. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 nos produtos enviados pela Amazon.

Formas de Pagamento: Na Amazon.com.br, os clientes podem pagar suas compras de múltiplas formas.

Parcelamento: o consumidor pode pagar em até 10 vezes sem juros e em até 12 vezes para os dispositivos Amazon, como Kindle, Echo e FireTV.

Cashback para clientes Nubank: A partir de agora, clientes Amazon que possuem conta no Nubank podem comprar produtos na Amazon.com.br e receber cashback por compras iniciadas pelo Shopping do Nu. O regulamento pode ser encontrado no app do Nubank, assim como condições promocionais para o Prime Day 2023.

E para aqueles que pretendem se tornar membros do Amazon Prime, ainda dá tempo. Os clientes que ainda não são membros Prime e desejam aproveitar ao máximo o Amazon Prime Day podem assinar o Amazon Prime na Amazon.com.br, ou no aplicativo para Android e iniciar um teste gratuito de 30 dias. Basta acessar: www.amazon.com.br/prime. www.amazon.com.br/prime .

Além do Prime Day, o Amazon Prime oferece durante todo o ano o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Vídeo, mais de 100 milhões de músicas em modo aleatório, playlists com acesso total e os melhores podcasts sem anúncio no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

* A seleção de preços e produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques. Os benefícios de compra da assinatura Amazon Prime no Brasil (frete grátis em produtos elegíveis e acesso a ofertas exclusivas) só podem ser usados no Amazon.com.br, não na Amazon.com ou sites de outros países.

** Confira o regulamento no app do Nubank.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Vídeo, mais de 100 milhões de músicas em modo aleatório, playlists com acesso total e os melhores podcasts sem anúncio no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão do cliente em vez de foco na concorrência, paixão pela invenção, compromisso com a excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, o melhor empregador do mundo e o lugar mais seguro para trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra de 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Pledge Climate são algumas das ações pioneiras da Amazon.

