Amazon celebra os assinantes Amazon Prime com prévia de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder"

Exclusivamente para membros Prime, uma prévia de 60 segundos da série que estreia em Prime Video a partir de setembro, estará disponível em todo o mundo por 48 horas

SÃO PAULO, 6 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Como parte das ações do próximo Amazon Prime Day, evento de ofertas para celebrar os membros do programa Amazon Prime, que acontece nos dias 12 e 13 de julho, a Amazon anuncia hoje que, exclusivamente para membros Prime de todo o mundo, disponibilizará 60 segundos de uma prévia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. A tão aguardada série, com lançamento esperado para setembro este ano, estará disponível por 48 horas, somente para membros Prime, a partir de hoje, dia 6. Nesta semana, a Amazon também surpreendeu membros Prime, convidando 20 clientes de todo o mundo, incluindo dois assinantes Amazon Prime do Brasil com um acompanhante cada, com a oportunidade de assistir à estreia global de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder em Londres, Inglaterra, em agosto.

"Ser o primeiro a assistir à prévia exclusiva de uma das séries mais aguardadas do ano – esta é uma exclusividade de Amazon Prime, mostrando que nunca houve melhor momento para aproveitar os benefícios que o programa oferece", disse Daniel Mazini, Presidente da Amazon no Brasil. "O Amazon Prime é um programa de grande valor para seus membros. Essas novas experiências e ofertas exclusivas que somente o Prime pode oferecer mostram como uma simples assinatura pode oferecer muito para seus membros."

Por dentro da Terra Média

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios ao redor do mundo no dia 2 de setembro. A lendária história da Segunda Era da Terra-Média, de J.R.R. Tolkien, ocupa o centro das atenções neste drama épico ambientado milhares de anos antes dos eventos dos livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Nesta prévia de 60 segundos, disponível exclusivamente para membros Prime por 48 horas, a partir de 6 de julho, às 4h (hora de Brasília), um sinal sinistro no céu noturno levantará questões para os habitantes da Terra Média. Faça login na sua conta Prime e acesse este link para ver a prévia exclusiva de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e adicione a série à sua Lista.

Convite para assistir a estreia global

Vinte membros Prime em todo o mundo, incluindo dois assinantes Amazon Prime do Brasil com um acompanhante cada foram convidados para participar da estreia global da série, em Londres, Inglaterra, em agosto.

Membros Primes terão acesso às ofertas exclusivas oferecidas durante a terceira edição brasileira do Prime Day. Este ano, o Prime Day retorna ao Brasil e em 24 países nos dias 12 e 13 de julho, oferecendo aos membros Prime 48 horas de ofertas espetaculares em todas as categorias, incluindo a loja Apoie Pequenos Negócios, na qual clientes poderão conhecer histórias de pequenos e médios empreendedores que participarão do Prime Day e ter acesso a uma seleção de produtos com desconto de PMEs. Para obter mais informações sobre como se preparar para o grande dia e começar a comprar ofertas antecipadas, visite amazon.com.br/primeday.

Ainda não é membro Prime? Qualquer pessoa pode se inscrever no Prime ou iniciar um teste gratuito em amazon.com.br/prime.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected]

