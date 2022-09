Amazon.com.br anuncia "1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon" e Expansão do Programa FBA - Logística da Amazon

Empresa premiará vendedores parceiros que mais se destacaram em Amazon.com.br em oito categorias

Além disso, a Amazon Brasil divulga a expansão do programa FBA - Logística da Amazon para empresas que operam no Regime de Lucro Real

A Amazon.com.br amplia colaboração com Apex Brasil e InvestSP em novos Memorandos de Entendimento que darão continuidade a ações de capacitação para empresas que desejam vender fora do país

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br anunciou nesta semana a expansão do programa logístico FBA – Logística da Amazon, a implementação de uma API para otimizar os pedidos para envio via DBA – Delivery by Amazon, entre outras novidades como um novo Memorando de Entendimento com Apex Brasil e InvestSP para incentivar vendedores parceiros da Amazon.com.br a vender seus produtos nos Estados Unidos. Os lançamentos foram comunicados durante a segunda edição do Amazon Conecta, evento on-line gratuito com uma experiência única para quem já vende ou está interessado em vender na Amazon.com. Além disso, a Amazon também apresentou o 1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon, que reconhecerá os destaques do ano entre vendedores parceiros da Amazon.com.br em oito categorias.

Desde 2020, entre a criação e expansão de programas logísticos, acordos com aceleradoras e iniciativas de capacitação, a Amazon investiu, globalmente, US$ 18 bilhões em logística, ferramentas, serviços, programas e pessoas. Mais de 1,9 milhão de pequenas e médias empresas vendem na Amazon em todo mundo, e 57% das unidades vendidas pela Amazon vêm de vendedores parceiros.

"A principal maneira de ajudarmos e apoiarmos nossos vendedores parceiros é capacitando e oferecendo serviços de logística e atendimento ao consumidor, para que o empreendedor possa se preocupar com a sua produção, vendas e marketing, deixando toda a parte operacional com a Amazon", afirma Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon no Brasil. "A Amazon investe constantemente no sucesso de vendedores parceiros e ajuda as pequenas empresas a alcançarem mais clientes. Vender na Amazon é fácil e para todos, e não importa se vendem muito ou apenas alguns produtos", completa.

1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon

O Prêmio reconhecerá as Pequenas e Médias Empresas que mais se destacaram no último ano em vendas e no uso criativo e eficiente dos canais e serviços da Amazon, como programas logísticos e ferramentas de ofertas e cupons. Serão contempladas empresas inscritas como vendedores parceiros na Amazon.com.br, divididas em oito categorias, sendo cinco delas de produtos - Eletrônicos, Bens de Consumo, Livros e Mídia, Moda e Casa, Cozinha e Garagem - além de Destaque do Ano, Empreendedora do Ano e Vendedor Internacional. Os vendedores parceiros selecionados receberão até R$ 1.000 em créditos para serem utilizados em ferramentas de anúncios patrocinados através do Amazon Ads, serviço de publicidade online da Amazon.

"Com esse prêmio, buscamos incentivar ainda mais a adoção de recursos que não apenas ajudam os vendedores parceiros a proporcionar a melhor experiência de compra aos clientes Amazon, como também facilitam a rotina e viabilizam o crescimento dos negócios", afirma Ricardo Garrido.

As inscrições podem ser realizadas até 20 de outubro de 2022 em https://venda.amazon.com.br/premio-empreendedorismo-brasileiro, onde também é possível ter acesso a todos os detalhes da premiação. Os resultados serão divulgados em dezembro, durante a Cerimônia de Premiação.

Novidades nos programas logísticos

O FBA – Logística da Amazon, conhecido também como Fulfillment By Amazon, passa por uma nova expansão para acompanhar o crescimento dos vendedores parceiros. O programa, no qual a Amazon realiza desde o armazenamento e empacotamento do produto até o envio e o atendimento ao cliente, foi lançado em dezembro de 2020 para vendedores parceiros integralmente sujeitos ao regime tributário Simples Nacional. A partir de agora, sob convite, o serviço passa a atender empresas que já ultrapassaram o limite e ingressaram no regime regular de apuração.

Com o programa, os produtos passam a ser automaticamente elegíveis a frete rápido e gratuito para membros Prime sem valor mínimo de compra. Os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para compras acima de R$99 em livros e acima de R$149 nos produtos mantidos no centro de distribuição da Amazon sob o programa FBA.

Além disso, o programa DBA – Delivery by Amazon, programa de entrega direta de vendedor para cliente por meio de transportadoras terceirizadas contratadas pela Amazon, terá novidades até a Black Friday. A Amazon, em conjunto com integradores, disponibilizarão uma API que otimizará em 80% o tempo de processamento de pedidos para envio via DBA – Delivery by Amazon. Com a API, as etapas de upload de nota fiscal, agendamento e impressão de etiquetas passam a ser realizadas por meio de integradores, com menor margem para erros operacionais, protegendo a acuracidade e respeitando o prazo de entrega para os clientes.

"Os programas logísticos da Amazon possibilitam que a operação seja mais ágil para os vendedores e mais segura para nossos funcionários e associados diretos e indiretos. É preciso garantir a continuidade desse crescimento para seguir oferecendo ótimas experiências para todos os nossos clientes no Brasil, por meio de produtos de alta qualidade, ótimo atendimento, preços baixos e opções de entrega rápidas, gratuitas e convenientes", afirma Garrido.

O programa ainda passará a contar com uma modalidade adicional de envios chamada Super Express, em São Paulo (SP) que possibilitará entregas mais rápidas de pacotes de vendedores parceiros ao cliente através da Total Express, operadora logística, diminuindo o prazo de entrega no momento da compra dos produtos no site da Amazon, sem nenhum custo adicional para o vendedor ou para o cliente.

E até o final do ano, junto à Total Express, a Amazon irá habilitar pontos estratégicos de coleta para que vendedores parceiros Amazon inscritos no DBA – Delivery By Amazon elegíveis possam deixar os seus produtos nesses locais para serem entregues ao cliente final. Esta modalidade estará habilitada para os vendedores parceiros que hoje estão em áreas não cobertas pelo programa por serem áreas menos densas em volume de coleta ou áreas de risco.

"Desta forma, os vendedores parceiros que estiverem nesta modalidade poderão entregar os pacotes nos dias e horários agendados previamente nestes pontos de coleta para serem destinados aos clientes", explica Garrido. "Iniciaremos com 13 pontos e iremos expandir conforme a demanda, com 85% dos pontos concentrados em São Paulo capital".

Novas iniciativas de capacitação

A Amazon Brasil assinou recentemente um novo Memorando de Entendimento (MoU) para ampliar a inclusão e a promoção de empresas brasileiras no mercado norte-americano de e-commerce com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e com a InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade). Os acordos preveem a continuidade das ações iniciadas em 2021, voltadas à capacitação para empresas brasileiras venderem seus produtos no e-commerce americano, por meio da Amazon.com.

As ações previstas incluem iniciativas de apoio na seleção de produtos a serem exportados e a possibilidade dos vendedores parceiros se beneficiarem da logística da Amazon nos EUA, além de acesso à uma rede de prestadores de serviços credenciados para serviços que não são prestados diretamente pela Amazon. Por meio do programa Vendas Internacionais, a Amazon auxilia os vendedores parceiros brasileiros, oferecendo a oportunidade de expansão de seus negócios para os Estados Unidos, alcançando milhões de novos clientes.

A Amazon Brasil já promove treinamentos, educando os empreendedores para expandir os seus negócios de forma estruturada por meio de conteúdos gratuitos, em plataforma de ensino à distância com conteúdos do Sebrae e Amazon, além do suporte individual. Desde 2020, a Amazon treinou gratuitamente mais de 130 mil empreendedores e empreendedoras em webinars em conjunto com o Sebrae, Rede Mulher Empreendedora (RME) e também em eventos como Amazon Conecta e por meio da Universidade do Vendedor.



Em 2022, a Amazon lançou dois Programas de Aceleração dedicados a impulsionar pequenos negócios. O Decola Garota, realizado com a Rede Mulher Empreendedora (RME), e o mais recente, a Academia Amazon Sebrae, realizado com o Sebrae Nacional. Ambos os programas ajudam empreendedores e empreendedoras a iniciar vendas online por meio de conteúdos e treinamentos gratuitos, em um site com workshops e mentorias com especialistas.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected]

FONTE Amazon

SOURCE Amazon