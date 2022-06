Amazon.com.br anuncia novidades para impulsionar o sucesso dos negócios de vendedores parceiros

Programação de Aceleração com Sebrae e RME, a expansão geográfica dos programas logísticos e nova campanha fazem parte do pacote de incentivo para vendedores parceiros, em sua maioria pequenos e médios empreendedores

SÃO PAULO, 7 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon Brasil anuncia a expansão de três programas logísticos para vendedores parceiros, FBA – Logística da Amazon, Vendas Internacionais e DBA - Delivery by Amazon, além do lançamento do Indique e Ganhe, um programa de recompensas. Os programas fazem parte de um pacote de incentivos da Amazon de trazer ao pequeno e médio empreendedor expansão geográfica para o envio de produtos e reconhecimento de sucesso de seus negócios. Além de empoderar os empresários, as mudanças nos programas oferecem um impacto positivo na experiência de entrega de consumidores de diferentes estados do Brasil.

"A Amazon investe no sucesso das pequenas e médias empresas de vendedores parceiros e ajuda esses empresários a alcançarem mais clientes. Vender na Amazon é fácil para todas e todos: para pequenas, médias ou grandes empresas", afirma Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil. "Nós realizamos esforços constantes para que os nossos vendedores tenham a melhor experiência, além de nos dedicar a criar maneiras para que eles possam atender aos clientes com conveniência e agilidade, ao mesmo tempo em que expandem os seus negócios de forma estruturada", complementa.

Além disso, recentemente a Amazon.com.br apresentou a sua nova campanha "Tá voando", que traz um vídeo que mostra como a Amazon pode apoiar pequenas empresas a digitalizarem seus negócios, expandir as vendas e fazer o negócio "voar".

Veja abaixo mais informações sobre os programas:

Expansão do FBA – Logística da Amazon: Disponível para empresas do Paraná e Rio de Janeiro

Lançado em dezembro de 2020, o FBA – Logística da Amazon, também conhecido em outros países como Fullfilment by Amazon - estava disponível a vendedores parceiros localizados no estado de São Paulo e, a partir de agora, o serviço foi expandido para vendedores presentes nos estados do Rio de Janeiro e Paraná que operam sob o regime tributário do Simples Nacional. No programa, a Amazon é responsável desde o armazenamento e empacotamento do produto, até o envio e o atendimento ao cliente. Os produtos passam a ser automaticamente elegíveis a frete rápido e gratuito para membros Amazon Prime sem valor mínimo de compra, enquanto os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para compras acima de R$99 em livros e acima de R$149 nos produtos mantidos no centro de distribuição da Amazon.

Pequenos e médios negócios podem aderir ao FBA - Logística da Amazon de forma automatizada, agendar a coleta ou enviar seu estoque de produtos para o Centro de Distribuição da Amazon localizado em Cajamar (SP). Hoje a operação da Amazon no Brasil conta com 12 centros de distribuição e 5 estações de entrega, distribuídos em 7 estados brasileiros. "Com o FBA, o vendedor parceiro não tem a preocupação e o gasto com armazenamento, empacotamento e suporte pós-venda, podendo focar em áreas-chave de seus negócios", afirma Garrido.

"Foi impressionante perceber como conseguimos expandir os negócios após a adesão ao programa FBA – Logística da Amazon. O suporte que recebemos e a logística envolvida neste processo foram fundamentais para o nosso crescimento", afirmam Flavia e Fabiana Souza, do Tons de Preta, empresa de produtos para cabelos ondulados, cacheados e crespo. Já Gianna Dickson, da Previia, marca de suplemento alimentar, declarou como o programa tem contribuído para sua empresa: "Com o FBA – Logística da Amazon eu consigo focar em fazer crescer o meu negócio, enquanto a Amazon proporciona aos clientes um serviço de logística impecável".

Para mais informações, acesse: venda.amazon.com.br/cresca/fba .

Delivery by Amazon (DBA): Expandido para vendedores parceiros em mais de mil cidades em dez estados

O Delivery by Amazon (DBA) agora está disponível para vendedores parceiros presentes em mais de 1.000 cidades brasileiras, 10 estados e no Distrito Federal. Lançado em outubro de 2021, o programa estava disponível apenas para vendedores baseados no estado de São Paulo, mas agora alcança também Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Ceará, Bahia e Mato Grosso. "Com o DBA, os vendedores parceiros se beneficiam de uma rede de provedores de serviços logísticos parceiros da Amazon, que se encarrega de fazer a coleta no endereço escolhido pelo vendedor, com tarifas a um custo mais baixo e entregas mais rápidas", explica Garrido. Além disso, os pedidos são 100% rastreáveis aos clientes, que podem ter frete grátis para todo o Brasil em compras acima de R$ 79.

O registro é fácil e rápido: com poucos cliques, os vendedores passam a contar com o serviço, aumentando a atratividade de suas ofertas e sem a necessidade de configuração de tabelas de frete. O programa ajuda pequenas empresas como a Lyoh, do ramo de temperos desidratados e sais temperados: "O programa DBA nos ajudou a oferecer uma condição de frete mais atrativa para os nossos clientes e é uma das ferramentas fundamentais para ofertar um serviço de excelência de entrega para eles. Além disso, tem facilitado nossa operação interna, já que o processo de preparação para envio é simples, rápido e intuitivo.", afirma Daiana de Souza, sócia-diretora da Lyoh.

Para mais informações, acesse: venda.amazon.com.br/enviar/delivery-by-amazon

Vendas Internacionais: Agora disponível para todos os vendedores parceiros

O programa de Vendas Internacionais é a oportunidade de vendedores parceiros do Brasil internacionalizarem seus negócios através da Amazon.com e alcançarem milhões de novos clientes. Lançado em outubro de 2021, o serviço era disponível apenas a vendedores parceiros convidados. A partir de agora, o programa foi expandido a todos que atenderem aos critérios de elegibilidade. A Amazon oferece uma série de benefícios, como apoio em ferramentas de venda e divulgação de seus produtos. Além disso, o vendedor parceiro também conta com toda a infraestrutura logística da Amazon EUA para armazenagem e entrega dos produtos em outros países e auxílio em todas as etapas do processo de vendas e frete.

A Natura está entre as empresas brasileiras que utilizam o programa Vendas Internacionais para realizar vendas fora do Brasil. "Com a presença da Natura nos EUA, estamos mais focados em ferramentas digitais e a Amazon é um ótimo espaço para nos ajudar a expandir os negócios e dar mais uma opção ao cliente de comprar nossos produtos no território americano. O desempenho das vendas tem sido ótimo. Começamos com um portfólio menor e agora conseguimos ampliar esse portfólio. A Amazon é mais do que um canal de vendas, ela dá às empresas a oportunidade de expandir seus negócios com várias ferramentas que ajudam a aumentar as vendas mês a mês e o Vendas Internacionais é uma parte importante disso", declarou María Cecilia Gené, gerente de E-Commerce e Digital para Natura USA.

Já a Coffee ++, empresa mineira de cafés especiais brasileiros , internacionalizou seu negócio com o apoio da Amazon. "O Programa de Vendas Internacionais tem sido um impulsionador para que o mundo conheça mais da trajetória dos produtores de café especial brasileiro que ajudam a construir a nossa marca", declara Leo Montesanto, CEO da Coffee ++. "Vender na Amazon é uma forma de apresentar a potência de uma marca de cafés especiais brasileiros para todo mundo", completa.

Os vendedores parceiros podem aderir ao Vendas Internacionais de forma automatizada em venda.amazon.com.br/cresca/venda-global

Novidade: Indique e Ganhe

O Indique e Ganhe é uma novidade dentro do Programa de Recompensas do Vendedor que visa incentivar os vendedores parceiros a adotarem melhores práticas que podem ajudá-los a terem sucesso na Amazon, recompensando-os financeiramente por suas ações. Com a novidade, que será lançada ao longo do mês de junho, quem já vende na Amazon.com.br pode ser recompensado em até R$200 por fazer a indicação de outro vendedor para abrir a sua loja no site. O empreendedor iniciante também ganhará até R$100 como incentivo para começar a vender. "Assim que indicar alguém, o vendedor parceiro estará elegível para ganhar R$120 e o vendedor indicado estará elegível para ganhar R$50. Depois de 90 dias, caso o vendedor indicado venda pelo menos R$500 no site da Amazon, ele ganhará mais R$50 (totalizando R$100) e o vendedor que o indicou ganhará mais R$80 (totalizando R$200)", explica Garrido.

A pessoa ou empresa indicada deve se cadastrar como vendedor no site da Amazon.com.br com o mesmo e-mail e número de telefone fornecidos pelo vendedor parceiro no formulário de indicação, e nenhuma dessas credenciais podem existir na base de dados da Amazon. Assim que indicar alguém, o vendedor parceiro e o indicado já estarão elegíveis para ganhar as recompensas.

Para mais informações, acesse venda.amazon.com.br/cresca/programa-de-recompensas-do-vendedor

Treinamentos gratuitos e Programas de Aceleração de Vendedores Parceiros

Além de oferecer programas logísticos e ferramentas tecnológicas para que possam atender os clientes com conveniência e agilidade, a Amazon.com.br promove treinamentos gratuitos, educando os empreendedores para expandir os seus negócios de forma estruturada. "Alcançamos o objetivo de ajudar pequenos e médios negócios a começar a vender online por meio de conteúdos e treinamentos gratuitos, em plataforma de ensino à distância com conteúdos do SEBRAE e Amazon, além do suporte individual", complementa Garrido.

Desde 2020, a Amazon treinou gratuitamente mais de 120 mil empreendedores e empreendedoras em webinars em conjunto com o Sebrae, Rede Mulher Empreendedora e também em eventos como Amazon Conecta e por meio da Universidade do Vendedor.

Em 2022, a Amazon lançou dois Programas de Aceleração dedicados a impulsionar pequenos negócios. O Decola Garota, realizado com a Rede Mulher Empreendedora (RME), e o mais recente, a Academia Amazon Sebrae, realizado com o Sebrae Nacional. A Academia Amazon Sebrae une a expertise Amazon junto ao Sebrae Nacional, para ajudar empreendedores e empreendedoras a começar a vender online por meio de conteúdos e treinamentos gratuitos, em um site com workshops mensais temáticos e com suporte individual. Com o Decola Garota, a Amazon tem o objetivo de acelerar negócios liderados por mulheres com potencial de crescimento. O programa apoia a inclusão feminina no ecossistema empreendedor de forma gratuita e 100% virtual, incluindo treinamentos, mentorias e sessões de dúvidas com especialistas da RME, Loja de Vendedores Parceiros da Amazon e créditos na Amazon Web Services (AWS).

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime .

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

FONTE Amazon

SOURCE Amazon