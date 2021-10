Amazon.com.br anuncia o lançamento de quatro programas para vendedores parceiros durante o Conecta 2021, evento focado em PME

SÃO PAULO, 7 de outubro de 2021 /PRNewswire/ --A Amazon Brasil anuncia o lançamento de quatro programas para vendedores parceiros: DBA - Delivery by Amazon, expansão do FBA – Logística da Amazon, Vendas Internacionais, e Programa de Recompensas. Todas essas novidades serão apresentadas durante o Amazon Conecta - evento on-line gratuito, realizado nos dias 6 e 7 de outubro de 2021, com o objetivo de impulsionar o sucesso de empreendedores brasileiros. Os quatro novos programas chegam para proporcionar a esses vendedores parceiros, que em sua maioria são pequenas e médias empresas, uma maior conveniência no envio de produtos e a possibilidade de expandir ainda mais as fronteiras e estar presente em um novo país.

Além de trazer essas novidades, o Amazon Conecta apresenta também uma agenda com mais de 20 painéis que abordam diversos temas, desde como começar a vender na Amazon.com.br, até dicas de como aproveitar ao máximo datas de fim de ano, como Black Friday e Festas de Fim de Ano. O evento aproxima empreendedores, executivos da Amazon e especialistas em diversos temas para educar sobre as melhores práticas de como crescer os negócios on-line.

"Na Amazon, trabalhamos diariamente para garantir que nossos vendedores parceiros possam atender à crescente demanda dos clientes com conveniência e agilidade, além de conseguir expandir seus negócios de forma estruturada", afirma Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil. "Em 2020, a Amazon investiu US$ 18 bilhões globalmente em logística, ferramentas, serviços, programas e pessoas para ajudar os vendedores de PMEs a alcançarem sucesso. Só no Brasil, desde o ano passado treinamos mais de 100 mil PMEs através de aulas online com parceiros como o SEBRAE. São estes investimentos, apoiados por iniciativas como o Amazon Conecta e os lançamentos anunciados hoje, que reforçam o nosso compromisso a longo prazo com o crescimento e consolidação de vendedores parceiros brasileiros."

Todos os dias, a Amazon incentiva o desenvolvimento de pequenos empreendedores através de constantes esforços que, além de fortalecer o compromisso com a experiência do consumidor, como entregas ainda mais rápidas e frete grátis para clientes Prime, também facilitam os negócios e experiência desses vendedores parceiros.

Veja abaixo mais informações sobre os lançamentos:

Delivery by Amazon (DBA)

Com o lançamento do DBA - Delivery by Amazon, os vendedores parceiros passam a se beneficiar de uma rede de provedores de serviços logísticos parceiros da Amazon, impactando positivamente seu negócio e os clientes, com tarifas a um custo mais baixo, entregas mais rápidas e 100% rastreáveis aos clientes. "O DBA trará maior eficiência operacional para o vendedor e mais atratividade para suas ofertas, que poderão ser elegíveis para frete gratuito e rápido para o Brasil todo. Esse novo serviço entra para o rol de Programas de Logística da Amazon junto com os já existentes FBA e FBA Onsite", afirma Garrido.

O registro é fácil e rápido: com poucos cliques, os vendedores passam a contar com o serviço, aumentando a atratividade de suas ofertas e sem a necessidade de configuração de tabelas de frete. Após ativar o recurso, o vendedor faz o manuseio e empacotamento do produto, imprime a etiqueta de envio fornecida pela Amazon e, então, uma transportadora parceira da Amazon se encarrega de fazer a coleta no endereço escolhido pelo vendedor e a entrega para o cliente.

O DBA já está disponível para vendedores convidados e estará disponível gradualmente para os demais vendedores parceiros do estado de São Paulo em novembro.

Para mais informações, acesse: venda.amazon.com.br/enviar/delivery-by-amazon.

Expansão do FBA – Logística da Amazon

O FBA – Logística da Amazon, conhecido em outros países como Fulfilment By Amazon, é um programa em que a Amazon faz desde o armazenamento e empacotamento do produto, até o envio e o atendimento ao cliente. Lançado em dezembro de 2020, o serviço era disponível apenas a vendedores parceiros convidados. A partir de agora, o serviço foi expandido a todos que atenderem critérios de elegibilidade e os vendedores parceiros podem aderir ao FBA - Logística da Amazon de forma automatizada em venda.amazon.com.br/cresca/fba, agendar a coleta ou enviar seu estoque de produtos para a Amazon.

"O FBA possibilita que a operação seja mais ágil para os vendedores, que podem se concentrar em expandir seus negócios, reduzir custos e a expandir a variedade de produtos para os clientes", afirma Garrido. Com o programa, os produtos passam a ser automaticamente elegíveis a frete rápido e gratuito para membros Prime sem valor mínimo de compra. Os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para compras acima de R$99 em livros e acima de R$149 nos produtos mantidos no centro de distribuição da Amazon sob o programa FBA.

Nesse momento, o programa FBA – Logística da Amazon está disponível para parceiros localizados no estado de São Paulo que operam sob o regime tributário do Simples Nacional.

Para mais informações, acesse: venda.amazon.com.br/cresca/fba.

Vendas Internacionais

O programa de Vendas Internacionais é a oportunidade de vendedores parceiros expandirem seus negócios para os Estados Unidos com uma solução simples através da Amazon Brasil, atingindo milhões de novos clientes.

"A Amazon trabalha para reduzir as barreiras para que empresas de todos os países possam acessar outros mercados e o nosso objetivo é que seja tão fácil vender para os EUA quanto é vender aqui no Brasil. O lançamento do programa de Vendas Internacionais fomenta e viabiliza a internacionalização das empresas brasileiras de forma muito simples, além de oferecer toda a infraestrutura logística da Amazon EUA para armazenagem e entrega dos produtos em outros países", completa Garrido.

Com esse programa, vendedores parceiros elegíveis contam com uma série de benefícios, como apoio em ferramentas de venda e divulgação de seus produtos, aproveitando a logística da Amazon nos EUA, com o FBA - Logística da Amazon, além de acessar uma rede de prestadores de serviços que auxiliam em todas as etapas do processo de vendas e frete.

Para mais informações, acesse: venda.amazon.com.br/cresca/venda-global.

Programa de Recompensas do Vendedor

O Programa de Recompensas do Vendedor incentiva os vendedores parceiros a adotarem melhores práticas que podem ajudá-los a ter sucesso na Amazon, recompensando-os financeiramente por ações. "Cada vendedor poderá acompanhar as promoções disponíveis, podendo participar daquelas que forem mais interessantes para seu negócio. Se o vendedor realizar as tarefas como, por exemplo, aderir a um programa de logística ou a alguma ferramenta de precificação recomendados para sua loja, poderá ser recompensado por essas ações tomadas", afirma Garrido.

Para mais informações, acesse https://venda.amazon.com.br/cresca/programa-de-recompensas-do-vendedor

Além de Delivery by Amazon, FBA – Logística da Amazon, Vendas Internacionais, e Programa de Recompensas, a Amazon Brasil já tem uma série de iniciativas focadas em impulsionar os negócios de vendedores parceiros, que vão desde conteúdos educacionais gratuitos na Universidade de Vendedores Parceiros, até uma série de programas como:

FBA Onsite - está disponível aos vendedores parceiros localizados nos estados do Sul e Sudeste, além de Pernambuco, Bahia e Distrito Federal . O vendedor mantém o estoque em seu próprio armazém, faz o manuseio, empacotamento de produtos e passa a gerenciá-lo usando ferramentas da Amazon. Os vendedores com bom desempenho operacional passam a ter produtos elegíveis a frete rápido e gratuito para membros Prime sem valor mínimo de compra. Os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para compras acima de R$99 em livros e acima de R$149 nos demaisprodutos no programa FBA – Logística da Amazon onsite .

- está disponível aos vendedores parceiros localizados nos estados do Sul e Sudeste, além de Pernambuco, Bahia e . O vendedor mantém o estoque em seu próprio armazém, faz o manuseio, empacotamento de produtos e passa a gerenciá-lo usando ferramentas da Amazon. Os vendedores com bom desempenho operacional passam a ter produtos elegíveis a frete rápido e gratuito para membros Prime sem valor mínimo de compra. Os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para compras acima de em livros e acima de nos demaisprodutos no programa FBA – Logística da Amazon onsite . Soluções de publicidade com anúncios patrocinados - faz com que a loja ganhe mais visibilidade e ajuda vendedores parceiros a alcançarem novos clientes.

- faz com que a loja ganhe mais visibilidade e ajuda vendedores parceiros a alcançarem novos clientes. Automatização de preços - uma configuração automática de preços que determina o ponto no qual se deve produzir uma mudança no preço, calculando o melhor valor dos produtos para atingir mais consumidores;

- uma configuração automática de preços que determina o ponto no qual se deve produzir uma mudança no preço, calculando o melhor valor dos produtos para atingir mais consumidores; Registro de Marca - que ajuda vendedores parceiros a proteger sua propriedade intelectual e a criar uma experiência confiável para os clientes através de um registro de marca vigente;

Mais informações sobre os programas e soluções para vendedores parceiros podem ser encontradas em: www.amazon.com.br/venda

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime .

