Amazon.com.br anuncia os finalistas do 1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon

A Amazon Brasil premiará os vendedores parceiros que mais se destacaram em 8 categorias

SÃO PAULO, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br anuncia hoje as pequenas e médias empresas finalistas das 8 categorias do 1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon. O prêmio reconhece os parceiros que mais se destacaram em 2022 em vendas e no uso criativo e eficiente dos canais e serviços da Amazon, como programas de logística e ferramentas de ofertas e cupons. O prêmio é uma forma de incentivar os vendedores parceiros a adotarem recursos que proporcionam a melhor experiência de compra para os clientes, e, ao mesmo tempo, facilitam a rotina e viabilizam o crescimento dos seus negócios. Os vencedores serão definidos em votação pública, aberta até o dia 15 de dezembro através do site venda.amazon.com.br/premio-empreendedorismo-brasileiro.

"O 1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon é uma forma de reconhecer o sucesso das pequenas e médias empresas e de dar visibilidade para esses empreendedores. A Amazon tem um compromisso de longo prazo com o Brasil e isso se reflete no apoio à comunidade empreendedora nacional.", afirma Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil. "Foram centenas de inscrições nas oito categorias, que trouxeram muitas histórias inspiradoras de empresas que demonstraram ser centradas no cliente e oferecer produtos únicos e inovadores, e os finalistas representam alguns dos nossos melhores parceiros. Acreditamos que cada empresa é única e queremos alavancar os negócios de pequenas empresas brasileiras e fazê-las alcançar cada vez mais clientes, dentro e fora do país."

Das dezenas de milhares de pequenas e médias empresas que vendem através da Amazon.com.br, 8 serão contempladas no 1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon, uma em cada categoria, sendo cinco delas de produtos - Eletrônicos, Bens de Consumo, Livros e Mídia, Moda e Casa, Cozinha e Garagem - e as outras de Destaque do Ano, Empreendedora do Ano e Vendedor Internacional. Os finalistas são:

Prêmio Destaque do Ano: Chic Mix, Trevizo Suplementos, Lenna's, PingooCasa e Webookers WB;

Lenna's, Loja DoceLar, Maison Charlô, Levamaisum e MafiawooD Exclusive Wear Premiações por categoria:

Eletrônicos: Webookers WB, Tertz, Papelaria Unicórnio, Imagem Hitech e E-Commerce Busato;

Bens de Consumo: Chic Mix, Trevizo Suplementos, Planeta do Bebê, Veggue Profissional e Fraldas & Cia Brasil;

Livros e Mídia: A Página, Casa Vamos Ler, Livraria Cristã Emmerick, Gamemart e Taverna do Rei1;

Moda: Lenna's, Donna Martins , RealTimes, Fit Store Moda Fitness e Site Couro50;

Casa, Cozinha e Garagem: PingooCasa, HomeOffice, Grupo Essencial, Latinmax e WebBar Oficial.

Eram elegíveis empresas com mais de 6 meses de registro na Amazon, com até 100 funcionários, e com uma média de avaliações acima de 4 estrelas e volume superior a 50 vendas mensais – sendo a única exceção a categoria "Vendas Internacionais", que não possui a restrição de número de funcionários.

Os vencedores do 1º Prêmio de Empreendedorismo Brasileiro Amazon serão anunciados em uma cerimônia de premiação que será realizada em 2023. Os vendedores parceiros selecionados receberão R$ 1.000, para as categorias Destaque do Ano, Empreendedora do Ano e Vendedor Internacional, e R$ 500, para as outras categorias, em créditos para utilizar em ferramentas de anúncios patrocinados por meio do Amazon Ads, serviço de publicidade online da Amazon. Os vencedores nas categorias Destaque do Ano, Empreendedora do Ano e Vendedor Internacional também receberão, como parte do prêmio, uma consultoria prestada por executivos da Amazon ao longo do ano de 2023, para ajuda-los a gerenciarem seus negócios através do uso das principais ferramentas de crescimento dentro da Amazon.com.br.

A votação permanece aberta até 15 de dezembro , às 23h59, através da página do prêmio em venda.amazon.com.br/premio-empreendedorismo-brasileiro.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

