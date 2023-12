Amazon.com.br apresenta sua celebração brasileira: "Natal de A a Z"

Novas ofertas diariamente para presentear, exposição gratuita e o "trem de presentes" representam a Amazon ainda mais próxima ao consumidor brasileiro

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- É temporada de festas, e a Amazon Brasil tem orgulho de trazer, pela primeira vez, o Natal que reflete a cultura e os desejos do consumidor brasileiro nesta época do ano: ofertas diárias em uma lista de sugestões de presentes em Amazon.com.br; uma exposição "O Natal brasileiro de A a Z" e um "Trem de Presentes" atravessando São Paulo. Para celebrar a singularidade das festas brasileiras de fim de ano, a Amazon Brasil fez questão de estar ainda mais perto de seus consumidores e da rotina que faz parte da cultura brasileira, durante todo o mês de dezembro e Natal.

"Este ano, estivemos ainda mais perto dos brasileiros e por isso trouxemos uma celebração tão importante: comemorar o Natal que é a cara do Brasil. Sabemos que o mesmo consumidor que esteve conosco em todas as datas e eventos quer também estar perto das pessoas queridas e presenteá-los em uma data tão significativa quanto o Natal. É muito importante reforçar que somos uma empresa que conhece e ouve seu cliente, sempre perto dos hábitos, cultura e interesses de nosso consumidor", afirma Daniel Mazini, Presidente da Amazon.com.br. "Queremos que este consumidor saiba que há, de A a Z, muito mais do que ele imagina em nossa oferta de produtos. São mais de 100 milhões de produtos, em mais de 50 categorias. Tudo isso não fazemos sozinhos. Seguimos juntos de marcas importantes e de nossos vendedores parceiros, que tanto nos apoiam o ano todo.

A Amazon.com.br abre o mês de dezembro com a apresentação de ofertas para um "Natal de A a Z" . No site e no App Amazon Shopping, é possível navegar por inúmeras sugestões de presentes, que, certamente, agradarão a amigos, familiares, em especial às crianças, em uma página dedicada a itens que o consumidor brasileiro poderá comprar para presentear, seguindo as tradições desta época do ano. Para todos os gostos e de todos os valores, com uma vasta seleção de ofertas, com a conveniência e praticidade online, em múltiplos meios de pagamento. Dentre as ofertas e esta lista de sugestões de presentes, em mais de 50 categorias, como Brinquedos, Beleza, Cozinha e Alimentos e Bebidas. o consumidor poderá encontrar:

Até 25% off em Brinquedos: Play-Doh, Barbie, Polly Pocket e mais!

Até 25% off em Beleza: Maybelline, Calvin Klein , Adidas

, Adidas Até 25% off em Cozinha: Porto Brasil, Oxford e Alleanza

Até 25% off em Moda: Olympikus, Hering e Piuka

Até 20% off em Eletrônicos: JBL e Edifier

Até 20% off em Alimentos e bebidas: L'or e Orfeu

Além de todas as sugestões de presentes, a Amazon Brasil realiza duas ações especiais, que evidenciam que o Natal aqui só está completo com receitas de família, aconchego daqueles que amamos e um lar pronto para as comemorações:

De 04 a 17 de dezembro, a Amazon Brasil promove "O Natal brasileiro é de A a Z", um espaço interativo que recria o típico lar brasileiro nas festas de fim de ano. A ativação acontece no Shopping Eldorado, em São Paulo, e vai retratar essa característica ceia, cheia de brasilidades, além de contar com uma ampla seleção de produtos de grandes marcas, que são encontradas na Amazon.com.br. A ação contará com marcas presentes no site da Amazon, como 3 Corações, Amarula, Amazon Alexa, Ambev, Bosch, Cadence, Calvin Klein, Casal Garcia, Coca-Cola, Codorníu, Copag, Docol, Dux, Ekaza, Electrolux, Estrela, Euro, Eucerin, Flash Limp, Fisher-Price, Freso Baby, Furacão Pet, G-Tech, Heinz, Invicta, Intelbras, Johnnie Walker, Lancôme, LG, Lillo, L'Oreal, Lyor, Maker's Mark, Mallory, Mattel, Midea, Mondial, Mor, Nestlé, Nuk, Oster, Periquita, Philips, Porcelana Schmidt, Pro Tork, Reckitt, Sanremo, SC Johnson, Singer, Suggar, Tramontina, Unilever, Vitafor, Vonder, Walita, Wap, Wolff, YoPro e Xalingo que farão parte da decoração do espaço, com produtos que refletem um lar tipicamente brasileiro.

A instalação oferece uma experiência única de imersão nas tradições de fim de ano no Brasil e também consolida a presença da Amazon na vida dos brasileiros, como uma empresa que compreende e celebra as particularidades da nossa cultura. Além disso, o local contará com QR Codes em todos os produtos expostos na ação que irão direcionar os consumidores para a Amazon.com.br. Os itens poderão ser acessados pelo site e pelo app Amazon Shopping.

"Organizamos essa gama de itens pensando na representatividade brasileira durante as comemorações, que costumam ser diferentes dos outros países. O Natal brasileiro é singular e diverso em todas as regiões do país. Temos a deliciosa missão de diversificar ofertas e presentes para cada perfil de brasileiro e brasileira", diz Juliana Sztrajtman, diretora de Varejo da Amazon Brasil.

Um Trem de Presentes

Além disso, a ação intitulada "Um Trem de Presentes" da Amazon Brasil, realizada com a Score Retail, empresa de data retail da B&Partners, e que também marca o início do Natal na cidade de São Paulo. O projeto consiste na transformação de seis vagões da linha 2–Verde do Metrô de São Paulo, tanto interna quanto externamente, em uma celebração natalina itinerante.

De 27 de novembro até o dia 26 de dezembro, os vagões estarão customizados com a temática "Natal Amazon: Natal de A a Z", promovendo os presentes e ofertas disponíveis no site da Amazon Brasil. A iniciativa visa proporcionar aos consumidores uma experiência imersiva no espírito festivo, com decoração natalina e pilhas de presentes dentro dos vagões, criando uma atmosfera única para celebrar a época mais especial do ano. Ao entrarem no vagão, os usuários poderão também navegar em QR Codes que levam diretamente para ofertas e listas de presentes em Amazon.com.br. A ação proporciona uma experiência interativa aos passageiros, criando uma ponte entre o ambiente offline do transporte público e o mundo online de compras.

Durante todo o mês de dezembro, a Amazon.com.br festejará com os brasileiros e com tudo que realmente faz um Natal que é a cara do país. Juntamente às atrações e ofertas diárias, os brasileiros também contarão com a conveniência e experiência única de comprar no site e aplicativo da Amazon.com.br. Esta experiência inclui múltiplas opções de pagamento, entrega em 100% dos municípios brasileiros, sendo que em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil; além de benefícios aos clientes. E para oferecer aos clientes maior flexibilidade durante as festas, o prazo padrão de devoluções foi estendido até 31 de janeiro de 2024 para a maioria dos itens comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro de 2023.

