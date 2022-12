Amazon.com.br e Grupo Editorial Record anunciam os finalistas da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura

Cinco autores concorrem ao prêmio de R$ 50 mil e um contrato de publicação para a versão impressa da obra vencedora pelo Grupo Editorial Record

Todas as obras anunciadas hoje terão versões em audiobook disponíveis no Audible

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon e o Grupo Editorial Record anunciam nesta segunda-feira os finalistas da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura: Ébano sobre os canaviais, por Adriana Vieira Lomar; Meus sertões de você, por Alice Betânia Miranda; Onde Pousam Os Urubus, por Andre L Braga; Se tu me quisesse, por Jadna Alana; e O Piloto, por Walther Moreira Santos.

Os finalistas foram escolhidos dentre as milhares de obras inéditas inscritas na 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, avaliados em critérios como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. Os finalistas passarão para o júri especial composto pela escritora e vencedora do Prêmio Casa de las Américas, Ana Maria Gonçalves; o escritor, doutor em Teoria Literária e vencedor do Prêmio Jabuti, Jeferson Tenório; e a filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social negro brasileiro, Sueli Carneiro.

O autor vencedor receberá R$50.000 – um prêmio em dinheiro de R$40.000 e um adiantamento de direitos autorais de R$10.000 pelo contrato de publicação da versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record no selo editorial José Olympio. Todos os livros dos finalistas receberão versão em audiobook, que será disponibilizada pela Audible, Inc. no Audible para milhões de membros em mais de 180 países em todo o mundo, e receberão um destaque nas comunicações da Amazon.

O Prêmio Kindle de Literatura já premiou os escritores Gisele Mirabai, por Machamba; Mauro Maciel, por O memorial do desterro; Eliana Cardoso, por Dama de paus; Barbara Nonato, por Dias Vazios; Marília Arnaud, por O Pássaro Secreto; e Vanessa Passos, por A Filha Primitiva. Todas as obras inéditas foram publicadas de forma independente através do Kindle Direct Publishing, ferramenta de autopublicação da Amazon, e as vencedoras ganharam edições impressas pela editora parceira de cada edição.

Para serem elegíveis aos prêmios, os romances precisam ser inéditos, escritos em português, autopublicados pela ferramenta Kindle Direct Publishing (KDP) e inscritos no programa KDP Select. Para mais informações sobre os títulos inscritos na 7ª edição do prêmio, acesse amazon.com.br/premiokindle.

O KDP é uma ferramenta rápida, gratuita e fácil para autores e editores publicarem seus livros e disponibilizá-los para leitores em todo o mundo. Com o KDP, os autores têm total controle do processo, desde a concepção da capa até a definição do preço, podendo receber até 70% em royalties. Todos os romances participantes do Prêmio Kindle de Literatura estarão disponíveis na Amazon.com.br, Loja Kindle e no Kindle Unlimited. Os eBooks Kindle podem ser comprados e lidos com os aplicativos Kindle gratuitos para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle.

Sobre o Kindle Direct Publishing

O Kindle Direct Publishing, ou KDP, é um serviço de autopublicação gratuito que permite que autores independentes publiquem seus trabalhos e alcancem novos públicos. Com o KDP, o poder da publicação está acessível a leitores e autores em todo o mundo, permitindo que um conjunto mais robusto e diversificado de vozes compartilhe histórias com um público mais amplo do que nunca. Para mais informações, visite amazon.com.br/kdp.

Sobre a Audible, Inc.

A Audible Inc., uma subsidiária da Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), é criadora e fornecedora líder de narrativas em áudio premium, oferecendo aos clientes uma nova maneira de aprimorar e enriquecer suas vidas todos os dias. O conteúdo disponibilizado pela Audible, Inc. inclui mais de 645.000 programas de áudio das principais editoras de audiolivros, emissoras, artistas, editoras de revistas e jornais e provedores de informações de negócios.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão do cliente em vez de foco na concorrência, paixão pela invenção, compromisso com a excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, o melhor empregador do mundo e o lugar mais seguro para trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra de 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Pledge Climate são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, amazon.com.br/imprensa ou entre em contato conosco em [email protected].

Sobre o Grupo Editorial Record

O Grupo Editorial Record é um dos maiores conglomerados editoriais da América Latina. Em quase 80 anos reuniu um portfólio de doze editoras, que renovaram o espírito e fortaleceram as missões de promover o debate e de valorizar a bibliodiversidade. Além de ser uma das mais antigas editoras de livro atuantes no Brasil, a Record tem dinamismo na produção, proporcionado pela gráfica própria, capaz de rodar 100 livros de 200 páginas por minuto no Sistema Poligráfico Cameron.

FONTE Amazon

SOURCE Amazon