Amazon.com.br faz Black Friday com 48h de duração pela primeira vez e traz até 70% de desconto em milhares de produtos

Semana Black Friday será realizada de 18 a 28 de novembro e, pela primeira vez, a Black Friday da Amazon.com.br terá duração de 48h, começando à meia-noite do dia 24 de novembro

Evento terá descontos em milhares de produtos, em diversas categorias, incluindo dispositivos Amazon, como smart speakers Echo com Alexa e Fire TV Stick com Alexa, e marcas como Apple, Dell, Tramontina, Pampers, Electrolux, Colcci, L'Óreal Paris, Red Bull, cervejas Colorado, Playstation, Intelbras e Mattel

Loja Apoie Pequenos Negócios terá 15% das vendas revertida à Aldeias Infantis SOS, que atua no cuidado e proteção de crianças, jovens e suas famílias

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br inicia no dia 18 de novembro a sua Semana Black Friday com mais de 25 mil produtos em oferta, com até 70% de desconto em dezenas de categorias. As ofertas seguirão de 18 a 28 de novembro e, a partir da meia-noite do dia 24 de novembro, a Amazon dá início à sua primeira Black Friday com duração de 48 horas, com mais tempo para os clientes aproveitarem as promoções, terminando no dia 25 de novembro, às 23h59. Membros Amazon Prime contam com frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 em todos os produtos enviados pela Amazon. Para conferir as promoções, acesse amazon.com.br/blackfriday.

Durante a Semana Black Friday, de 18 a 28 de novembro, os clientes poderão usar o "Cupom do Dia" que estarão disponíveis exclusivamente no aplicativo Amazon Shopping em produtos selecionados e serão trocados todos os dias da semana, além dos descontos de: até 70% em Livros e eBooks, Automotivo e Vinis; até 50% em Cozinha e Casa; até 45% em Jardim e Piscina; até 43% em Dispositivos Amazon; até 40% em Moda, Beleza, Casa Inteligente e Papelaria e Escritório; até 35% em Alimentos e Bebidas, Ferramentas e Construção e Instrumentos Musicais; até 30% em Eletrônicos, Cuidados Pessoais e da Casa e Pet Shop; até 25% em Bebê e Esportes e Aventura; até 20% em Brinquedos e Jogos; ofertas em vídeo games; e até R$ 500 de desconto em Computadores e Informática, entre outras ofertas.

Durante a Black Friday, nos dias 24 e 25, os clientes encontram descontos de: até 90% em Livros e eBooks; até 70% em Produtos Automotivos e Vinis; até 50% em Moda, Cozinha e Casa; até 45% em Jardim e Piscina; até 43% em Dispositivos Amazon; até 40% em Beleza, Casa Inteligente e Papelaria e Escritório; até 35% em Alimentos e Bebidas, Ferramentas e Construção e Instrumentos Musicais; até 30% em Eletrônicos, Brinquedos e Jogos, Cuidados Pessoais e da Casa e Pet Shop; até 25% em Bebê e Esportes e Aventura; e até R$ 500 de desconto em Computadores e Informática e ofertas em vídeo games, entre outras ofertas.

"Na Amazon temos obsessão pelos nossos clientes e isso inclui promover a melhor experiência em todos os momentos, inclusive na Black Friday. Entendemos que cada consumidor é único e, por isso, acreditamos que um evento de 48 horas é uma ótima opção para atender a diferentes necessidades", afirma Daniel Mazini, Presidente da Amazon no Brasil. "Temos um compromisso de longo prazo com o Brasil e investimos continuamente para oferecer aos clientes conveniência e serviços mais inovadores, além de retribuir à comunidade local", completa.

Para abrir o evento, a Amazon Brasil promoverá um live-commerce direto do Catar. A partir das 22h do dia 23 de novembro, Fred, do canal do YouTube Desimpedidos, lidera uma transmissão ao vivo com mais seis canais, em que os influenciadores irão destacar descontos disponíveis na Amazon e ações de entretenimento em uma live de duas horas de duração. Os clientes podem acompanhar a transmissão pelo canal do Desimpedidos, Camisa 21, Canal André Hernan, Passa a Bola, Banheiristas, Futirinha, Jukanalha e canais oficiais da Amazon no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube que também irão oferecer uma experiência de compras diretamente da plataforma.

Apoie Pequenos Negócios e Mês da Consciência Negra

Entre 18 de novembro e 24 de dezembro, 15% das vendas da Loja Apoie Pequenos Negócios (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios) serão revertidas para projetos da Aldeias Infantis SOS. Na Loja, os clientes encontram produtos com o selo Pequeno Negócio e têm a oportunidade de conhecer as histórias vencedoras de vendedores parceiros. "O sucesso das pequenas e médias empresas de vendedores parceiros é o sucesso da Amazon. O nosso foco é ajudá-las a alcançar mais clientes. Por isso, vender na Amazon é fácil para todos, e não importa se eles vendem muito ou apenas alguns produtos", diz Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil.

O repasse enviado para a organização Aldeias Infantis SOS ajudará a manter mais de 80 projetos de cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias de 31 localidades no Brasil. Presente em 137 países, a organização lidera o maior movimento de cuidado infantil do mundo e trabalha com meninos e meninas que perderam ou correm o risco de perder o cuidado parental, garantindo o direito à convivência familiar, assegurado em Lei, além de responder por situações de emergência.

Ao longo desse mês, a Amazon Brasil também apresenta iniciativas para reconhecer e valorizar talentos pretos. Até o dia 30, na página "Valorizando nossa História" (amazon.com.br/consciencianegra), consumidores encontram uma curadoria de livros, escritores e autores independentes negros, e uma seleção de músicas, títulos de audiovisual e produtos da cultura preta. A página também destaca o projeto contínuo Vozes Negras (amazon.com.br/vozesnegras), que oferece visibilidade para escritores brasileiros, incluindo autores independentes que publicam suas próprias obras por meio do Kindle Direct Publishing. Em 2022, o projeto também conta com uma curadoria literária feita pelo ator e autor Lázaro Ramos e pela influenciadora digital Luiza Brasil.

Guia de Presentes e dicas para aproveitar ainda mais

Uma facilidade do período que também oferece conveniência aos clientes é a página Guia de Presentes para compras de fim de ano. Com uma curadoria de produtos para presentear e organizar as celebrações de Fim de Ano, os consumidores encontram em amazon.com.br/guiadepresentes guias temáticos e uma seleção qualificada de itens como Brinquedos, Eletrônicos, Moda, Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, Livros e Alimentos e Bebidas. Na página, também é possível encontrar ideias de decoração típica, embalagens de presentes e uma seleção de produtos para organizar as festas. Vale lembrar que é possível enviar itens já embalados para presente pela Amazon, acompanhados de um cartão com mensagem personalizada.

Quem for presentear também aproveita o prazo de devolução estendido. Produtos comprados até 31 de dezembro que sejam vendidos pela Amazon ou vendedores participantes do programa Prime poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2023. A Amazon.com.br também permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente sem a necessidade da pessoa que deu o presente saiba da devolução.

Novas ofertas todos os dias – por tempo limitado: Os consumidores podem aproveitar ofertas "Uau!", que ficam disponíveis por até 12 horas, e "Ofertas do Dia" e "Relâmpago", que ficam disponíveis por até 24 horas.

Os consumidores podem aproveitar ofertas "Uau!", que ficam disponíveis por até 12 horas, e "Ofertas do Dia" e "Relâmpago", que ficam disponíveis por até 24 horas. Amazon Shopping App: Apenas no app da Amazon é possível receber R$ 20 de desconto em sua primeira compra e ter acesso todos os dias a cupons com novas ofertas. Durante a Semana Black Friday , os clientes poderão usar o "Cupom do Dia" que estarão disponíveis exclusivamente para produtos selecionados e serão trocados todos os dias da semana.

Apenas no app da Amazon é possível receber de desconto em sua primeira compra e ter acesso todos os dias a cupons com novas ofertas. Durante a , os clientes poderão usar o "Cupom do Dia" que estarão disponíveis exclusivamente para produtos selecionados e serão trocados todos os dias da semana. Frete grátis e rápido: Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 nos produtos enviados pela Amazon.

Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de nos produtos enviados pela Amazon. Loja de Cupons: Quem quer economizar ainda mais, pode também aproveitar a Loja de Cupons (amazon.com.br/cupons), que oferece descontos em diversas categorias incluindo Eletrônicos, Livros e eBooks, Cuidados Pessoais e da Casa, Alimentos e Bebidas e muito mais. Uma vez destacados, os cupons são aplicados na finalização da compra.

Quem quer economizar ainda mais, pode também aproveitar a Loja de Cupons (amazon.com.br/cupons), que oferece descontos em diversas categorias incluindo Eletrônicos, Livros e eBooks, Cuidados Pessoais e da Casa, Alimentos e Bebidas e muito mais. Uma vez destacados, os cupons são aplicados na finalização da compra. Pagamento: Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix e boletos bancários.

Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix e boletos bancários. Parcelamentos: Os consumidores podem parcelar seus pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para Dispositivos Amazon, como a linha de produtos Kindle, Echo e FireTV.

* A seleção de produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.

