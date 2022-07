Amazon.com.br investe no sucesso de pequenos e médios empreendedores para o Prime Day

Com iniciativas para garantir que os vendedores parceiros possam atender à crescente demanda dos clientes em eventos comemorativos, a Amazon Brasil investe em treinamentos e novas ferramentas.

Loja 'Apoie Pequenos Negócios' compartilha histórias de pequenos e médios empreendedores que participarão do Prime Day, além de uma seleção de produtos de PMEs.

SÃO PAULO, 4 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Durante os dias 12 e 13 de julho acontece a terceira edição do Amazon Prime Day no Brasil. O evento, exclusivo para membros Prime, irá disponibilizar para os clientes diversos itens em promoção, inclusive de pequenas e médias empresas. Pensando no sucesso dos vendedores parceiros, a Amazon.com.br estabeleceu uma série de iniciativas para impulsionar as vendas e a visibilidade dos produtos destes empreendedores. De treinamentos a uma loja especial, as ações permitem que PMEs alcancem novos consumidores ao mesmo tempo que expandem seus negócios.

Durante o Prime Day, os membros Prime terão acesso a promoções exclusivas e frete gratuito sem valor mínimo por pedido para todo o Brasil em produtos elegíveis. A Amazon tem o objetivo de oferecer ao cliente velocidade e conveniência ao receber seus pacotes e, uma forma de viabilizar, é através do FBA – Logística da Amazon, um programa que estende aos vendedores parceiros do Marketplace da Amazon o frete rápido e gratuito de Prime. Disponível para vendedores presentes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná que operam sob o regime tributário do Simples Nacional, o programa deixa a Amazon como responsável pelo armazenamento, empacotamento e suporte pós-venda e os produtos passam a ser automaticamente elegíveis a frete rápido e gratuito para membros Amazon Prime. Pequenos e médios negócios podem aderir ao FBA - Logística da Amazon de forma automatizada e agendar a coleta ou enviar seu estoque de produtos para o Centro de Distribuição da Amazon localizado em Cajamar (SP).

Vender na Amazon é fácil e para todos, do pequeno ao grande e, pela Seller University, os vendedores parceiros podem encontrar webinars que ajudam quem está começando a dar seus primeiros passos no e-commerce e também quem já está com seu negócio estabelecido na Amazon. Na página, estão disponíveis treinamentos voltados para se preparar para o Prime Day, que além de educar sobre como criar ofertas de sucesso, também ensinam como utilizar ferramentas para planejamento e análise de desempenho.

"Presente no Brasil desde 2020, o Amazon Prime Day é um evento para celebrar os benefícios dos membros Amazon Prime. Na edição de 2021, mais de 250 milhões de itens foram vendidos no mundo e, na ocasião, as pequenas e médias empresas tiveram os dois maiores dias em vendas, mais do que qualquer outro período de 48 horas na história nas lojas da Amazon em todo o mundo", afirma Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil. "O evento é uma grande oportunidade para que esses empreendedores possam ter sucessos em seus negócios."

A Amazon.com.br também lançou em junho a Academia Amazon Sebrae, um acelerador de pequenos negócios em parceria com o Sebrae Nacional, para os empreendedores que desejam começar a vender na Amazon ou impulsionar ainda mais seu negócio. O acelerador oferece um portal de conteúdos gratuitos da Amazon e Sebrae, workshops práticos ao vivo sobre como vender na Amazon e suporte individual de gerentes de contas da Amazon.

Além disso, na loja especial "Apoie Pequenos Negócios" (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios), clientes poderão conhecer histórias de pequenos e médios empreendedores que participarão do Prime Day e ter acesso a uma seleção de produtos especiais de PMEs. O Prime Day também reforça o compromisso de longo prazo da Amazon com o Brasil, que investe para oferecer uma ótima experiência e serviços inovadores não apenas aos clientes e aos pequenos e médios empreendedores, mas também à comunidade local. Sendo assim, até 21 de julho, 15% das vendas realizadas na loja 'Apoie Pequenos Negócios' serão destinadas à CUFA (Central Única das Favelas).

Para mais informações sobre como vender na Amazon, acesse: venda.amazon.com.br.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

