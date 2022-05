Amazon.com.br realiza 2º Prêmio Geek de Literatura e vencedor ganhará R$ 10 mil

Livros de ficção científica, fantasia ou terror e histórias em quadrinhos inéditos lançados via Kindle Direct Publishing (KDP), a ferramenta de autopublicação da Amazon, podem participar do Prêmio, com inscrições começando em 5 de setembro

O autor vencedor de cada categoria receberá R$ 10.000, e ambos serão publicados pela editora Pipoca & Nanquim, enquanto o segundo colocado receberá R$ 5.000 e o terceiro, R$ 2.000.

SÃO PAULO, 31 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br anunciou o 2º Prêmio Geek de Literatura junto com a editora Pipoca & Nanquim, que reconhecerá autores e artistas geek independentes no Brasil e suas obras. Pela segunda vez, escritores de ficção científica, fantasia, terror e também quadrinistas podem participar desse prêmio feito exclusivamente para o público geek, que escolherá o vencedor por votação popular.

Desta vez, há mais prêmios em jogo. Os autores dos 1ºs colocados em cada categoria, Livros e Quadrinhos, receberão um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil e um contrato de edição para uma versão impressa de seu livro ou história em quadrinhos pela editora Pipoca & Nanquim. Mas nesta edição, o 2º e 3º colocados de cada categoria também receberão prêmios em dinheiro, de R$ 5 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

"A Amazon tem um compromisso de longo prazo com o Brasil e investe continuamente para oferecer aos leitores uma ótima experiência e os projetos mais inovadores, além de retribuir para a comunidade local. O Prêmio Geek de Literatura faz parte dessa dedicação, para ajudar a fomentar autores independentes do gênero e ampliar as opções para os amantes de livros, tanto apoiando a comunidade literária quanto atraindo novos leitores. O Prêmio Geek de Literatura permitiu que milhares de geeks espalhassem sua criatividade e suas histórias com leitores de todo o Brasil e do mundo", diz Ricardo Perez, gerente-geral de Livros da Amazon Brasil. "Este ano estamos aumentando a aposta para incentivar ainda mais autores e artistas a participar e publicar seus trabalhos. Apoiar essa comunidade apaixonada é uma alegria para a Amazon, e estamos entusiasmados em ver as novas histórias que virão e os fandoms que eles criarão", acrescenta.

"Há grandes autores em todas as partes do país que apenas esperam uma chance de serem descobertos. Pessoas de extremo talento, garra e força de vontade. O Pipoca & Nanquim sempre soube disso, portanto, foi uma honra e uma oportunidade inestimáveis sermos a editora convidada para a primeira edição do Prêmio Geek, responsável pela tarefa de publicar as obras vencedoras. Estamos muito orgulhosos e ansiosos para saber o que a próxima edição do Prêmio trará!", disse Alexandre Callari, fundador do Pipoca & Nanquim.

Para participar do Prêmio Geek de Literatura, os autores podem enviar seus trabalhos por meio do KDP (amazon.com.br/kdp) de 5 de setembro a 5 de novembro de 2022. Os autores de livros e quadrinhos devem incluir a hashtag #PrêmioGeek no campo de metadados de palavras-chave durante o processo de autopublicação e registrá-lo na categoria Ficção Científica, Fantasia e Horror ou Quadrinhos. Livros e Quadrinhos devem ser inéditos e escritos em português do Brasil. Os títulos também devem ser publicados exclusivamente no Kindle durante o período do Prêmio, inserindo-os no programa KDP Select. Os termos e condições podem ser vistos na página do Prêmio (amazon.com.br/premiogeek).

Os autores podem criar sua própria página de perfil na Central do Autor (author.amazon.com.br) onde podem compartilhar suas novidades e as informações mais atualizadas sobre seus livros com milhões de leitores. A página do autor é exibida na Amazon.com.br vinculada ao nome do autor, ajudando os leitores a encontrar seus livros e saber mais sobre eles de forma fácil e em um só lugar. Os autores também podem usar a ferramenta Kindle Create disponível para PC e MAC, uma maneira fácil e intuitiva de otimizar a publicação que oferece leitura guiada para quadrinhos, visualização do livro, estilo de capítulo e muito mais.

Os trabalhos dos participantes serão avaliados por um painel de especialistas editoriais do Pipoca & Nanquim em diversos critérios, como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial para selecionar uma lista de três finalistas para cada categoria: Livros e Quadrinhos. Depois que os finalistas forem anunciados ao público, os vencedores serão selecionados por voto popular, com os geeks de todo o mundo sendo convidados a votar em seus trabalhos favoritos em uma página especial. Os autores dos títulos vencedores, um por categoria, receberão R$ 10 mil como prêmio em dinheiro e um contrato de publicação para uma versão impressa da obra pelo Pipoca & Nanquim, enquanto os autores do segundo mais votado em cada categoria receberão um prêmio em dinheiro de R$ 5 mil e o terceiro mais votado, R$ 2 mil. Todos os finalistas serão apresentados nas comunicações da Amazon.com.br aos clientes. Todos os livros e quadrinhos participantes do Prêmio Geek de Literatura estarão disponíveis para leitores na Loja Kindle e no Kindle Unlimited.

Sobre o Kindle Direct Publishing

O Kindle Direct Publishing, ou KDP, é um serviço de autopublicação gratuito que permite que autores independentes publiquem seus trabalhos e alcancem novos públicos. Com o KDP, o poder da publicação está acessível a leitores e autores em todo o mundo, permitindo que um conjunto mais robusto e diversificado de vozes compartilhe histórias com um público mais amplo do que nunca. Para mais informações, visite amazon.com.br/kdp.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Sobre Pipoca & Nanquim

Fundada por três apaixonados por quadrinhos, a editora Pipoca & Nanquim nasceu em maio de 2017 como uma extensão direta do trabalho feio em seu canal homônimo no Youtube, surgido oito anos antes, e sua missão é responder a uma simples pergunta: como tantas HQs, de autores tão incríveis, não são publicadas no Brasil?

Inaugurada com a obra Espadas e Bruxas, do espanhol Esteban Maroto, o objetivo da editora é seguir uma linha de publicações de temática variada que mescle material antigo e contemporâneo, de diversos locais do mundo. O amor pelos quadrinhos e o respeito pelos fãs colecionadores são o eixo da Pipoca & Nanquim, cujo mote é prezar pela melhor qualidade gráfica e editorial, oferecer uma curadoria cuidadosa de títulos e promover o crescimento do mercado."

