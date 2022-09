Amazon.com.br realiza em setembro o Amazon Conecta 2022, evento gratuito para ensinar, conectar e engajar pequenos e médios empreendedores

Focado em impulsionar pequenos e médios negócios, evento apresenta painéis sobre como os programas logísticos da Amazon Brasil podem ajudar a expandir as vendas, preparando a vendedora e o vendedor parceiro para a Black Friday e o período de compras de final de ano.

Amazon Conecta é oportunidade para assistir a painéis com Daniel Mazini, Presidente da Amazon no Brasil, Ana Fontes, Fundadora do Rede Mulher Empreendedora, Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil, e Alfredo Soares, Fundador do G4 Educação.

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nos dias 20 e 21 de setembro, a Amazon Brasil apresenta a segunda edição do Amazon Conecta, um evento on-line gratuito com uma experiência única para quem já vende ou está interessado em vender na Amazon.com.br. O encontro é focado em impulsionar pequenos e médios negócios brasileiros e contará com mais de 20 painéis apresentados por especialistas em diversos temas dentro do universo do empreendedorismo, executivos da Amazon e vendedoras e vendedores parceiros. Com conteúdo que aborda como começar a vender na Amazon.com.br, expansão dos negócios internacionalmente e práticas para se preparar para as datas mais importantes do varejo, como a Black Friday, os painéis irão explorar temas que permitem que os pequenos e médios empreendedores alcancem novos clientes ao mesmo tempo que expandem seus negócios de olho nas novas tendências do varejo. Para registrar-se, acesse: venda.amazon.com.br/eventos/conecta

A história da Amazon com vendedores parceiros começou há mais de 20 anos. Em 1999, a companhia convidou pela primeira vez pequenas e médias empresas para iniciarem suas vendas em sua loja e, atualmente, 57% das unidades vendidas pela Amazon em todo o mundo vem desses vendedores parceiros. Quem mais ganha é o consumidor, que aproveita a vasta seleção de produtos e ainda tem maior conveniência e rapidez em sua experiência de compra. No Brasil, o Amazon Conecta chega em sua segunda edição, reforçando o compromisso de longo prazo da Amazon no país, com o objetivo de oferecer aos consumidores uma ótima experiência e os serviços mais inovadores, além de contribuir com ações para a comunidade local.

O Amazon Conecta também é uma grande oportunidade para assistir conteúdos com Daniel Mazini (Presidente da Amazon no Brasil), Ana Fontes (Fundadora da Rede Mulher Empreendedora), Ricardo Garrido (Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon Brasil), Ivan Tonet (Coordenador de Iniciativas Digitais no SEBRAE), Cleber Morais (Diretor Geral da Amazon Web Services – AWS), Alfredo Soares (Fundador do G4 Educação), Virginia Pavin (Líder de Experiência do Vendedor Parceiro Amazon para América Latina), Graciane Martins (Afroacademy), e Eduardo Loss (Líder de Vendas Internacionais na Amazon), entre outros.

"Repetindo o sucesso do ano passado, queremos promover o Amazon Conecta como um espaço de inspiração e aprendizado para pequenos e médios negócios brasileiros, mostrando como nossos programas podem ajudar no sucesso desses empreendedores. Queremos que todas e todos estejam preparados para a temporada de compras de fim de ano da melhor forma possível", afirma Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon. "Para a Amazon, é essencial investir no sucesso de seus vendedores parceiros e ajudar as pequenas empresas a alcançarem mais clientes. Queremos mostrar que vender na Amazon é fácil e para todos, do pequeno ao grande, além de destacar nosso comprometimento com o empoderamento e crescimento dessas pequenas e médias empresas."

Para se inscrever no Amazon Conecta 2022 e ver a agenda completa com mais de 20 painéis, acesse: venda.amazon.com.br/eventos/conecta. Veja alguns dos temas que serão abordados no Amazon Conecta:



Dia 20

10h00 - Abertura do evento - Ricardo Garrido (Amazon Brasil)

10h25 - Lançamentos do Ano | Apoiando Pequenos Negócios |Daniel Mazini (Amazon Brasil)

10h45 - Novos empreendedores | O Papel dos Líderes Futuros

11h05 - Histórias de Sucesso | Mulheres Empreendedoras na Amazon

11h15 - Impulsionando o Empreendedorismo Feminino

12h05 - Histórias de Sucesso | Vendendo Internacionalmente na Amazon

12h15 – Globalizando Seu Negócio

13h45 - Logística | desafios de crescimento no Brasil

14h10 - Histórias de Sucesso | FBA - Logística da Amazon

14h20 - Masterclass | Comece a vender na Amazon

14h40 – Masterclass | Como Crescer Seu Negócio Online

15h00 - Masterclass | Por Quê Entrar no FBA - Logística da Amazon

15h20 – Masterclass | Otimizando Sua Estratégia: Programas de Logística da Amazon

15h40 – Masterclass | Catálogo na Amazon: Como Criar e Gerenciar Páginas de Produtos Bem Sucedidas

16h00 - Masterclass | Vendendo Internacionalmente na Amazon

16h20 - Masterclass | Preparação para a Black Friday com a Amazon.com.br

Dia 21

10h00 - Inovando para Consumidores Pós-Pandemia

10h30 - A Digitalização de Pequenos Negócios

11h20 - Histórias de Sucesso | Donos de Marca

12h00 - Construindo sua marca em uma era D2C

12h40 - Amazon Alexa | Utilizando a Tecnologia para Inclusão

12h50 - O caminho para a transformação digital de pequenos negócios

13h00 - Impulsionando seu negócio com Amazon Ads

14h20 - Empreendedorismo Negro: Empoderando o Brasil

15h35 - Masterclass | Impulsionando Seus Produtos com Promoções e Cupons

15h55 - Masterclass | Escalando seu negócio com Amazon Ads

16h15 - Ganhando com o Programa de Associados da Amazon

16h35 - Masterclass | Construindo sua Marca do Zero

16h55 - Masterclass | Vendendo na Amazon - como obter ajuda

17h15 - Masterclass | AWS - Torne-se um Pequeno Negócio no Varejo Digital

17h35 - Encerramento do segundo dia

Mais informações sobre como vender na Amazon, programas e soluções para vendedores parceiros podem ser encontradas em: www.amazon.com.br/venda

