Amazon.com.br tem tudo para a lista escolar e volta às aulas com conveniência, ofertas e descontos progressivos

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Até 28 de fevereiro de 2023, a Amazon.com.br traz mais facilidade, conveniência e ofertas para que os clientes completem a lista de material escolar para crianças, adolescentes e universitários e todos os estudantes na Volta às Aulas (www.amazon.com.br/voltaasaulas) sem sair de casa. Além da agilidade na entrega, a página oferece uma ampla seleção com mais de 10 mil itens de diversas categorias para acompanhar o ano letivo, desde itens de papelaria, livros, eletrônicos, mochilas e itens de moda, até produtos de supermercado para rechear a lancheira, e ainda ter desconto progressivo no material escolar. Outra novidade para a Volta às Aulas é que a Amazon.com.br ainda oferece mais economia com uma loja destacando opções usadas de livros didáticos, paradidáticos e obras de literatura.

"A temporada de volta às aulas é um momento marcante para as famílias e em especial para crianças e adolescentes. Nós da Amazon queremos ser os grandes parceiros das famílias também neste período", diz Juliana Sztrajtman, Diretora de Varejo na Amazon no Brasil. "No Brasil, esse período se junta a uma época de aumento de despesas, com férias e pagamentos do começo do ano. As famílias procuram economizar sem abrir mão da qualidade, na experiência e no produto, e por isso nosso foco é tornar as compras de material escolar mais convenientes, com preços baixos e entrega rápida. Temos um compromisso na Amazon de oferecer ótimas experiências para todos os nossos clientes no Brasil todos os dias, e não seria diferente durante essa fase."

Todos os clientes Amazon podem aproveitar o desconto progressivo em mais de 600 itens elegíveis comprando 5, 10, 15 ou mais unidades de itens de material escolar, alcançando até 15%. Membros Prime tem mais vantagem: o desconto progressivo de até 20%. Quanto mais você completar a sua lista, maior será a economia. A compra de cinco produtos ou mais rende um desconto de 5%, com a assinatura Amazon Prime, é de 10%. Dez produtos ou mais, 10%, com a assinatura Amazon Prime, é de 15%. Quinze ou mais, 15%, e com a assinatura Amazon Prime é de 20%. A seleção completa de itens, que inclui itens de material de escritório e papelaria, brinquedos educativos e eletrônicos, está disponível neste link.

A Amazon conta com uma vasta seleção livros escolares para todas as idades como dicionários, livros didáticos, paradidáticos, educativos e obras literárias que são parte do currículo dos estudantes. Além disso, é possível navegar por coleções como Aprender Juntos, Buriti Plus, Caminhar Juntos, Araribá Plus, Geração Alpha, Ligamundo, Marcha Criança, Português Linguagens, Projeto Ápis, Projeto Presente e Projeto Teláris.

Para a hora do recreio, itens selecionados do Amazon Super (amazon.com.br/amazonsuper) para completar a lancheira e cuidados pessoais dos alunos contam com desconto adicional. Amazon Super é um programa de descontos para itens de supermercado, que reúne em um só lugar produtos de diversas categorias. Ao adicionar ao carrinho de compras 10 ou mais produtos, iguais ou diferentes, o cliente recebe 10% de desconto na finalização do pedido. Para membros Prime, o desconto é de 15%, além do frete grátis sem valor mínimo de compra. São milhares de produtos, incluindo alimentos, bebidas, limpeza da casa, cuidados pessoais e beleza entre outros.

Entre as novas funcionalidades apresentadas para a Volta às Aulas da Amazon.com.br, a busca de produtos por personagens infantis facilita a procura dos pais por itens que ofereçam mais diversão para as crianças em um momento de novos desafios e descobertas. É possível filtrar a busca para apresentar itens licenciados de franquias e personagens diversos, como Harry Potter, Hello Kitty, Mickey Mouse, Minnie Mouse, DC, Marvel e Star Wars. Também é possível direcionar a pesquisa por marcas específicas de cada item, por categoria ou até listas pré-selecionadas por idade escolar.

Os livros ocupam uma parte importante do orçamento familiar durante todo o ano letivo. Por isso, os consumidores podem também contar com mais uma novidade para economizar na Volta às Aulas da Amazon.com.br. Aqueles que desejam comprar livros com preços mais acessíveis e contribuir com a redução do consumo de energia e matéria-prima usadas para impressão de novos livros podem acessar as opções de livros usados em amazon.com.br/livrosusados . É possível pesquisar por destaques em diferentes gêneros, incluindo livros didáticos, escolares e de literatura, além de opções em obras de ficção; HQs, mangás e graphic novels; e ainda livros em inglês e outras línguas.

Os livros usados são classificados de acordo com a condição em que se encontram. Basta selecionar o título desejado. Abaixo das opções de formato aparecem o número de ofertas "novas" e "usadas" disponíveis, bem como as opções de preços disponíveis. Ao clicar na opção "Usado", é possível ver todos os vendedores parceiros da Amazon que estão ofertando a obra e também é possível definir a condição do livro, entre "como novo", "bom", "aceitável" e "colecionador", por exemplo. São milhares de ofertas de títulos variados.

A Volta às Aulas da Amazon.com.br traz milhares de ofertas em diversas categorias para facilitar a aquisição de toda a lista de material escolar para todas as idades. A seleção de produtos e preços pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques:

Ofertas em Material Escolar, com marcas como Faber-Castell, BIC, Tilibra e Stabilo;

Livros escolares para todas as idades, incluindo títulos da Editora Melhoramentos, Cia das Letrinhas, Ciranda Cultural e Editora Nobel;

Ofertas em Informática, incluindo as marcas Lenovo, Dell, Samsung e Apple;

Eletrônicos para estudar, incluindo produtos JBL como fones de ouvido;

Ofertas em Mochilas, Estojos e Lancheiras, incluindo produtos Tilibra;

Ofertas em Brinquedos e Jogos Educativos, como massinhas de modelar e brinquedos de montar Estrela, Fisher-Price e Hasbro;

Ofertas em Moda Infantil de marcas como Carter's, Tigor T. Tigre e Lilica Ripilica;

Cuidados Pessoais para levar na mochila, incluindo produtos Johnson's, Granado e Colgate;

Ofertas em Calçados Infantis, incluindo tênis e chinelos Topper, Rider e Fila;

Itens para organizar o ambiente de estudo, como móveis, luminárias e organizadores;

Produtos para a hora do recreio, incluindo lanches, doces e bebidas de marcas como Bauducco, Nestlé e Lacta;

Artigos esportivos para brincar junto, como bolas e acessórios Penalty e Topper;

Itens para a creche, com tudo para a bolsa do bebê incluindo produtos de higiene, fraldas e brinquedos de marcas como Johnson's, Granado e Huggies.

Frete grátis e rápido: Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 nos produtos enviados pela Amazon.

Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de nos produtos enviados pela Amazon. Pagamento: Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix e boletos bancários.

Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix e boletos bancários. Parcelamentos: Os consumidores podem parcelar seus pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para Dispositivos Amazon, como a linha de produtos Kindle, Echo e FireTV.

Os membros Amazon Prime têm à sua disposição ainda mais formas de economizar. Além de entrega rápida e gratuita sem valor mínimo de compra em milhões de produtos e acesso antecipado a ofertas selecionadas na Amazon.com.br, também contam com descontos e vantagens exclusivas e têm acesso ilimitado a filmes e séries premiadas com o Prime Video, mais de milhões de músicas com Amazon Music para membros Prime, centenas de eBooks gratuitos com Prime Reading, jogos gratuitos Prime Gaming.

*O preço e a seleção de produtos podem variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

