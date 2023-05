Amazon México da a conocer datos sobre su impacto positivo en las PyMES mexicanas durante Amazon Conecta

El evento de capacitación y networking más grande de Amazon México contó con conferencias y talleres para cerca de 1,500 emprendedores.

Se dieron a conocer por primera vez datos sobre el impacto que ha tenido Amazon México en el entorno emprendedor mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Amazon Conecta concluyó con éxito su primera edición, convirtiéndose en el evento más grande de capacitación y networking para emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y vendedores de Amazon México, con una asistencia de 1,500 emprendedores y pequeñas y medianas empresas, entre asistentes en el formato presencial y mediante la transmisión en línea.

Emprendedores en Amazon Conecta

Durante el evento, Amazon México dio a conocer por primera vez datos sobre el impacto que tiene su operación en el entorno emprendedor del país, así como en las PyMES que venden en su tienda. Actualmente, Amazon México cuenta con casi 18 mil vendedores domésticos de los cuales el 99% son PyMES que venden cerca de 3 millones de productos listados y generan más de 57,000 empleos directos e indirectos.

En años recientes el comercio electrónico se ha convertido en una importante fuente de ingresos para los emprendedores del país. En este sentido, el 78% de las PyMES que venden en Amazon México comenzaron a hacerlo entre 2020 y 2022, y estas generan un valor que en volumen de ventas sería equivalente al 127% del PIB generado por el sector museos y sitios históricos de México, y el 31% del PIB generado por radio y televisión.

Para Renata Arvizu, líder del marketplace de Amazon México, "Amazon Conecta es la oportunidad perfecta no sólo para capacitarse con ponencias y talleres, sino para dimensionar la forma en que vender a través de Amazon pueda abrir puertas y ayudar a las PyMES a aumentar sus ventas de forma exponencial en México y el resto del mundo. Somos un gran aliado para los emprendedores de todo el país que quieren hacer crecer sus negocios".

Y es que, si bien buena parte de los vendedores de Amazon México están ubicados en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, alrededor del 60% de ellos se encuentran localizados en otros estados. Esto demuestra cómo el comercio electrónico y en especial la tienda de Amazon ayudan a generar oportunidades de venta para numerosas pequeñas empresas de todo el país descentralizando oportunidades de acceso a mercado.

Además, el 77% de las ventas hechas por PyMES en Amazon México se generaron en estados distintos al del origen del vendedor, mostrando que Amazon conecta a sus vendedores con consumidores de todo el país.

Actualmente Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Querétaro y Nuevo León son las entidades con mayor porcentaje de vendedores en Amazon en relación con su cantidad de habitantes, y algunos de los estados que más han crecido recientemente en número de vendedores son Zacatecas, Tlaxcala y Guerrero.

En cuanto a ventas internacionales, cerca del 20% de las PyMES que venden en Amazon.com.mx se han expandido a EEUU y Canadá, aumentando sus exportaciones en 1.8 veces desde 2018.

"Amazon es una ventana al mundo, los vendedores pueden comenzar a expandir su alcance a otros países en menos de 60 días. Nuestros expertos trabajan para que las PyMES sigan creciendo, y es que los vendedores en Amazon México que tienen un asesor de cuenta y llevan más de un año en el programa de asesoría, tienen un volumen de venta que se eleva al doble de sus ventas locales", añadió Renata Arvizu.

Durante Amazon Conecta, los asistentes vivieron una jornada llena de conferencias y talleres impartidos por diversos expertos en materia de comercio electrónico e innovación empresarial, como Oso Trava, inversionista y fundador de Cracks Podcasts; y Juan del Cerro, fundador de Disruptivo TV y Socialab, además de que tuvieron la oportunidad de ampliar su red de contactos y ponerse al día con tendencias del ecommerce.

Algunas de las ponencias y talleres trataron temas como Amazon Web Services para el impulso de negocios, apoyo del gobierno mexicano a las PyMES, ecommerce en la era del servicio, operaciones y logística, e impacto de Amazon en el sector del emprendimiento en México.

Dentro de la temática de las operaciones de Amazon, se destacó la red logística de personas, sitios y vehículos que hacen posible la entrega de los pedidos rápidamente a los clientes a través de 10 centros de envío, 3 centros de clasificación y 27 estaciones de entrega a lo largo del territorio mexicano. Así mismo, se destacó algunos beneficios del programa FBA (Fulfilled by Amazon o Logística de Amazon) con el que la compañía ayuda a los vendedores con todo el proceso de logística, desde el uso de última tecnología y el almacenamiento hasta la entrega del pedido, servicio al cliente y posibles devoluciones, brindando una gran experiencia al cliente.

Durante 2021 y 2022 Amazon ha capacitado a 32 mil emprendedores y PyMES a través de 250 webinars y eventos, 270 horas de contenido educativo, actividades en alianza con gobiernos estatales y locales, 215 entrenamientos en Seller University, sitio de Amazon con recursos educativos accesible a todos los vendedores, y actividades con aceleradores de pequeñas empresas. Por su parte las PyMES han tomado el equivalente de 6.8 millones de horas de entrenamiento a través de los recursos habilitados por Amazon.

Las sesiones de capacitación del evento estarán disponibles en línea en los siguientes días para los asistentes en www.amazonconecta.com

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en dar prioridad a los clientes y no a la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del planeta, el mejor empleador y el lugar más seguro para trabajar de la Tierra. Las opiniones de los clientes, compras de 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Prime, Logística de Amazon (FBA), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de los productos y servicios liderados por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue @AmazonNews

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2068112/Conecta.jpg

FUENTE Amazon

SOURCE Amazon