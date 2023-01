Amazon México hace un donativo a Casa de la Amistad e invita a usuarios a sumarse al apoyo a las comunidades

Únete a la iniciativa de Amazon México y compra algo de la mesa de regalos especial para que los niños y niñas de Casa de la Amistad reciban productos que necesitan.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Amazon México dio a conocer el apoyo a la ONG Casa de la Amistad para niños con cáncer IAP, mediante una donación con valor monetario de $485,750 pesos, con el objetivo de brindar soporte económico a 80 personas de diferentes estados de la república con medicamentos y estudios especiales, y así apoyar los esfuerzos de la organización para mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos con cáncer en México.

Asimismo, Amazon México invita a todos sus clientes a unirse a la iniciativa "Ayuda a Casa de la Amistad" con el objetivo de donar a la organización lo que tienen en su mesa de regalos. Todos los artículos de la lista ayudarán a Casa de la Amistad a seguir brindando apoyo integral a niñas, niños y jóvenes que padecen esta enfermedad. Entre las actividades que sustenta la institución está la detección oportuna de cáncer, la atención temprana, tratamiento adecuado y fidelidad al tratamiento.

Con respecto a la lista de deseos, cualquier persona puede donar a través de Amazon a partir del 17 de enero. Los pasos son los siguientes:

Selecciona los artículos que quieres donar de la lista. Procede a pagos y selecciona como dirección "Casa de la Amistad, dirección de la mesa de regalos". Realiza el pago y finaliza tu pedido.

De esta forma, todas las personas interesadas pueden ayudar a esta causa de forma sencilla, y contribuir a marcar la diferencia para aquellos que más lo necesitan en estos momentos.

Amazon México hace un llamado a todos sus consumidores para ayudar a los pequeños del país, confirmando una vez más que Amazon es para todos. La campaña estará disponible del 17 de enero al 10 de febrero de 2023. ¡Apoya a esta gran causa!

Para conocer más de la labor extraordinaria que realiza esta organización, te invitamos a conocer su página web: www.casadelaamistad.org.mx

Para conocer los términos y condiciones de la mesa de regalos de Casa de la Amistad en Amazon, da clic aquí.

Acerca de Amazon

