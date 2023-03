Amazon oferece até 60% de desconto em mais de 90 mil ofertas na Semana do Consumidor

Na celebração ao consumidor, clientes podem aproveitar descontos em itens de diversas categorias como Dispositivos Amazon, incluindo smart speakers Echo com Alexa, e-readers Kindle e Fire TV Stick com Alexa, Celulares e acessórios, Computadores e Informática, Livros, Cuidados Pessoais e da Casa, Cozinha, Video Games, Eletrônicos e TVs, Moda, e muito mais

Ofertas incluem marcas como Apple, Lenovo, Harper Collins, Omo, Mondial, Electrolux, Playstation, Samsung, Havaianas e Lola Cosmetics

SÃO PAULO, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- De 9 a 20 de março, a Amazon.com.br traz ofertas em diversas categorias na Semana do Consumidor com mais de 90 mil produtos. Entre 9 e 12 de março, acontece o Esquenta Semana do Consumidor, onde clientes poderão encontrar descontos em Cuidados Pessoais e da Casa, Alimentos e Bebidas, Beleza, além de até 50% de desconto em itens de Moda. Já na Semana do Consumidor, de 13 até 20 de março, essas e outras categorias incluindo Dispositivos Amazon, Celulares e Acessórios, Computadores e Informática, Livros, Cuidados Pessoais e da Casa, Cozinha, Video Games e Eletrônicos e TVs, Moda, entre outras, terão até 60% de desconto.

A Semana do Consumidor, o terceiro maior evento anual da Amazon.com.br, é parte dos constantes investimentos que a empresa faz para melhorar a experiência do consumidor, em ofertas com os melhores preços, a expansão da seleção de produtos, aprimorando a experiência de entrega, e encontrando cada vez mais opções de pagamento para a conveniência de seus clientes. Desde a última Semana do Consumidor, a Amazon Brasil cresceu de 50 milhões de produtos em 30 categorias para mais de 100 milhões de produtos em mais de 50 categorias de produtos. Também ampliou a disponibilidade da entrega em um dia de 100 para mais de 200 cidades em todo o Brasil.

"Celebramos a Semana e o Dia do Consumidor como uma das datas mais importantes do ano para nossos clientes. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo e é nossa obsessão por eles que nos move a oferecer ao consumidor brasileiro as melhores ofertas, em uma experiência única, com ótimos preços, conveniência e frete rápido", afirma Daniel Mazini, Presidente da Amazon Brasil. "A Semana do Consumidor é a oportunidade perfeita para fazer valer esse nosso DNA. Em onze dias teremos promoções em diversas categorias de produtos e mais de 90 mil ofertas para nossos consumidores", comenta Mazini.

Entre 13 e 20 de março, os clientes poderão aproveitar descontos de: R$ 200 em Dispositivos Amazon; ofertas em Video Games; até 70% em Livros e eBooks; até 60% em Moda; até 35% em TVs e Eletrônicos; até 30% em itens para Casa, Cozinha, Beleza, Alimentos e Bebidas, Brinquedos e Jogos, Papelaria, Esportes e Aventura, Perfumes Importados; até 25% em Celulares e Acessórios, Computadores e Informática, Cuidados Pessoais e da Casa, Bebidas Alcoólicas, Casa Inteligente, Ferramentas e Construção, Pet Shop, Jardim e Piscina, Automotivo, Instrumentos Musicais; e até 20% em itens para bebê.

Os membros Amazon Prime têm frete grátis sem valor mínimo de compra em produtos elegíveis com entregas em até um dia útil em mais de 200 cidades e em até dois dias para mais de 1.000 cidades, e os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 nos produtos enviados pela Amazon. Estes benefícios se unem aos de entretenimento, como filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas em modo aleatório, playlists com acesso total e os melhores podcasts sem anúncio no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. A Amazon traz também a conveniência de diversas opções de pagamento: clientes Amazon podem contar com a facilidade de parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes sem juros para Dispositivos Amazon, além de acompanhar as promoções por meio de notificações e ter acesso a cupons diários e exclusivos no aplicativo da Amazon.

Em uma novidade para o dia do Consumidor, agora é possível também pagar por suas compras usando pontos Livelo com o Compre com Pontos. A opção de pagamento permite aos clientes pagar com pontos, diretamente no checkout, a compra de qualquer item dos mais de 100 milhões de produtos em mais de 50 categorias, através do aplicativo Amazon Shopping ou na Amazon.com.br.

Confira os descontos para diversas categorias de produtos durante o período:

Até R$ 200 de desconto em Dispositivos Amazon:

de desconto em Família Echo : Echo Dot (3° geração) de R$ 349 por R$ 279 ; Echo Dot (4° geração) de R$ 399 por R$ 299 ; Echo Dot com relógio (4° geração) de R$ 499 por R$ 359 ; Echo (4° geração) por R$ 749 por R$ 599 ; Echo Show 5 (2° geração) de R$ 599 por R$ 449 ; Echo Show 8 (2° geração) de R$ 999 por R$ 829 ; Echo Show 10 de R$ 1.999 por R$ 1.799 ; Echo Show 15 de R$ 1.899 por R$ 1.699 ; Echo Studio de R$ 1.799 por R$ 1.599 ; Echo Buds (2° geração) com estojo de recarga com fio de R$ 899 por R$ 749 ; Echo Buds (2° geração) estojo de recarga sem fio de R$ 999 por R$ 849 ;

Echo Dot Echo Dot Echo Dot Echo Echo Studio Echo Buds recarga Echo Buds recarga

Família Fire TV: Fire TV Stick 4K de R$ 449 por R$ 369 ; Fire TV Stick de R$ 379 por R$ 269 ;

Fire Stick Fire Stick

Família Kindle : Novo Kindle 11ª Geração de R$ 499 por R$ 449 ; Kindle Paperwhite 16 GB de R$ 799 por R$ 719 ; Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB de R$ 899 por R$ 809 ;

Kindle Kindle Paperwhite GB Kindle Paperwhite Signature Edition GB Além dos destaques acima, acessórios para dispositivos como capas para Kindle 10ª geração, Kindle Paperwhite e Kindle Oasis também terão descontos. Membros Prime terão acesso a descontos exclusivos como R$150 de desconto no Echo Dot 4ª Geração mais Lâmpada Inteligente e R$190 de desconto no Echo Dot com Relógio mais Lâmpada Inteligente.

de desconto no Echo Dot 4ª Geração mais Lâmpada Inteligente e de desconto no Echo Dot com Relógio mais Lâmpada Inteligente. 3 meses de Kindle Unlimited por R$ 1,99 para novos assinantes e cupom de R$10 em seleção de eBooks exclusivo para clientes Kindle Unlimited disponível em amazon.com.br/unlimited10 ;

Kindle Unlimited amazon.com.br/unlimited10 9 títulos exclusivos em Prime Reading disponíveis por tempo limitado para a Semana do Consumidor, como A Canção de Aquiles , por Madeline Miller, e Promessas Vazias , por Lexi Ryan ;

A Canção de Aquiles Madeline Promessas Vazias Celulares e Acessórios: até 25% de desconto incluindo smartphones, smartwatches , carregadores portáteis e acessórios de marcas como Apple, Intelbras , Webookers WB e Geonav ;

smartwatches Intelbras Webookers WB Geonav Computadores e Informática: até 25% de desconto em notebooks , monitores, PC Gamer , cadeiras gamer , impressoras e acessórios de marcas como Lenovo , ACER , HP e HyperX ;

notebooks Gamer gamer Lenovo ACER HyperX Livros e eBooks: até 70% de desconto em obras das editoras Ciranda Cultural, HarperCollins , Planeta, Aleph , Record, Companhia das Letras, Ediouro e muito mais;

HarperCollins Aleph Cuidados Pessoais e da Casa: até 25% de desconto em itens como detergente para roupas em pó Omo , Repelente Exposis , produtos de Higiene do Bebê da Mustela e itens da Head & Shoulder ;

Omo Exposis Mustela Shoulder Casa: até 30% de desconto em aspiradores de pó, itens para organização, ar e ventilação de marcas como WAP , Mondial , FlashLimp e Britânia ;

WAP Mondial FlashLimp Britânia Cozinha: até 30% de desconto em eletroportáteis , panelas e itens para chá e café de marcas como Electrolux , Midea , Britânia , Mondial e Oster ;

eletroportáteis panelas Electrolux Midea Britânia Mondial Oster Video Games: ofertas em jogos, acessórios e consoles de marcas como Nintendo e Playstation;

TVs e Eletrônicos: até 35% de desconto em itens de áudio e som, câmeras e acessórios de marcas que incluem Philips , Samsung, Mondial e Fujifilm ;

Philips Mondial Fujifilm Moda: até 60% de desconto em roupas, calçados, bolsas, mochilas, malas, óculos e relógios de marcas como Havaianas, New Balance , Guess e Calvin Klein;

New Balance Guess Calvin Beleza: até 30% de desconto em itens para cuidados com o cabelo, cuidados com o corpo e maquiagens de marcas como Lola Cosmetics , Nivea , Eudora Siage e Australian Gold ;

maquiagens Lola Cosmetics Nivea Eudora Siage Australian Gold Alimentos e Bebidas: até 30% de desconto em produtos Orfeu, Yopro , Heinz , Br Spices e Piracanjuba ;

Yopro Heinz Br Spices Piracanjuba Bebidas Alcoólicas: até 25% de desconto em bebidas da Tanqueray , Absolut , Amarula , Concha y Toro e muito mais;

Tanqueray Absolut Amarula Itens para Bebê: até 20% de desconto em produtos para a segurança do bebê, brinquedos, atividades e itens para amamentação de marcas como NUK , Burigotto , Cosco e Mattel ;

NUK Burigotto Cosco Mattel Casa Inteligente: até 25% de desconto em lâmpadas, fechaduras e campainhas inteligentes incluindo marcas como Positivo, Intelbras , Steck e Elgin ;

fechaduras campainhas Intelbras Steck Elgin Ferramentas e Construção: até 25% de desconto em ferramentas elétricas, ferramentas manuais, chuveiros e instalações, materiais de elétrica e iluminação de marcas como Bosch , Zagonel e Docol ;

chuveiros Bosch Zagonel Docol Brinquedos e Jogos: até 30% de desconto em jogos de tabuleiro, bonecas e colecionáveis de marcas que incluem Estrela, NERF , Grow ;

colecionáveis NERF Grow Papelaria: até 30% de desconto em agendas e cadernos, materiais de escrita e de escritório de marcas como Faber-Castell , Tilibra , Stabilo e Steadtler ;

Faber-Castell Tilibra Stabilo Steadtler Pet Shop: até 25% de desconto em rações , tapetes higiênicos e petiscos de marcas como Pedigree , Whiskas , Nestlé Purina e Blue Premium ;

rações higiênicos Pedigree Whiskas Nestlé Blue Premium Esportes e Aventura: até 35% de desconto em garrafas, copos térmicos e bicicletas de marcas como Stanley e Caloi ;

copos térmicos Caloi Jardim e Piscina: até 25% de desconto em itens como lavadoras de alta pressão, produtos para jardinagem, piscinas e churrasco de marcas como WAP , Palisad , Mor e Karcher ;

WAP Palisad Karcher Automotivo: até 25% de desconto em itens para cuidados automotivos , capacetes, acessórios para carro e moto, som automotivo de marcas como Bosch , Protork , 3M e Pioneer ;

automotivos Bosch Protork Pioneer Instrumentos Musicais: até 25% de desconto em instrumentos e itens da Tagima , Raveo , Audio-technica e Yamaha;

Tagima Raveo Audio-technica CD e Vinil com até 60% de desconto;

DVD e Blu-Ray com até 75% de desconto;

Perfumes Importados: até 30% de desconto incluindo marcas como Hugo Boss e Calvin Klein.

Programa Amazon Influencer

Reconhecendo o hábito do consumidor brasileiro de se guiar por influenciadores em suas decisões de compra, a Amazon.com.br trouxe uma experiência ainda melhor para seus clientes e lançou agora no Mês do Consumidor também o Programa Amazon Influencer. Com o Programa, os consumidores podem acessar páginas individuais e personalizadas de seus influenciadores favoritos dentro da loja da Amazon.com.br e comprar a partir das listas criadas por eles, tornando mais fácil buscar, encontrar e adquirir produtos recomendados pelos criadores de conteúdo que mais confiam.

Mais dicas para economizar na Semana do Consumidor

A maior seleção de produtos para a Semana do Consumidor na Amazon: são 90 mil produtos com até 60% de desconto em 11 dias de evento, a maior seleção para a Semana do Consumidor da Amazon.com.br até o momento. Para além da Semana, a Amazon também conta com uma vasta seleção de produtos para os consumidores, com mais de 100 milhões de produtos em mais de 50 categorias.

Frete grátis e rápido : Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e, agora, em mais de 200 cidades em até um dia útil. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 nos produtos enviados pela Amazon. Com acordos como o firmado com a Azul Linhas Áreas Brasileiras, a Amazon.com.br expande sua capacidade de entregas rápidas para todos os consumidores residentes no Brasil.

: Consumidores que realizarem a primeira compra no site ou no app contam com frete grátis em produtos enviados pela Amazon. Membros Amazon Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e, agora, em mais de em até um dia útil. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de nos produtos enviados pela Amazon. Com acordos como o firmado com a Azul Linhas Áreas Brasileiras, a Amazon.com.br expande sua capacidade de entregas rápidas para todos os consumidores residentes no Brasil. Mais Formas de Pagamento : Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix, boletos bancários e Compre com Pontos Livelo. Novidade! Com o Compre com Pontos Livelo, é possível pagar por suas compras, total ou parcialmente, usando pontos Livelo com o Compre com Pontos. Basta selecionar a opção no checkout após vincular as contas Amazon.com.br e Livelo. Saiba mais em amazon.com.br/livelo.

: Na Amazon.com.br, os consumidores podem realizar o pagamento de suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix, boletos bancários e Compre com Pontos Livelo. Com o Compre com Pontos Livelo, é possível pagar por suas compras, total ou parcialmente, usando pontos Livelo com o Compre com Pontos. Basta selecionar a opção no checkout após vincular as contas Amazon.com.br e Livelo. Saiba mais em amazon.com.br/livelo. Parcelamentos: Os consumidores podem parcelar seus pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para Dispositivos Amazon, como a linha de produtos Kindle, Echo e FireTV.

*O preço e a seleção de produtos podem variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas em modo aleatório, playlists com acesso total e os melhores podcasts sem anúncio no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

