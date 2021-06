Amazon Prime Day 2021: Membros Prime compraram mais de 250 milhões de itens no mundo em dois dias e economizaram mais do que no evento anterior

No Brasil, Prime Day 2021 registra aumento de mais de 120% em quantidade de itens comprados pelos membros Prime em comparação ao evento do ano anterior

Nas primeiras 24 horas da edição deste ano, a quantidade de produtos comprados na Amazon.com.br foi superior à da Black Friday 2020

Fire TV Stick Lite, Smart Lâmpada Wi-Fi Casa Inteligente Positivo, Molho Tradicional Heinz, Sabão em Pó Omo e Fritadeira Sem Óleo Mondial estão entre os produtos mais comprados no Brasil durante o Prime Day 2021

As promoções da Amazon Music geraram mais inscrições para Amazon Music Unlimited globalmente do que em qualquer outro Prime Day

SÃO PAULO, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- (NASDAQ: AMZN) - Em sua segunda edição no Brasil e realizado simultaneamente em 20 países, o Amazon Prime Day 2021 aconteceu nos dias 21 e 22 de junho e registrou globalmente uma economia recorde para os membros Prime, que compraram mais de 250 milhões de itens com ofertas exclusivas. No Brasil, a quantidade de produtos comprados durante o Prime Day foi superior à registrada na primeira edição do evento no país, que foi realizada ano passado. E, nas primeiras 24 horas do evento, a quantidade de produtos comprados foi superior se comparada à Black Friday 2020.

"Eu gostaria de agradecer a todas as equipes da Amazon que tornaram este Prime Day possível para membros Prime em todo o mundo e que apoiaram pequenos e médios negócios", disse Dave Clark, CEO Global para Consumo da Amazon. "Os membros Prime são parte integrante da nossa família Amazon e adoramos celebrá-los durante o Prime Day com ofertas e entretenimento incríveis, como o Prime Day Show realizado esse ano."

No Brasil, o Prime Day 2021 entra para o calendário de datas para o varejo brasileiro e registra aumento de mais de 120% em quantidade de itens comprados pelos membros Prime em comparação ao evento do ano anterior. "Estamos muito felizes com os resultados do segundo Amazon Prime Day no Brasil. Adoramos trazer novas oportunidades de compras e entretenimento para o público brasileiro, que aproveitou o Prime Day com diversos benefícios exclusivos, como frete grátis e rápido para todo país em produtos com o selo Prime, entre outras vantagens", disse Daniel Mazini, Diretor Geral e Country Manager da Amazon no Brasil. "Registramos marcas históricas e gostaria de agradecer a todo o time, aos parceiros e aos consumidores que tornaram esse evento tão especial e único."

O Prime Day estimula o sucesso das pequenas e médias empresas

A Amazon se dedica continuamente a ampliar o sucesso de seus vendedores parceiros. No Prime Day, pequenas e médias empresas tiveram os dois maiores dias em vendas - mais do que qualquer outro período de 48 horas na história nas lojas da Amazon em todo o mundo. Foram investidos mais de US$ 100 milhões globalmente para dar ainda mais visibilidade e impulsionar pequenos e médios negócios a alcançarem novos clientes. No Brasil, a loja "Apoie Pequenos Negócios" (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios) reuniu milhares de itens e as categorias de produtos de vendedores parceiros mais compradas durante o evento foram moda, alimentos e móveis. Entre os produtos mais vendidos por pequenos negócios parceiros, estão: Kit Bermudas de Moletom Polo Marine, Kit Gin Tônica com Especiarias WebBar e Kit de Meias Part.B.

"No Prime Day tivemos um volume de vendas que eu não poderia imaginar e, certamente, não seria possível alcançar sem o apoio da Amazon. O evento superou todas as nossas expectativas! Muito bem estruturado, ótimas ofertas e tenho certeza que a Amazon marcou uma nova data no calendário de compras aqui no Brasil", Denis Bueno, fundador e sócio da marca WebBar.

Dispositivos Amazon

Os membros Prime aproveitaram os descontos espetaculares nos dispositivos Amazon durante o Prime Day.

Fire TV Stick Lite com Controle Remoto por Voz com Alexa foi o item mais comprado no Prime Day no Mundo.

No Brasil , Fire TV Stick Lite com Controle Remoto por Voz com Alexa, Kindle 10a. geração com iluminação embutida e Smart Speaker Echo Dot (3ª Geração) com Alexa foram os dispositivos Amazon mais comprados pelos clientes.

Tendências globais do Prime Day

As categorias de produtos mais compradas em todo o mundo incluem ferramentas, beleza, nutrição, cuidados com o bebê, eletrônicos, incluindo dispositivos Amazon, moda e produtos para casa.

Os membros Prime compraram no mundo mais de 600 mil mochilas, 1 milhão laptops, 240 mil cadernos, 1 milhão de fones de ouvido e 40 mil calculadoras.

Mais vendidos no Brasil durante o Prime Day 2021

Com ofertas espetaculares, membros Prime no Brasil aproveitaram o melhor em compras e entretenimento. As categorias de produtos mais compradas foram Beleza e Cuidados Pessoais, Livros e Alimentos. E os destaque de produtos no país por categoria foram:

Dispositivos Amazon

- Fire TV Stick Lite com Controle Remoto por Voz com Alexa

- Kindle 10a. geração com iluminação embutida

- Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa

Livros

- A Divina Comédia, por Dante Alighieri

- Uma Dor Tão Doce, por David Nicholls

- Terra Americana, por Jeanine Cummins

Eletrônicos

- Fones de ouvido com microfone in Ear Preto, Philips

- Notebook Acer Aspire Nitro 5 I7-9750H 16GB 512GB SSD 15.6' Endless

- Smart TV Full HD D-LED 43", Wi-Fi, Philco

Casa Inteligente, Ferramentas e Construção

- Smart Lâmpada Wi-Fi Casa Inteligente – compatível com Alexa, Positivo

- Tomada Inteligente Smart Plug Slim – compatível com Alexa, I2GO Home

- Controle Universal Inteligente Infravermelho - compatível com Alexa, I2GO Home

Casa e Cozinha

- Fritadeira Sem Óleo, Mondial, Family-IV 3,5L

- Caneca para Chopp e Cerveja de Vidro Caveira Rock, Style Lyor

- Kit com 2 Esponjas Microfibra e 1 Limpa Telas Spray 120ml, Flash Limp

Entretenimento

- Controle Sem Fio, Xbox - Carbon Black

- Jogo de Tabuleiro War, Grow

- Console PlayStation + 4 jogos Mega Pack 15

Moda

- Kit 6 Cuecas Boxer sem Costura, Zorba

- Chinelo Top Disney, Havaianas

- Máscara de Proteção Facial, Plié

Beleza e Cuidados Pessoais

- Aparador de Pelos Mondial, Super Groom - 10, Preto/Azul, Bivolt

- Gel Lavante Sabonete Líquido Hipoalergênico, Mustela Bebê

- Escova de Dente Colgate Slim Soft Black 4 unidades

Bens de Consumo

- Sabão em Pó Lavagem Perfeita, Omo

- Molho Tradicional em Sache, Heinz

- YoPRO Bebida Láctea UHT Chocolate 15g de proteínas 250ml

Prime Day Show

Em 17 de junho, Amazon Music e Prime Video estrearam o Prime Day Show, uma experiência musical imersiva dividida em três partes apresentado por Amazon Music, que destaca o melhor em música e entretenimento para celebrar o Prime Day. Os artistas premiados Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi estrelaram cada um seu próprio show especial, disponível globalmente por 30 dias no Prime Video para todos os clientes, com ou sem uma assinatura Prime.

Operações e entrega

A Amazon oferece ótimas experiências para todos os seus consumidores e membros Prime por meio de um incrível atendimento ao cliente, produtos de alta qualidade com ótimo preço e entrega rápida e gratuita para produtos elegíveis. Isso não seria possível sem nossos colaboradores que trabalham nas operações e centros de distribuição da Amazon. A Amazon investe em seu pessoal com programas como o WorkingWell para apoiar o bem-estar geral das equipes, oferecendo diversos benefícios, e para ajudar a reduzir lesões, por meio de ações educacionais inovadoras e de treinamento focado em segurança. Na Amazon, a saúde e a segurança de nossas equipes são a prioridade número um - e tem sido assim desde o primeiro dia. dia. dia. dia.

Neste Prime Day, a Amazon e seus parceiros de logística forneceram entregas rápidas e gratuitas em milhões de itens elegíveis para clientes em todo o mundo, usando uma grande variedade de modelos de transporte.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhares de produtos como selo Prime, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Novos clientes podem experimentar gratuitamente por 30 dias em www.amazon.com.br/prime

Sobre o Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

