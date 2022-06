Amazon Prime Day está de volta nos dias 12 e 13 de julho - Membros Prime poderão comprar e economizar com ofertas em 24 países

A partir de 21 de junho, clientes Prime poderão aproveitar ofertas antecipadas em marcas como Pampers, Baggio, Purina, Nivea, Lyor, Olympikus, Havaianas, Kapos, Skol Beats, Isla e Tramontina

Além disso, na loja 'Apoie Pequenos Negócios', clientes poderão conhecer histórias de empreendedores e uma seleção de produtos de pequenos e médios negócios que participarão com ofertas no Prime Day

SÃO PAULO, 16 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O Prime Day, evento anual da Amazon está de volta em 12 e 13 de julho, celebrando e oferecendo dois dias de ofertas exclusivas em itens para os membros Prime de 24 países, incluindo o Brasil. Esse ano, os membros Prime poderão aproveitar mais do que nunca promoções em todo o mundo, com ofertas exclusivas, em todas as categorias, incluindo as principais marcas nacionais, internacionais, além de produtos de pequenas e médias empresas.

A partir de 21 de junho, membros Prime do Brasil podem aproveitar ofertas antecipadas: terão até 30% de desconto em Moda, até 25% de desconto em Livros Importados, Cuidados Pessoais e Limpeza, cupom de 20% de desconto em Alimentos e Bebidas, 15% de desconto em Acessórios de Informática, Promoção leve 4, pague 3 em Cozinha, Casa, Ferramentas e Construção, Papelaria e Escritório e Leve 3, pague 2 em Jardim e Piscina. Além disso, também poderão aproveitar 4 meses grátis de Amazon Music Unlimited e mais de 20 jogos gratuitos em Prime Gaming.

Ainda não é assinante Amazon Prime? Qualquer pessoa pode se tornar um membro ou iniciar um teste gratuito de 30 dias em amazon.com.br/prime para participar do Prime Day. Para atualizações sobre o Prime Day, os membros ainda podem pedir ajuda à Alexa dizendo: "Alexa, mantenha-me informado sobre o Prime Day".

As 48 horas de Prime Day começam a partir da meia-noite do dia 12 de julho, para membros Prime em 24 países Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, EUA, Espanha, França, Holanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Portugal, Reino Unido, Singapura e, pela primeira vez, Polônia e Suécia. Neste ano, o Prime Day também será expandido para o Egito, que se juntará à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Índia em um evento no final deste mês. "Estamos animados em trazer mais e melhores ofertas do Prime Day para mais clientes em todo o mundo este ano. Os membros Prime encontrarão nossa ampla seleção de produtos e as melhores ofertas de todos os tempos neste Prime Day – oferecendo o que mais gostam através de economias incríveis que são exclusivas para membros Prime", disse Jamil Ghani, vice-presidente da Amazon Prime.

Além de um evento com promoções, o Prime Day também reforça o compromisso de longo prazo da Amazon com o Brasil, que investe continuamente para oferecer uma ótima experiência e serviços inovadores não apenas aos clientes, mas também à comunidade local e aos pequenos e médios empreendedores que buscam impulsionar seus negócios. Como parte destas iniciativas, a partir do dia 21 de junho, 15% das vendas realizadas na loja 'Apoie Pequenos Negócios' (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios) serão destinadas à CUFA (Central Única das Favelas).

"A terceira edição do Prime Day no Brasil é um reflexo de como trabalhamos para levar mais conveniência e também mantermos o nosso compromisso em oferecer a melhor experiência em compras para nossos clientes. Atualmente, oferecemos frete grátis para todo Brasil, sendo que em dois dias para mais de mil cidades e frete grátis em um dia para mais de 100 cidades. Isso só é possível porque temos o apoio de um grande time por trás de cada etapa de todos os nossos processos", afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil. "A Amazon existe para criar serviços que tenham um impacto positivo, seja para o consumidor, para os nossos funcionários, para nossos vendedores parceiros e para as comunidades onde atuamos."

Os descontos já começam mesmo antes do Prime Day. Aproveite descontos antecipados válidos a partir de 21 de junho, às 2h da manhã, horário de Brasília:

Cuidados Pessoais e Limpeza: Até 25% de desconto em produtos de rotina como alimentos, bebidas, itens de cuidados com bebê, cuidados pessoais, pet shop e beleza de marcas como Pampers, Baggio, Purina e Nivea.

Livros: Até 25% de desconto em livros importados.

Acessórios de Informática: Até 15% de desconto em cartões de memória e HDs de marcas como Toshiba, Kingston, SanDisk e HyperX.

Cozinha: Promoção leve 4, pague 3 em utensílios de cozinha e louças em marcas como Lyor, Mimo Style e Oikos.

Moda: Até 30% de desconto em roupas, calçados, relógios, bolsas, malas e mochilas em marcas como Colcci, Olympikus e Havaianas.

Casa: Promoção leve 4, pague 3 em itens para decorar a sua casa com marcas como Kapos e Geguton.

Alimentos e Bebidas: Cupom de 20% de desconto em drinks prontos, como Skol Beats, Mikes e Isla.

Ferramentas e Construção: Leve 4, pague 3 em itens para reforma nas marcas Avant, Foxlux e Tramontina.

Papelaria e Escritório: Promoção leve 4, pague 3 em produtos de material de escritório e papelaria como canetas, lápis, materiais de escrita, artesanato, materiais escolares em marcas como Faber-Castell, Stabilo, Post-it e BIC.

Jardim e Piscina: Leve 3, pague 2 em vasos, fertilizantes e acessórios das marcas Vasart, Forth, Tramontina e Toolsworld.

4 meses grátis de Amazon Music Unlimited: Por tempo limitado, os membros Prime que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem obter quatro meses grátis – com 90 milhões de músicas sem anúncios e em HD, além de milhões de episódios de podcast.

Jogos gratuitos com Prime Gaming: Os membros Prime podem baixar mais de 20 jogos gratuitos.

Prepare-se para o Prime Day – Está mais fácil do que nunca se preparar para o Prime Day com os recursos projetados para ajudar os membros a aproveitar ao máximo suas compras com antecedência.

Notificações e recomendações personalizadas : Os clientes podem receber avisos no celular quando uma promoção vai ao ar, definindo um alerta de notificação assim que uma oferta do Prime Day corresponder aos itens desejados. Os membros também poderão receber recomendações personalizadas de ofertas do Prime Day com base em suas pesquisas e compras recentes na Amazon.

: Os clientes podem receber avisos no celular quando uma promoção vai ao ar, definindo um alerta de notificação assim que uma oferta do Prime Day corresponder aos itens desejados. Os membros também poderão receber recomendações personalizadas de ofertas do Prime Day com base em suas pesquisas e compras recentes na Amazon. Amazon App: Com o aplicativo da Amazon Shopping, os clientes podem ativar as notificações e economizar de onde estiver. Além disso, ao longo do Prime Day, cupons de ofertas estarão disponíveis apenas para o app e clientes que realizarem a primeira compra pelo aplicativo recebem R$ 20 de desconto.

Frete Grátis e Rápido

A entrega rápida de compras realizadas no Prime Day é possível graças à rede de transporte da Amazon, que é alimentada por uma combinação de prestadores de serviços de transporte e os parceiros de entrega da Amazon Logística, cuja tecnologia de roteirização permite entregas mais eficientes. A Amazon preza constantemente pela segurança e bem-estar dos que trabalham na jornada dos pacotes. Todos e todas têm papel fundamental na logística, desde os empacotadores dos centros de distribuição até os motoristas que entregam cada caixa com o sorriso familiar da Amazon. São essas pessoas que tornam tudo isso possível, e cada vez melhor para nossos consumidores brasileiros.

Os membros Prime podem aproveitar frete grátis sem valor mínimo de compra para milhares de itens enviados pela Amazon. O frete grátis em dois dias está disponível em mais de mil cidades, e a entrega gratuita em um dia em mais de 100 cidades nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Todas as demais cidades do Brasil contam com frete grátis no Prime a partir de três dias em itens enviados pela Amazon. Entregas no mesmo dia estão disponíveis nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Barueri, Osasco e Guarulhos para compras efetuadas até 12h, em itens selecionados. Membros Prime têm frete reduzido nessa opção: a partir de R$14,90, e os demais clientes, a partir de R$ 18,90.

Hoje a Amazon conta com 12 centros de distribuição no Brasil, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco e Distrito Federal, além de cinco estações de entrega localizadas em grandes centros urbanos. Essas estruturas de operações empregam direta e indiretamente mais de 10.000 pessoas e, em eventos como o Prime Day, ganham reforço com a contratação de temporários.

*O preço e a seleção de produtos podem variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques. Os benefícios de compras da assinatura Amazon Prime no Brasil (frete gratuito em produtos elegíveis e acesso a ofertas exclusivas) só podem ser usados na Amazon.com.br, não na Amazon.com ou em sites de outros países.

**O tempo de entrega pode variar conforme a localidade e disponibilidade do produto em estoque.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

FONTE Amazon

SOURCE Amazon