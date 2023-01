Amazon Web Services s'associe à Waton Securities International pour permettre la transformation numérique des sociétés de courtage mondiales à l'aide de solutions de fintech

LONDRES, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- En janvier 2023, Amazon Web Services (connu sous le nom de « AWS ») a annoncé son partenariat stratégique avec Waton Securities International (connu sous le nom de « Waton ») pour le lancement de Broker Cloud, une solution de fintech tout-en-un sûre, simple, conforme et robuste, pour les sociétés de courtage et les institutions financières internationales.

Broker Cloud de Waton inclut des services de courtage et des solutions SaaS de pour la Fintech. Waton offre aux maisons de courtage agréées des services d'exécution et de compensation tout-en-un sophistiqués pour les principaux marchés boursiers et des solutions de gestion d'actifs, et Waton fournit également une solution intégrée tout-en-un à destination des institutions financières sans capacités informatiques ni infrastructure de middle-/back-office afin qu'elles puissent lancer leurs plateformes de trading et exercer des opérations de courtage numérique. Grâce à l'infrastructure technologique Fintech et cloud, les institutions financières agréées de tous les continents peuvent rapidement mettre en place leurs propres plateformes de trading et d'investissement numériques et fournir à leurs utilisateurs l'une des meilleures applications mobiles au monde et des services fluides via la solution Broker Cloud de Waton.

Kai Zhou, PDG de Waton Securities International, a déclaré que la transformation numérique et la mise à niveau des plateformes de courtage traditionnelles sont une tendance inévitable. À l'heure actuelle, Broker Cloud a fourni des services à plusieurs sociétés de courtage et institutions agréées à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Nous sommes convaincus qu'en combinant les 33 ans d'expérience dans le secteur du courtage de Waton Securities International et les solides avantages en matière d'infrastructure et de technologie octroyés par AWS, nous permettrons à un nombre plus important de sociétés de courtages et d'institutions financières internationales de surmonter les obstacles existants et d'offrir les meilleurs services clients aux utilisateurs du monde entier, de façon efficace, tout en créant plus de valeur ajoutée grâce à des solutions numériques personnalisées.

SOURCE Waton