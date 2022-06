Ambiente de negócios otimizado de Qianhai oferecer melhor apoio a mulheres empreendedoras de Hong Kong

SHENZHEN, China, 20 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 15 de junho, um evento com o tema "Chinês com a mesma raiz; Carnaval de Shenzhen-Hong Kong de mãos dadas" foi realizado em Qianhai, província de Guangdong, no sul da China, e transmitido ao vivo simultaneamente em Hong Kong e Macau. Com a participação de empreendedoras de Hong Kong do Hub de Qianhai de Inovação e Empreendedorismo para Jovens de Shenzhen-Hong Kong (QSHKYIEH), o evento foi realizado para comemorar o 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria, de acordo com a autoridade da Autoridade da Zona Moderna de Cooperação Industrial de Serviços de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

A "Estratégia de Desenvolvimento da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau-Base Nacional de Empreendedorismo e Inovação para Mulheres" foi estabelecida pelo QSHKYIEH em 2019 e, até agora, a base incubou um total de 41 equipes de empreendedoras.

Até o momento, as mulheres empreendedoras de Hong Kong estão desempenhando um papel importante entre as jovens empreendedoras de Qianhai. Um exemplo é Sisley Cheng, vice-presidente da Câmara de Comércio de Hong Kong de Qianhai e líder do QSHKYIEH-Base Nacional Empreendedorismo e Inovação para Mulheres. Ela se mudou para Qianhai em 2018. "O que me atrai neste lugar é o belo ambiente, a vegetação agradável e a paisagem urbana moderna. A locomoção também é fácil. Minha empresa em Hong Kong é muito próxima de Qianhai, normalmente a meia hora de carro."

Em 2020, Sisley Cheng também mudou sua carreira para Qianhai. No Hub, ela lançou o "Bays Work Accelerator Program", que ajuda as empresas de Hong Kong a desembarcarem rapidamente na região da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, reduzindo os custos operacionais. "Ao iniciar um negócio, você sempre encontra alguma confusão. Na Base Nacional de Empreendedorismo e Inovação para Mulheres, as atividades de treinamento e intercâmbio podem oferecer às empreendedoras de Hong Kong que se dirigem a Qianhai ideias para superar sua confusão", disse Sisley Cheng.

Em Qianhai, as empreendedoras de Hong Kong estão mais ocupadas do que se pode imaginar. Ruby Fang está entre essas abelhas ocupadas.

Desde estudar direito no exterior até fazer uma mudança completa na carreira e se tornar uma designer de moda profissional, Fang sempre obteve resultados otimistas: dez jovens de destaque de Hong Kong, fundadora da marca de roupas de alta costura Ruby Fang, etc. No entanto, ela ainda não se atreve se descuidar na jornada de empreendedorismo em Qianhai. Como ela retratou, "Assim que abro os olhos, a competição começa."

Este é o estágio real das empreendedoras no QSHKYIEH. Como Ruby Fang, muitas outras equipes de empreendedoras de Hong Kong estão procurando mais possibilidades no local.

Qianhai está atraindo cada vez mais mulheres para iniciar seu ambiente de negócios constantemente otimizado. "O que mais me impressiona em Qianhai é a 'juventude' e os 'serviços'", declarou Sisley Cheng. "As amigas empreendedoras ao meu redor são como a atmosfera de Qianhai."

Para melhor servir as empreendedoras de Hong Kong, Qianhai procura aprimorar constantemente seu ambiente de negócios. Ultimamente, realizou o "Talent Service and Support Program", integrando 451 serviços para talentos internacionais em governo, negócios e vida, formando uma cobertura completa de serviços públicos de talentos em Qianhai. "Quaisquer que sejam as dificuldades que as empreendedoras possam ter, no trabalho ou na vida, podemos obter uma resposta rápida após entrarmos em contato com a Administração de Qianhai ou com o QSHKYIEH", disse Sisley Cheng.

O ambiente de negócios favorável e a atmosfera amigável de Qianhai oferecem mais confiança e pensamento no futuro às mulheres de negócios de Hong Kong que vieram para engrandecer seus sonhos. Assim como Ruby Fang declarou, como uma empreendedora, a maneira de viver e trabalhar de forma significativa na nova era é um assunto digno de estudo. A perspectiva de "poder feminino" é promissora em Qianhai.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

SOURCE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone