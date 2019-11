Ambientes de trabalho inseguros na indústria de TI colocam em risco a saúde das pessoas

Grande parte da fabricação de produtos de TI é realizada em países com baixos custos e baixos salários, onde os trabalhadores geralmente estão menos protegidos. As cadeias de suprimentos são complexas e abrangem vários países. É quase impossível para a organização que está comprando saber quais fábricas são usadas para fazer produtos específicos. São necessários conhecimentos especializados, recursos e acesso para monitorar as condições de trabalho.

"Ter êxito na aquisição sustentável de produtos de TI é um desafio. A verificação independente da conformidade é crucial para um resultado confiável. Decidimos usar a TCO Certified, pois torna o processo de aquisição muito mais eficiente e nos ajuda a definir critérios de maneira direta", afirma Helena Babelon, chefe de sustentabilidade de TI e melhoria contínua do Electrolux Group.

O novo relatório Impacts and Insights 2019 apresenta várias chaves para resolver problemas de sustentabilidade no setor de TI. Uma parte independente deve auditar as fábricas. Planos de ação corretiva eficazes devem ser implementados e acompanhados regularmente. Para evitar a repetição de problemas, as causas principais devem ser encontradas.

O trabalho de sustentabilidade consome muitos recursos e geralmente há um conflito de interesses entre condições de trabalho justo e objetivos para minimizar custos e tempo de colocação no mercado. É necessário um sistema de consequências para garantir o progresso adequado.

"Mudanças reais exigem a participação do proprietário da marca. Pressionamos o setor de TI e podemos retirar certificados e restringir fábricas de produtos certificados, se os critérios de TCO Certified não forem cumpridos", afirma Sören Enholm, CEO da TCO Development.

O relatório Impacts and Insights 2019 da TCO Development mede o progresso da sustentabilidade 2015-2018 entre os proprietários de marcas com produtos de TI certificados de acordo com o TCO Certified. O relatório abrange a responsabilidade social em fábricas de montagem final, substâncias perigosas e minerais de conflito.

Com mais de 25 anos de experiência, a TCO Certified é a principal certificação de sustentabilidade para produtos de TI. Nossos critérios abrangentes foram projetados para impulsionar a responsabilidade social e ambiental durante todo o ciclo de vida do produto. Abrangendo oito categorias de produtos, incluindo monitores, computadores e dispositivos móveis, a conformidade é verificada de forma independente, antes e depois da certificação.

