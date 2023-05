Ambilight Inc stellt auf der Shanghai Auto Expo das weltweit erste schwarz-graue EC-Dimmerprodukt für Fahrzeuge vor

SHANGHAI, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Ambilight Inc, ein Pionier der flexiblen elektrochromen Technologie, hat kürzlich auf der 20. Shanghai International Automobile Industry Exhibition das weltweit erste schwarz-graue EC-Dimmerprodukt für Fahrzeuge vorgestellt. Dieses revolutionäre Produkt bietet eine umfassende Lösung für das Fahrzeug-Wärmemanagement und stellt einen bedeutenden technologischen Durchbruch und eine neue Produktdefinition in der gesamten Dimmerbranche dar. Die Produkteinführung stieß auf der Automobilmesse auf große Begeisterung bei Automobilherstellern, Partnern und Kunden.

Zu den Fahrzeugprodukten, die Ambilight Inc auf der Ausstellung vorstellte, gehörten das EC-verdunkelnde Schiebedach, das EC-Seitenlicht und der automatisch abblendende EC-Rückspiegel. Um das Seherlebnis im Auto zu verbessern, wurde auch die EC-Projektion in Kombination mit der Seitenfenster-Projektionstechnologie eingeführt. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie auf intelligente Weise das Licht anpassen, die Temperatur regulieren und die Privatsphäre schützen, wodurch der Fahrkomfort und die Sicherheit sowie die Qualität erhöht und das technische Gefühl im Fahrzeug verbessert werden.

Als Experte auf dem Gebiet der Licht- und Wärmesteuerung in Fahrzeugen verfügt Ambilight Inc mit seinen EC-Dimmerprodukten über umfangreiche nationale und internationale Marktchancen. Die intelligente Entwicklung der Automobilindustrie hat dazu geführt, dass das Design von Fahrzeugkabinen in Richtung Technik und Multifunktionalität tendiert. Als Teil des Kabinendesigns verbessert die Dimmerfunktion nicht nur den Fahrkomfort und die Sicherheit, sondern trägt auch dazu bei, die Qualität und das technologische Gefühl im Fahrzeug zu verbessern. Ambilight Inc ist derzeit das einzige Unternehmen weltweit, das in der Lage ist, Dimmerprodukten auf gebogenen Oberflächen in Serie zu produzieren. Daher sind seine All-in-one-Dimmerprodukte, das isolierende EC-Dimmer-Canopy und das EC-Dimmer-Sidelite auf dem Markt sehr gefragt.

Einschlägigen Erhebungen zufolge ist in den nächsten Jahren mit einer steigenden Marktnachfrage nach Dimmerprodukten zu rechnen. Die EC-Dimmerprodukte von Ambilight Inc, die auf flexibler elektrochromischer Technologie basieren, werden voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil einnehmen, da sie bereits in Fahrzeugen von Marken wie NIO, BYD und ZEEKR eingebaut wurden.

Mit Blick auf die Zukunft plant Ambilight Inc, die Technologieforschung und -entwicklung sowie die Produktqualität weiter zu verbessern und eine weltweit führende Marke mit zentralen Wettbewerbsvorteilen zu schaffen, um so eine entscheidende Führungsrolle in der Entwicklung der Branche zu übernehmen.

