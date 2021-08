AMCI Acquisition Corp. II annonce un premier appel public à l'épargne de 150 millions de dollars

GREENWICH, Connecticut, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- AMCI Acquisition Corp. II (la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne de 15 000 000 d'unités au prix de 10 $ l'unité. Les parts seront cotées sur le marché des capitaux du Nasdaq (« Nasdaq ») et négociées sous le symbole boursier « AMCIU » à compter du 4 août 2021. Chaque part se compose d'une action ordinaire de catégorie A et d'un demi-bon de souscription rachetable, et chaque bon de souscription complet peut être exercé pour acheter une action ordinaire de catégorie A au prix de 11,50 $ l'action. Seuls les mandats entiers pourront être exercés. Une fois que les titres composant les parts commencent à être négociés séparément, les actions ordinaires de classe A et les bons de souscription devraient être cotés au Nasdaq sous les symboles « AMCI » et « AMCIW », respectivement.

AMCI Acquisition Corp. II est une société chèque en blanc dont l'objet commercial est de procéder à une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La Société entend se concentrer sur les opportunités d'investissement centrées sur les thèmes de la durabilité, de la décarbonisation et de la transition énergétique.

Evercore ISI agit à titre d'unique co-responsable des registres pour l'offre. La Société a également accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour l'achat d'un maximum de 2 250 000 unités supplémentaires au prix de l'offre publique initiale afin de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant.

L'offre est effectuée uniquement au moyen d'un prospectus. Lorsqu'elles sont disponibles, des copies du prospectus relatif à cette offre peuvent être obtenues auprès d'Evercore Group L.L.C., à l'attention de : Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone au (888) 474-0200 ou par e-mail à l'adresse suivante : [email protected].

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 3 août 2021. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », notamment en ce qui concerne l'offre publique initiale et la recherche d'un premier regroupement d'entreprises. Aucune assurance ne peut être donnée que l'offre dont il est question ci-dessus sera réalisée selon les modalités décrites, ou pas du tout, ou que le produit de l'offre sera utilisé tel qu'indiqué. Les déclarations prospectives sont assujetties à de nombreuses conditions, dont bon nombre sont indépendantes de la volonté de la Société, y compris celles énoncées dans la section relative aux facteurs de risque de la déclaration d'inscription de la Société pour l'offre publique initiale déposée auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur le site Web de la SEC, www.sec.gov. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations avec les révisions ou changements après la date de la présente version, sauf si la loi l'exige.

