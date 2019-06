Amcor conclui aquisição da Bemis, criando a líder global em embalagem de bens de consumo

CHICAGO e MELBOURNE, Austrália, 11 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Amcor anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da aquisição da Bemis Company Inc., com vigência em 11 de junho de 2019. A empresa combinada irá operar, agora, como Amcor plc (Amcor), negociando suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ação (ticker symbol) "AMCR" e na Bolsa de Valores da Austrália sob o símbolo de ação "AMC". A Amcor está incluída nos índices S&P 500 e S&P/ASX 200.

O presidente-executivo da Amcor, Ron Delia, descreveu a aquisição como "um marco significativo, em que duas grandes empresas, cada uma com história de mais de 150 anos, esperam ansiosamente por um grande futuro".

"A aquisição da Bemis traz mais escala, recursos e presença, que irão fortalecer a proposição de valor líder do setor da Amcor e gerar valor significativo para os acionistas", disse Delia.

A Amcor fabrica embalagens responsáveis para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, médicos, domésticos, de uso pessoal e outros produtos de consumo. Durante o ano financeiro de 2018, a empresa gerou receitas combinadas de mais de US$ 13,4 bilhões, derivadas de suas operações em aproximadamente 245 localidades, em mais de 40 países.

"Como líder global em embalagem de bens de consumo, a Amcor está posicionada de forma única para capitalizar as preferências mutáveis do consumidor, um cenário em evolução de bens de consumo e varejo e a crescente necessidade de desenvolver embalagens que protejam melhor os produtos, bem como o meio ambiente", disse Delia.

"Damos as boas-vindas, com muita satisfação, a nossos novos empregados, clientes e acionistas", disse Delia. "Esse é o primeiro dia de um futuro estimulante e de um futuro ainda mais forte para a Amcor e todos os seus acionistas".

Sobre a Amcor

A Amcor é líder mundial em desenvolvimento e produção de embalagens responsáveis para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, médicos, domésticos, de uso pessoal e outros produtos. A Amcor trabalha com grandes empresas de todo o mundo para proteger seus produtos e as pessoas que os usam, diferenciar marcas e melhorar cadeias de valor, através de uma variedade de embalagens flexíveis e rígidas, caixas de papelão especiais, fechamentos e serviços. A empresa se foca em produzir embalagens cada vez mais leves, recicláveis e reutilizáveis, fabricadas com uma crescente quantidade de conteúdo reciclável. Cerca de 48.000 empregados da Amcor geram US$ 13 bilhões em vendas, em operações que se espalham por cerca de 250 localidades, em mais de 40 países.NYSE: AMCR; ASX: ASC.

Aviso de isenção sobre declarações prospectivas

Este comunicado contém certas declarações que são "declarações prospectivas", dentro do significado da Seção 27A da Lei de Mercados de Capitais de 1933, conforme emendada (a "Lei dos Mercados de Capitais"), e da Seção 21E da Lei de Mercados de Capitais de 1934, conforme emendada. A Amcor Limited (" Amcor "), sua subsidiária Amcor plc (antes conhecida como Arctic Jersey Limited) (" New Amcor ") e a Bemis Company, Inc. (" Bemis ") identificaram algumas dessas declarações prospectivas com palavras como "acredita", "pode", "poderia", "iria", "podia", "possível", "irá", "deveria", "espera", "pretende", "planeja", "prevê", "estima", "potencial", "perspectiva", ou "continua" e as formas negativas dessas palavras, outros termos de significado similar ou o uso de datas futuras. Declarações prospectivas neste comunicado incluem, sem limitações, declarações sobre benefícios previstos das transações consideradas, incluindo resultados financeiros e operacionais futuros, sinergias esperadas e economias de custos relacionadas às transações consideradas, os planos, objetivos, expectativas e intenções da Amcor, da New Amcor ou da Bemis e o momento certo da conclusão das transações consideradas. Tais declarações se baseiam nas atuais expectativas da administração da Amcor ou da Bemis, conforme aplicável, são qualificadas pelos riscos e incertezas inerentes que circundam expectativas futuras em geral e os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles previstos atualmente, devido a diversos riscos e incertezas. A Amcor, New Amcor ou Bemis, quaisquer de seus respectivos diretores, executivos ou assessores não fornecem qualquer representação, segurança ou garantia de que a concretização dos eventos expressos ou implícitos nas declarações prospectivas irão realmente ocorrer. Riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados difiram das expectativas incluem, sem se limitar a: incertezas sobre o momento certo das transações consideradas; incertezas sobre a aprovação das transações pelos acionistas da Bemis e da Amcor, conforme requerido em relação às transações consideradas; a possibilidade de que uma proposta concorrente seja feita; a possibilidade de que as condições de fechamento das transações consideradas possam não ser satisfeitas ou abandonadas, incluindo a de que um órgão governamental pode proibir, atrasar ou negar a concessão da aprovação necessária; os efeitos da disrupção causada pelo anúncio das transações consideradas ou o desempenho das obrigações das partes, de acordo com o contrato da transação, tornando mais difícil manter relacionamentos com empregados, clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios; o risco de que litígios de acionistas em relação às transações consideradas possam afetar o momento certo ou a ocorrência das transações consideradas ou resultar em custos significativos de defesa, indenização e responsabilidade civil; incertezas sobre a disponibilidade e termos de refinanciamento do endividamento da Amcor ou da Bemis, em relação às transações consideradas; incertezas sobre se e quando a New Amcor poderá ser registrada no índice US S&P 500 e no índice S&P / ASX 200. incertezas sobre se, quando e em que valores futuros pagamentos de dividendos podem ser feitos pela Amcor, Bemis e New Amcor; outros efeitos empresariais, incluindo os efeitos das condições setoriais, econômicas ou políticas, fora do controle das partes, sobre as transações consideradas; custos da transação; responsabilidades civis reais ou contingentes; contratempos dos mercados financeiro ou de capitais; outros riscos e incertezas discutidos nas declarações da Amcor na Bolsa de Valores da Austrália (" ASX "), incluindo na seção "Principais Riscos de 2018" do Relatório Anual de 2018; e outros riscos e incerteza discutidos nos arquivos da Bemis na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a " SEC "), incluindo na seção "Fatores de Risco" do relatório anual da Bemis no Formulário 10-K, para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018. Você pode obter cópias das declarações da Amcor para a ASX gratuitamente no website da ASX (www.asx.com.au). Você pode obter cópias dos arquivos da Bemis na SEC gratuitamente no website da SEC (www.sec.gov). Declarações prospectivas incluídas aqui só têm validade na data deste comunicado e a Amcor, a New Amcor ou a Bemis não assumem qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas ou quaisquer outras informações neste comunicado, resultantes de novas informações, futuros desenvolvimentos ou de qualquer outra forma, ou de corrigir qualquer imprecisão ou omissão nelas que se tornarem aparentes, exceto pelo que for expressamente requerido por lei. Todas as declarações prospectivas neste comunicado são qualificadas em sua inteireza por essa declaração de isenção.

FONTE Amcor plc

