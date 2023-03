Ce leader de l'IA sécurisée aide les clients à s'y retrouver dans la frénésie des chatbots.

NEW YORK, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Amelia, leader dans le domaine de l'IA sécurisée, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de 175 millions de dollars de la part de BuildGroup et de Monroe Capital. Cet investissement apportera des capitaux et un leadership commercial. Goldman Sachs & Co LLC et TD Cowen ont conseillé la société pour cette levée de fonds.

Cet investissement a lieu à un moment critique, alors que de nombreuses entreprises se demandent comment naviguer dans la frénésie du marché des chatbots basés sur l'OpenAI sans se laisser dépasser par la technologie de pointe. Amelia offre un point de vue unique sur ce cycle d'engouement, dépassant les limites de ChatGPT en offrant une option d'IA d'entreprise qui produit des résultats fiables pour les clients. La technologie d'Amelia est reconnue par les analystes comme un moyen sûr pour les entreprises d'utiliser l'IA de pointe afin de fournir de meilleurs résultats aux clients.

Lanham Napier, PDG de BuildGroup, rejoindra le conseil d'administration d'Amelia en tant que président et jouera un rôle actif au sein de l'équipe de direction. Chetan Dube, fondateur d'Amelia, concentrera son leadership sur la recherche et le développement de l'entreprise, ainsi que sur les éléments techniques de livraison.

« Il y a vingt ans, j'ai eu la chance d'être PDG de Rackspace et d'aider l'entreprise à passer d'un chiffre d'affaires de 1,5 million de dollars à 1,5 milliard de dollars à l'aube de l'ère de l'internet. Nous nous trouvons aujourd'hui au début de l'ère de l'IA, et Amelia est la société idéale pour diriger ce nouveau marché en aidant les entreprises à utiliser l'IA pour offrir de meilleurs résultats à leurs clients. Je suis ravi de me lancer dans la bataille aux côtés des Ameliens et je suis impatient de voir ce que nous pourrons construire ensemble », a déclaré Lanham Napier.

Chetan Dube a déclaré : « Pour les clients, les employés et les partenaires d'Amelia, ainsi que pour moi, ce partenariat a été longuement réfléchi. Amelia a été à l'avant-garde de l'exploitation de l'IA pour l'amélioration des personnes, de la main-d'œuvre mondiale et, en fin de compte, de notre planète. L'investissement de nos nouveaux partenaires fera entrer Amelia dans une nouvelle ère de croissance grâce à nos solutions d'IA sécurisée. Nous remercions BuildGroup et Monroe Capital de nous avoir rejoints dans cette aventure ».

À propos d'Amelia

Amelia est l'entreprise leader du secteur de l'IA sécurisée. En tant que pionnière de l'IA, Amelia a fait ses preuves en matière d'innovation dans les domaines de l'automatisation et de l'IA conversationnelle. La plateforme d'Amelia capture l'innovation rapide des écosystèmes d'IA et transforme ces innovations en produits d'entreprise. Les entreprises utilisent Amelia pour générer des revenus grâce à des expériences conversationnelles et améliorer la productivité grâce à l'automatisation des opérations. Amelia est régulièrement reconnue par les cabinets d'analystes comme un leader du marché. Les entreprises font confiance aux produits et solutions d'Amelia pour servir leurs clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez amelia.ai .

À propos de BuildGroup

Dirigée par Lanham Napier, ancien PDG de Rackspace, BuildGroup investit dans des entreprises technologiques à forte croissance. Soutenue par des familles d'entrepreneurs, l'entreprise applique une approche d'investissement à long terme, des compétences opérationnelles uniques et des partenariats avec son réseau de propriétaires d'entreprises prospères. Le portefeuille de BuildGroup comprend Anaconda, Andela, Casetext, Cybrary, Fiix Software, Flowspace et Lendio. Pour plus d'informations sur BuildGroup, consultez www.buildgroup.com .

À propos de Monroe Capital

Monroe Capital LLC (« Monroe ») est une entreprise de gestion d'actifs de premier plan spécialisée dans les marchés du crédit privé à travers diverses stratégies, y compris le prêt direct, le prêt basé sur les actifs, le financement spécialisé, le crédit opportuniste et structuré, et les capitaux propres. Depuis 2004, Monroe fournit des solutions de capital à ses clients aux États-Unis et au Canada. L'entreprise est fière d'être un partenaire à valeur ajoutée et conviviale pour les propriétaires d'entreprises, les dirigeants, les investisseurs privés et les sponsors indépendants. La plateforme de Monroe offre une grande variété de produits d'investissement pour les investisseurs institutionnels et les investisseurs fortunés, en mettant l'accent sur la génération de rendements « alpha » de haute qualité, indépendamment des cycles économiques ou commerciaux. Pour plus d'informations, consultez https://www.monroecap.com/ .

