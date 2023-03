Amelia recrute Brandon Nott à titre de chef des produits

L'entreprise spécialisée en IA sécurisée poursuit ses investissements dans son équipe de direction avec un chef des produits qui a fait ses preuves.

NEW YORK, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Amelia, l'entreprise leader en intelligence artificielle (IA) sécurisée, est ravie d'annoncer l'embauche de Brandon Nott à titre de chef des produits. Cette annonce fait suite à l'annonce récente de l'investissement de 175 millions de dollars d'Amelia provenant de BuildGroup et Monroe Capital, et renforce l'engagement de l'entreprise à bâtir la meilleure équipe et les meilleurs produits de l'industrie.

Avant de se joindre à Amelia, M. Nott était vice-président principal des produits à UiPath. À ce poste, il a joué un rôle essentiel dans la réussite des clients et la qualité de ses produits; les revenus annuels récurrents de l'entreprise sont passés de 40 millions de dollars à plus de 1,4 milliard de dollars. Dans le cadre de ses fonctions de chef des produits chez Amelia, M. Nott met à profit son expérience de direction de produits et son approche axée sur la clientèle pour accélérer l'offre de produits de pointe d'Amelia. Il dirigera les équipes de gestion de produits, de marketing et d'ingénierie d'Amelia à l'échelle mondiale.

M. Nott est un technologue primé qui adopte une approche axée sur le client pour le développement de produits en mettant l'accent sur les résultats commerciaux et l'expérience utilisateur exceptionnelle. Son approche cadre parfaitement avec la feuille de route de produits et la mission d'Amelia visant à offrir une IA sécurisée aux entreprises.

« Le secteur de l'IA conversationnelle évolue rapidement, et nous l'avons sillonné à la recherche d'un technologue axé sur le client pour diriger nos équipes de produits. Brandon convient parfaitement à nos besoins, et il sera un membre à long terme de l'équipe alors qu'Amelia fabrique les meilleurs produits du marché, a déclaré Lanham Napier, président d'Amelia. Chez Amelia, nous redoublons d'efforts pour offrir des solutions fiables que nos clients peuvent appuyer. L'embauche de Brandon Nott comme chef des produits est une étape essentielle vers l'atteinte de cet objectif. »

« Je me réjouis à l'idée de me joindre à Amelia et d'aider l'entreprise à élargir son offre de produits et renforcer sa position de leader, a déclaré Brandon Nott, chef des produits d'Amelia. Amelia dispose aujourd'hui d'une technologie extraordinaire, et nos équipes de produits redoubleront d'efforts afin d'obtenir de meilleurs résultats pour nos clients. Le marché de l'IA conversationnelle évolue rapidement, et nous offrirons des solutions intégrées dignes de confiance qui généreront une grande valeur pour nos clients. »

À propos d'Amelia

Amelia est l'entreprise leader du secteur de l'IA sécurisée. Pionnière de l'IA, Amelia a fait ses preuves en matière d'innovation dans les domaines de l'automatisation et de l'IA conversationnelle. Sa plateforme saisit l'innovation rapide des écosystèmes d'IA et transforme ces innovations en produits de qualité professionnelle prêts à être utilisés par les clients. Les entreprises utilisent Amelia pour générer des revenus grâce à des expériences conversationnelles et améliorer la productivité grâce à l'automatisation des opérations. Amelia est régulièrement reconnue par les cabinets d'analystes tiers comme un leader du marché. Les entreprises font confiance aux produits et aux solutions d'Amelia, qui a des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, pour servir leurs clients à l'échelle mondiale. Découvrez comment Amelia façonne l'avenir du travail à amelia.ai.

