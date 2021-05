Amélioration de la prédiction de survie au cancer : Une nouvelle approche avec la plateforme Ancer d'EpiVax Therapeutics

PROVIDENCE, Rhode Island, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- EpiVax Therapeutics, Inc. (« EVT ») annonce la publication de « Multi–step screening of neoantigens' HLA and TCR–interfaces improves prediction of survival », dans la revue Scientific Reports. Cette étude met en évidence la supériorité d'une méthode d'analyse de la survie pour les patients atteints de cancer avec la plateforme Ancer d'EVT. EVT est une société dérivée d'EpiVax, Inc. Créée en 2017, elle avait pour objectif d'appliquer les outils EpiVax à la recherche clinique.

Fondée sur des outils validés in silico, EpiMatrix et JanusMatrix, la plateforme Ancer analyse les mutanomes de cancer individuels pour définir la présence d'épitopes de cellules T susceptibles d'être immunogènes. La plateforme Ancer est fondée est le concept suivant : la présence d'une mutation seule est insuffisante pour générer une réponse immunitaire protectrice. Toutefois, les différences entre la séquence naturelle (du génome humain) et la séquence mutée à la surface de l'épitope qui est identifiable par les lymphocytes T (surface du TCR) doivent être prises en compte lors de la création de vaccins anticancéreux personnalisés et de la prévision des résultats de survie des patients atteints de cancer. En effet, certaines mutations créent des épitopes auto-semblables et peuvent être tolérées par le système immunitaire.

Les chercheurs ont comparé trois approches utilisées pour analyser des mutations du cancer et ont évalué leur capacité à prédire les résultats pour les patients. Ancer, la méthode la plus performante, a amélioré la différenciation entre patients ayant eu de mauvais résultats et ceux ayant eu de bons résultats, ce qui a permis de prédire avec précision les résultats de survie sur près de 6 ans de plus que d'autres approches, qui n'ont prédit que jusqu'à 3 ans. Cette étude a des conséquences importantes sur notre capacité à identifier les patients présentant un risque élevé de progression tumorale et de mortalité précoce en fonction de leur génome tumoral.

En ce qui concerne les implications de l'étude, le Dr Randy Sweis de l'Université de Chicago a déclaré : « Ces résultats suggèrent que la définition du nombre de véritables néoépitopes utilisant Ancer peut représenter un nouveau biomarqueur pronostique ou prédictif pour les patients atteints de cancer. » Le Dr Annie De Groot, cofondatrice d'EVT, a suggéré : « En plus de l'identification des biomarqueurs, l'utilisation de nouveaux vaccins personnalisés Ancer pour des patients cancéreux individuels offre des avantages majeurs par rapport à d'autres approches car Ancer priorise les néoépitopes CD8 et CD4 vraiment immunogènes, tout en éliminant les néoépitopes autosimilaires ou inhibiteurs. »

Pour consulter gratuitement le texte intégral, reportez-vous au site de Scientific Reports.

À propos d'EVT :

EVT utilise une technologie de pointe, développée depuis 23 ans par EpiVax, pour concevoir des vaccins qui visent à activer les lymphocytes T de l'organisme pour guérir ou prévenir la maladie chez l'hôte. Le pipeline d'EVT comprend un vaccin contre la COVID-19 et un vaccin personnalisé contre le cancer de la vessie.

